НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

с-в.

 752мм 60%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51

Сибирячка серьезно заболела после работы на заводе

Нашли маньяка через 15 лет
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Депутаты против тарологов
Недоступная госипотека
Как не заболеть циститом
Новости в Telegram
Страна и мир эксперт «Нам с вами такого не представить». Грозит ли жителям России ураган, подобный «Милтону»? Разбираемся вместе с синоптиком

«Нам с вами такого не представить». Грозит ли жителям России ураган, подобный «Милтону»? Разбираемся вместе с синоптиком

У нас тоже бывают смерчи, но, к счастью, не такой силы

789
4 комментария

Вторые сутки в американском штате Флорида бушует ураган «Милтон». Ужасающие кадры этого явления зарубежные СМИ транслируют в режиме онлайн. На данный момент известно о двух погибших от «Милтона». Больше 70 тысяч человек, потерявших жилье, сейчас находятся в государственных приютах. Опасен ли «Милтон» или другие подобные ураганы России — наши коллеги из »Фонтанки» разбирались с главным синоптиком Петербурга Александром Колесовым.

Что собой представляет ураган?

— Ураган превращается в обычный циклон, когда теряет свою силу. Это воронка в атмосфере с облаками, в которой быстро против часовой стрелки закручивается ветер, — сказал Колесов. Специалист уточнил, что сама по себе образовывающаяся воронка достаточно компактна. Опасна она из-за своей силы.

— Когда ее сила истекает, она становится более обширным образованием. Скорость снижается, — говорит синоптик.

— У урагана «Милтон» скорость была больше 50 м/c. Он вырывает деревья, разрушает дома. Может погнуть металлические столбы, линии электропередачи. Нам с вами такое не представить, — отметил синоптик.

Опасаться ли такого жителям России?

Александр Колесов уточнил, что скорость небольших смерчей, бывающих на территории России, иногда достигает 70–90 м/с. Однако смерч — явление кратковременное, а ураган может не прекращаться несколько суток.

— Ураган опасен тем, что он — устойчивое образование, которое идет и всё ломает на своем пути, — объясняет Колесов.

Жителям России ураган, подобный «Милтону», не грозит.

— Это южное явление, образовывающееся в теплом Карибском бассейне, где происходит перегрев воды. В российской природе нет таких пространств и такого перегрева, — подчеркнул синоптик. До нас могут доходить лишь остатки таких ураганов.

Подобные явления в истории Северной столицы фиксировались достаточно давно. По словам Александра Колесова, во время петербургского наводнения 1824 года скорость ветра была свыше 50 м/с. Во время этого происшествия, по разным оценкам, погибли от 300 до 600 человек. Много трупов унесло в Финский залив. Разрушенными оказались около 500 домов, повреждения получили больше 3,5 тысячи зданий.

К счастью, «Милтон» и его собратья России не грозят. Большая часть из них, по словам Александра Колесова, задерживается на Американском континенте.

Ураган «Милтон», обрушившийся на Флориду 9 октября, ослаб до первой категории, но продолжает свой сокрушительный поход. Что натворила стихия, читайте в материале «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
11 минут
Это им природа за индейцев мстит!
Гость
22 минуты
Ипотека в России под 25% посерьёзнее Милтона будет!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Олег,37

Mystaya,38

Lora,30

Илья,42

Светлана,37

Светлана,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление