Согреться в царстве вечной мерзлоты и увидеть мамонтов. Почему стоит ехать в отпуск в Якутск

Якутск по праву считается одним из самых аутентичных и интересных городов на Дальнем Востоке. Наши коллеги из 14.RU расскажут про самые интересные его места. Даже если в Якутске у вас будет совсем немного времени, посмотреть их все вы сможете за один день.
Отголоски прошлого посреди урбанистики
В самом центре Якутска можно найти исторический квартал Старый город с множеством купеческих домов и других построек XIX века. Однако это лишь точные их копии. Почти все оригинальные здания были уничтожены сильнейшими пожарами в конце ХХ века. Реставрация квартала началась в начале 2000-х, а для посетителей его открыли в 2006 году.
В Старом городе главным архитектурным памятником зодчества был Якутский острог, или, как его еще называют, Надвратная башня Якутского острога. Оригинал был построен в 1685 году. Но в 2002 году подростки подожгли ее. Спустя год башню снова отстроили по старым чертежам. Сегодня там находится музей, который рассказывает о ранней истории города и деревянном зодчестве Якутии.
По сути, территория историко-архитектурного комплекса — настоящий музей под открытым небом. Все строения, включая торговые ряды и части острога, в идеале восстановлены по старинным фотографиям, картинам и чертежам.
К примечательным строениям относятся женская гимназия — первое учебное заведение, где якутянки учились вести хозяйство и воспитывать детей, а также рынок «Кружало».
Искусно воссозданный старинный район превратился в излюбленное место отдыха и прогулок горожан и гостей столицы. Тут довольно спокойно, вечерами зажигаются огни, создающие уютную атмосферу.
В летнее время в Старом городе особенно многолюдно. Для горожан проводятся мероприятия и фестивали.
Старый город открыт для посещения круглогодично и круглосуточно (и бесплатно). Здесь есть Музей Якутска, старинный балаган Степной Думы, много современных кафе и баров, свой рынок, где можно приобрести национальные украшения, ножи, выкованные якутскими мастерами, и сувениры на память.
Адрес: Аржакова, 6. Доехать можно на автобусах № 2, 3 и 102. Выйти нужно на остановке «Художественный музей».
Московская набережная и памятник Бекетову
Рядом со Старым городом — памятник основателю города Якутска — Петру Бекетову (он — на Московской набережной по ул. Чернышевского). Позади — стела в честь 375-летия основания Якутска: просто разглядывая все ее детали и грани, можно потратить добрых полчаса.
Бекетов среди землепроходцев считался по тем временам человеком гуманным и предпочитал во взаимоотношениях с местным населением действовать мирно.
К слову, по задумке мэрии города здесь будет пешеходная зона. Горожане очень любят тут гулять по вечерам, а с утра многие занимаются спортом. Только вот переход улицы Чернышевского не для слабонервных, так что перебегать дорогу крайне не советуем.
Есть пешеходный переход возле мемориала, посвященного бойцам, павшим в годы Гражданской войны.
Заодно по пути до памятника можете полюбоваться Преображенской церковью и стелой в честь 375-летия Якутии в составе России (сразу позади памятника Бекетову), а также памятником землепроходцам, освоившим якутские земли.
Адрес: Московская набережная по ул. Чернышевского.
Царство вечной мерзлоты
В нескольких километрах от Якутска у основания сопки Чочур-Муран находится «Царство вечной мерзлоты» — уникальный туристический комплекс. Он таится внутри горы, там, где залегает никогда не тающий лед. Если снаружи тридцатиградусная жара, внутри ледника температура держится на уровне -10 ℃.
Зато зимой в «Царстве вечной мерзлоты» намного теплее, чем на улице. Зимой температура воздуха в Якутии может опускаться до -50 градусов, а вот в ледовой пещере даже в такую лютую стужу не бывает холоднее -10 ℃. Открыт комплекс для гостей круглый год.
Здесь живет самая настоящая зимняя сказка со снежным дворцом и ледяным троном. Этот необычный музей включает в себя множество залов. Тут и выставка ледяных скульптур, и палеонтологическая экспозиция, и даже сделанный изо льда бар.
— Вы можете закатить тут свою вечеринку! — заявили администраторы туркомплекса.
«Царство вечной мерзлоты» пользуется неизменной популярностью у туристов, более того, это самая посещаемая иностранцами достопримечательность Якутии.
Чего тут только нет: фигуры людей и животных, предметы быта, еда, мебель, персонажи мультфильма «Ледниковый период» и саги «Игра престолов». Все экспонаты подсвечены и выглядят по-настоящему сказочно.
В «Царстве вечной мерзлоты» установлен ящик для писем Деду Морозу, куда в течение года ребятишки опускают конверты со своими пожеланиями. 1 декабря сюда прибывает из Великого Устюга Дед Мороз и лично забирает все письма.
Рядом с комплексом «Царство вечной мерзлоты» находится этнографический музей Чочур Муран, где можно увидеть традиционные жилища якутов, в зимнее время покататься на собачьей упряжке.
Адрес туркомплекса: Вилюйский тракт, 7-й км, Гора Чочур Муран. Доехать можно на автобусах № 6, 7 и 123.
Цена: 500 рублей взрослый билет, льготный билет — 450 рублей, детский — 300 рублей.
Музей мамонта СВФУ
Дальше идем в Музей мамонта — единственный в мире специализированный музей, где хранятся уникальные палеонтологические экспонаты. Именно в Якутии найдено 75% всех известных в мире захоронений мамонтов и других представителей мамонтовой фауны с сохранившимися мягкими тканями. В разные годы музей устраивал выставки во Франции, Германии и Японии.
Музей создан в 1991 году как научный и культурный центр по изучению мамонтовой фауны и среды ее обитания в ледниковом периоде, коллекция музея постоянно пополняется.
Адрес: ул. Кулаковского, 48, КФЕН. Цена: 200 рублей взрослый билет и 70 рублей — детский.
Национальная кухня
Приехать в Якутию и не попробовать блюда национальной кухни было бы обидно. Местная кулинария пользуется большой популярностью не только среди туристов, но и самих горожан. Тем, кто решил сходить в Старый город, советуем заглянуть в ресторан «Махтал» (перевод с якутского — «Благодарность». — Прим. ред.)
Здесь подают суп из потрохов (450 рублей), строганину из печени жеребенка (550 рублей), салат с олениной (990 рублей) и другие якутские блюда.
Адрес: Кирова, 2. Время работы: с 11:00 до 24:00.
Невдалеке есть знаменитый ресторан в гостинице «Тыгын Дархан». Он был открыт в 1995 году.
Вы можете попробовать жеребятину, оленину, закуски и горячие блюда из арктических пород рыбы: чира, нельмы, муксуна, ряпушки, — варенья из дикорастущих в Якутии ягод, солнечный, тающий во рту саламат, десерт из взбитых сливок кёрчех и, конечно же, фирменную строганину и холодный салат «Индигирка», рецепт которого был создан бренд-шефом ресторана Иннокентием Тарбаховым.
Цены в меню не заоблачные. Например, закуска из колымского чира стоит 530 рублей за порцию в 200 граммов, суп из оленины — 220 рублей, а стейк из жеребятины — 650 рублей.
Адрес: ул. Аммосова, 9. Ресторан работает с 12:00 до 23:00 часов.
Ну что, куда идем?