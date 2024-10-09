Согреться в царстве вечной мерзлоты и увидеть мамонтов. Почему стоит ехать в отпуск в Якутск

Одним из интересных мест в Якутске является комплекс «Царство вечной мерзлоты». Температура воздуха здесь не меняется круглый год Источник: Надежда Ефимова











Якутск по праву считается одним из самых аутентичных и интересных городов на Дальнем Востоке. Наши коллеги из 14.RU расскажут про самые интересные его места. Даже если в Якутске у вас будет совсем немного времени, посмотреть их все вы сможете за один день.

Отголоски прошлого посреди урбанистики

В самом центре Якутска можно найти исторический квартал Старый город с множеством купеческих домов и других построек XIX века. Однако это лишь точные их копии. Почти все оригинальные здания были уничтожены сильнейшими пожарами в конце ХХ века. Реставрация квартала началась в начале 2000-х, а для посетителей его открыли в 2006 году.

В Старом городе днем очень спокойно и приятно погулять Здесь можно найти музей, посвященный основателю якутской автономии Максиму Аммосову К вечеру квартал становится местом скопления молодежи: вокруг полно баров и кафе 1 из 4 Источник: Надежда Ефимова

В Старом городе главным архитектурным памятником зодчества был Якутский острог, или, как его еще называют, Надвратная башня Якутского острога. Оригинал был построен в 1685 году. Но в 2002 году подростки подожгли ее. Спустя год башню снова отстроили по старым чертежам. Сегодня там находится музей, который рассказывает о ранней истории города и деревянном зодчестве Якутии.

Копия надвратной башни Якутского острога. Этот памятник оборонного зодчества, ставший символом столицы республики, простоял вплоть до начала XXI века Источник: Надежда Ефимова











По сути, территория историко-архитектурного комплекса — настоящий музей под открытым небом. Все строения, включая торговые ряды и части острога, в идеале восстановлены по старинным фотографиям, картинам и чертежам.

Даже мощеная чурбаками главная дорога сделана так, словно срезаны настоящие деревья, как и было в старину Рядом есть памятник укладчику чурочной мостовой. Туристов привлекает добрый мужичок, с которым хочется сфотографироваться на память 1 из 2 Даже мощеная чурбаками главная дорога сделана так, словно срезаны настоящие деревья, как и было в старину Источник: Надежда Ефимова

К примечательным строениям относятся женская гимназия — первое учебное заведение, где якутянки учились вести хозяйство и воспитывать детей, а также рынок «Кружало».

Рынок «Кружало», где регулярно проходят выставки и различные мероприятия для горожан. Раньше он назывался «Старый базар». Здание было построено на пожертвования горожан в 1828 году. Главный корпус представлял собой неправильную пятиугольную форму, потому после и появилось современное название от слова «кружить» — ходить по кругу Внутри рынка на постоянной основе работают ювелирные магазины и лавки с сувенирами Экскурсия для спортсменов из Белоруссии в «Кружале» 1 из 3 Рынок «Кружало», где регулярно проходят выставки и различные мероприятия для горожан. Раньше он назывался «Старый базар». Здание было построено на пожертвования горожан в 1828 году. Главный корпус представлял собой неправильную пятиугольную форму, потому после и появилось современное название от слова «кружить» — ходить по кругу Источник: Надежда Ефимова

Отдельного внимания заслуживает Якутская Преображенская церковь — красивейший образец архитектуры минувшей эпохи. Здесь горожане любят отмечать Пасху, отсюда же и начинается Крестный ход Источник: Надежда Ефимова











Искусно воссозданный старинный район превратился в излюбленное место отдыха и прогулок горожан и гостей столицы. Тут довольно спокойно, вечерами зажигаются огни, создающие уютную атмосферу.

Недавно мэрия города украсила главную пешеходную зону гирляндами. Днем ее не особо заметно, но по вечерам здесь очень красиво Источник: Надежда Ефимова











В летнее время в Старом городе особенно многолюдно. Для горожан проводятся мероприятия и фестивали.

Можно приобрести кулон из мамонтовой кости, настоящие якутские украшения из серебра и розового золота, сувениры и многое другое Здесь же проходит выставка авторских кукол и мастер-классы от народных умельцев. Вход — 100 рублей 1 из 4 Можно приобрести кулон из мамонтовой кости, настоящие якутские украшения из серебра и розового золота, сувениры и многое другое Источник: Надежда Ефимова

Старый город открыт для посещения круглогодично и круглосуточно (и бесплатно). Здесь есть Музей Якутска, старинный балаган Степной Думы, много современных кафе и баров, свой рынок, где можно приобрести национальные украшения, ножи, выкованные якутскими мастерами, и сувениры на память.

Адрес: Аржакова, 6. Доехать можно на автобусах № 2, 3 и 102. Выйти нужно на остановке «Художественный музей».

Московская набережная и памятник Бекетову

Рядом со Старым городом — памятник основателю города Якутска — Петру Бекетову (он — на Московской набережной по ул. Чернышевского). Позади — стела в честь 375-летия основания Якутска: просто разглядывая все ее детали и грани, можно потратить добрых полчаса.

Автором памятника Петру Бекетову является местный скульптор Афанасий Романов. Памятник стрелецкому сотнику сделан из бронзы, облицован гранитом. Общая высота — пять метров. Установили его на набережной 27 сентября 2007 года Источник: Надежда Ефимова











Бекетов среди землепроходцев считался по тем временам человеком гуманным и предпочитал во взаимоотношениях с местным населением действовать мирно.

Местность вокруг памятника тоже приятная: река Лена недалеко, пейзажи зеленые. Недавно набережную отреставрировали 1 из 2 Местность вокруг памятника тоже приятная: река Лена недалеко, пейзажи зеленые. Недавно набережную отреставрировали Источник: Надежда Ефмова

К слову, по задумке мэрии города здесь будет пешеходная зона. Горожане очень любят тут гулять по вечерам, а с утра многие занимаются спортом. Только вот переход улицы Чернышевского не для слабонервных, так что перебегать дорогу крайне не советуем.

На улице Чернышевского четырехполосное движение и всегда много машин. Разрешенная скорость — 60 км/час Источник: Надежда Ефимова











Есть пешеходный переход возле мемориала, посвященного бойцам, павшим в годы Гражданской войны.

Вот такой интересный мемориал расположен возле Преображенской церкви Источник: Надежда Ефимова











Заодно по пути до памятника можете полюбоваться Преображенской церковью и стелой в честь 375-летия Якутии в составе России (сразу позади памятника Бекетову), а также памятником землепроходцам, освоившим якутские земли.

Адрес: Московская набережная по ул. Чернышевского.

Горожане считают, что памятник напоминает улитку, а вам как кажется? Со стороны памятника землепроходцам открывается вид на стелу Нам кажется, что памятник очень даже симпатичный 1 из 4 Горожане считают, что памятник напоминает улитку, а вам как кажется? Источник: Надежда Ефимова

Царство вечной мерзлоты

В нескольких километрах от Якутска у основания сопки Чочур-Муран находится «Царство вечной мерзлоты» — уникальный туристический комплекс. Он таится внутри горы, там, где залегает никогда не тающий лед. Если снаружи тридцатиградусная жара, внутри ледника температура держится на уровне -10 ℃.

Штольни внутри ледника горы Чочур-Муран были пробиты еще в советское время сугубо ради хранения продуктов. По сути ледник был превращен в гигантский холодильник, и электричество ему было не нужно. А в 2005 году местные власти решили переоборудовать его в туристический комплекс Источник: Надежда Ефимова











Зато зимой в «Царстве вечной мерзлоты» намного теплее, чем на улице. Зимой температура воздуха в Якутии может опускаться до -50 градусов, а вот в ледовой пещере даже в такую лютую стужу не бывает холоднее -10 ℃. Открыт комплекс для гостей круглый год .



Внутри пещеры множество залов с ледяными фигурами Это не жаба в пупырышках, а лягушка в монетках — гости оставляют на специальных ледяных фигурах монетки на счастье, чтобы вернуться сюда снова Есть зал, посвященный палеонтологии. Кстати, череп на фото самый настоящий — из мамонтовой кости 1 из 3 Внутри пещеры множество залов с ледяными фигурами Источник: Надежда Ефимова

Здесь живет самая настоящая зимняя сказка со снежным дворцом и ледяным троном. Этот необычный музей включает в себя множество залов. Тут и выставка ледяных скульптур, и палеонтологическая экспозиция, и даже сделанный изо льда бар.



— Вы можете закатить тут свою вечеринку! — заявили администраторы туркомплекса.

Можно выпить ягодной настойки местного производства и перекусить салатом «Индигирка». Цена такого меню — 1900 рублей на две персоны Источник: Надежда Ефимова











«Царство вечной мерзлоты» пользуется неизменной популярностью у туристов, более того, это самая посещаемая иностранцами достопримечательность Якутии.



Все ледяные залы сделаны руками лучших местных мастеров Источник: Надежда Ефимова











Чего тут только нет: фигуры людей и животных, предметы быта, еда, мебель, персонажи мультфильма «Ледниковый период» и саги «Игра престолов». Все экспонаты подсвечены и выглядят по-настоящему сказочно.

Как вам комната для новобрачных? Красиво, конечно, ничего не скажешь. Но ночевать тут не хотелось бы Источник: Надежда Ефимова











В «Царстве вечной мерзлоты» установлен ящик для писем Деду Морозу, куда в течение года ребятишки опускают конверты со своими пожеланиями. 1 декабря сюда прибывает из Великого Устюга Дед Мороз и лично забирает все письма.

Для детей даже организовали ледяную горку Горка крепкая, весьма основательная, так что прокатиться сможет и взрослый Хотите пощекотать нервишки — пройдите по ледяному лабиринту. Свернете не туда, и вас ждет ледяное чудовище 1 из 3 Для детей даже организовали ледяную горку Источник: Надежда Ефимова

Рядом с комплексом «Царство вечной мерзлоты» находится этнографический музей Чочур Муран, где можно увидеть традиционные жилища якутов, в зимнее время покататься на собачьей упряжке.

Адрес туркомплекса: Вилюйский тракт, 7-й км, Гора Чочур Муран. Доехать можно на автобусах № 6, 7 и 123.

Цена: 500 рублей взрослый билет, льготный билет — 450 рублей, детский — 300 рублей.



Музей мамонта СВФУ

В музее хранятся останки самого настоящего мамонта Источник: S-vfu.ru











Дальше идем в Музей мамонта — единственный в мире специализированный музей, где хранятся уникальные палеонтологические экспонаты. Именно в Якутии найдено 75% всех известных в мире захоронений мамонтов и других представителей мамонтовой фауны с сохранившимися мягкими тканями. В разные годы музей устраивал выставки во Франции, Германии и Японии.

Музей создан в 1991 году как научный и культурный центр по изучению мамонтовой фауны и среды ее обитания в ледниковом периоде, коллекция музея постоянно пополняется.

Адрес: ул. Кулаковского, 48, КФЕН. Цена: 200 рублей взрослый билет и 70 рублей — детский.

Национальная кухня

Приехать в Якутию и не попробовать блюда национальной кухни было бы обидно. Местная кулинария пользуется большой популярностью не только среди туристов, но и самих горожан. Тем, кто решил сходить в Старый город, советуем заглянуть в ресторан «Махтал» (перевод с якутского — «Благодарность». — Прим. ред.)

На первом этаже заведения есть небольшое, но аутентичное кафе Вся мебель и атрибутика сделаны в якутском силе. Есть даже свой камелек (якутская печь) Подсобное помещение, где готовится вся еда, оригинально исполнено в стиле балагана, а все местные работницы ходят исключительно в халадаях (якутское летнее платье) Куда же без замороженной «Индигирки». Ее хранят в небольших тарах, так что можно купить и забрать домой полакомиться 1 из 4 На первом этаже заведения есть небольшое, но аутентичное кафе Источник: Надежда Ефимова

Здесь подают суп из потрохов (450 рублей), строганину из печени жеребенка (550 рублей), салат с олениной (990 рублей) и другие якутские блюда.

Адрес: Кирова, 2. Время работы: с 11:00 до 24:00 .

Невдалеке есть знаменитый ресторан в гостинице «Тыгын Дархан». Он был открыт в 1995 году.

Именно здесь разработали первые технологические рецептуры национальных блюд, адаптированных к ресторанной подаче Источник: Надежда Ефимова











Вы можете попробовать жеребятину, оленину, закуски и горячие блюда из арктических пород рыбы: чира, нельмы, муксуна, ряпушки, — варенья из дикорастущих в Якутии ягод, солнечный, тающий во рту саламат, десерт из взбитых сливок кёрчех и, конечно же, фирменную строганину и холодный салат «Индигирка», рецепт которого был создан бренд-шефом ресторана Иннокентием Тарбаховым.

Обстановка ресторана в классическом стиле: люстры, тяжелые шторы, балдахины и стулья, обрамленные тканью. Но кормят тут вкусно Источник: Tygyn.ru











Цены в меню не заоблачные. Например, закуска из колымского чира стоит 530 рублей за порцию в 200 граммов, суп из оленины — 220 рублей, а стейк из жеребятины — 650 рублей.

Фаршированных жареных карасей можно попробовать за 1500 рублей Источник: Tygyn.ru











Адрес: ул. Аммосова, 9. Ресторан работает с 12:00 до 23:00 часов .