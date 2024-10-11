«Людей немного, очень чисто, цены — как у нас»: путешественница рассказала о поездке в Беларусь

19-летняя Даша из Ярославля ежегодно выбирается с семьей в отпуск. В этом году их выбор пал на Беларусь. О том, что ее удивило в Минске, какие места стоит посетить и во сколько обошлась поездка, — в этом материале наших коллег из 76.RU.
«По сравнению с Москвой выглядит бедно»
Отпуск в Беларуси у Даши с семьей длился пять дней. Они добирались до Минска на поезде.
— У нас было два варианта, куда поехать: в Питер или в Минск. Поскольку в Северной столице России были в прошлом году, то решили поехать в Беларусь, — рассказала путешественница. — До Минска можно добраться либо на самолете, либо на поезде. Мы решили остановиться на втором варианте, так как выходило гораздо дешевле. Билеты до Москвы стоили около 1,5 тысячи рублей на человека, а из Москвы до Минска — 5 тысяч рублей.
Приятные удивления начались еще на пути в Минск.
— От Москвы до Минска ехали на новом поезде. Мы остались в абсолютном восторге от него, — поделилась Даша. — В поезде были большие сиденья, в салоне есть места для чемоданов, то есть их не нужно закидывать на верхние полки. В общей доступности был кулер с водой. Розетки под сиденьями. И огромные окна.
Общий путь занял около 9 часов: три — до Москвы и еще 6 — до Минска. Даша с семьей остановились в съемной квартире в центре столицы.
— Минск сам по себе очень масштабный и красивый город, но по сравнению с Москвой выглядит беднее. Как будто у него есть закос под богатство, но на самом деле всё не так, — поделилась впечатлениями туристка.
«На улицах мало людей»
Еще одним удивлением для Даши стал размеренный ритм жизни в Минске. Людей на улицах немного, даже в центре. Трафик на дорогах небольшой.
— В Беларуси очень чисто. Но стоит отметить, что и на улицах мало людей. Даже в выходные нет такого столпотворения, как, например, в Москве или в Питере, — отметила наша героиня. — То есть ты гуляешь по улицам и чувствуешь свободу, по ощущениям — как будто люди там счастливее. Удивительно было, что метро совершенно неглубокое. И еще фишка местного метрополитена — жетончики, по которым и происходит оплата проезда.
Всё про цены
Приятным бонусом в путешествии по Минску стали продукты, которые в России не продаются.
Что касается цен, то, как отметила Даша, они приблизительно такие же, что и в России.
— Билеты туда и обратно на одного человека обошлись примерно в 13 тысяч рублей. Аренда квартиры на пять дней в центре Минска — 30 тысяч рублей. На еду и заведения тоже вышло около 20–30 тысяч рублей. Ну и плюс к этому траты на экскурсии и такси. Но тут не смогу точную сумму указать. Только отмечу, что цены плюс-минус такие же, как и у нас, — рассказала отпускница.
В Беларуси работают российские карты «МИР», что, конечно, сильно упрощает жизнь туристам.
— При оплате картой деньги автоматически переводятся в белорусские рубли. Единственное, в метро были проблемы с оплатой по карте, — поделилась Даша. — Также удивило то, что в автобусах нет терминалов. Есть остановки, на которых можно купить билеты, и уже в самом транспорте надо в специальном приспособлении поставить на нем штамп. Это для того, чтобы зафиксировать дату и время поездки.
А что касается местных, по словам Даши, они хорошо расположены к туристам.
— Белорусы очень гостеприимные, добродушные. На улицах, если мы обращались за помощью, все вежливо помогали нам, поддерживали беседу, спрашивали, откуда мы приехали. Люди оставили исключительно положительные впечатления.
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