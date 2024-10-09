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Страна и мир Правосудие недоступно: почему не работают сайты судов и когда их починят — все, что известно о сбое

Правосудие недоступно: почему не работают сайты судов и когда их починят — все, что известно о сбое

Придется потерпеть еще больше недели

463
8 комментариев

Пока идут работы по восстановлению сайтов судов

Сайты российских судов, почтовые ящики, ГАС «Правосудие» и головной сайт системы sudrf.ru не работают уже несколько дней. Пользователи начали жаловаться на проблемы еще 6 октября, на следующий день федеральные ресурсы судебной системы и сайты отдельных учреждений по всей стране полностью «легли». Исправить ситуацию обещали не раньше 18 октября. Что произошло — объясняем в материале.

«Правосудие» — это государственная автоматизированная система, крупнейший из инструментов электронного правосудия в стране. С его помощью электронный документооборот и взаимодействие с судами происходит в разы быстрее. Все, что необходимо, можно сделать даже в выходной день, не дожидаясь официальных часов работы необходимого учреждения. Юристы используют его вместо того, чтобы обращаться в суды лично, а обычные граждане могут найти там информацию по любому нужному им делу.

Сайты большинства российских судов перестали открываться в понедельник. По данным сервисов Downdetector и Downradar, первые жалобы появились около 20:00 6 октября. Сайты, на которых размещена открытая информация судебного делопроизводства, стали недоступны полностью 7 октября. Всю информацию приходится узнавать по телефону.

Глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщала о «внеплановых технических работах». В пресс-службе Свердловского областного суда тогда тоже связали проблемы с техническими причинами. Позднее авторы Telegram-канала «Кибервойна» связали происходящее с хакерской атакой на ГАС «Правосудие». Оказалось, что это сделала проукраинская группа Bo Team, в своем telegram-канале они взяли ответственность за происходящее на себя.

Судебный департамент при Верховном суде РФ назвал проблемы с сайтами «инцидентом информационной безопасности». Согласно документу, направленному председателям судов, работы по восстановлению продлятся как минимум до 18 октября. Его подлинность подтвердили источники коллег из «Фонтанка.ру».

Несколько сервисов не работает

Запросы рекомендовали отправлять через почту

Пока работу сервисов восстанавливают, остаются недоступными:

  • интернет-сайты федеральных арбитражных судов на домене arbitr.ru;

  • телефония арбитражных судов на платформе Microsoft Lync;

  • портал ГАС «Правосудие»;

  • службы электронной почты ГАС «Правосудие».

Пока же неотложные извещения и запросы предлагают направлять через личный кабинет «Почты России» или почтовые отделения.


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Комментарии
8
Гость
23 минуты
правосудие сломалось :)))
Гость
25 минут
вот и цифровизация
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