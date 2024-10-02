НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

ясная погода, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

сев.

 751мм 33%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,36
EUR 103,65
Что интересного в стране
Причины проблем с теплом
Сибиряки — про работу в офисе
4 месяца без горячей воды
Лайфхаки для уютного дома
Королева Хэллоуина
Взрывотехник о ЧП на Линейной
Новости в Telegram
Страна и мир «Ему даже тяжело говорить было». Всё о жизни и смерти Вячеслава Добрынина — видео

«Ему даже тяжело говорить было». Всё о жизни и смерти Вячеслава Добрынина — видео

Артист умер в возрасте 78 лет

624
Написать комментарий

Артисты поделились воспоминаниями о композиторе Вячеславе Добрынине

Во вторник, 1 октября, умер композитор и певец Вячеслав Добрынин. Народному артисту России было 78 лет.

— Очень жаль, что скончался такой великий маэстро, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU композитор Вячеслав Тюрин. — Мастер поп-музыки, мастер советской эстрадной музыки, доброй, хорошей, красивой песни, которая будет жить вечно. Человека уже нет и не будет, а его песни останутся жить.

Последнее время Вячеслав Добрынин сильно болел. Он перенес два инсульта, после чего ему оформили инвалидность. Артист перестал гастролировать. А в конце сентября его госпитализировали, по данным Shot, с подозрением на инсульт.

— Последнее время он болел, мы мало общались, — поделился солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. — Я ему звонил каждые месяц-два. Мы с ним болтали. Но он уже такой, ему даже тяжело говорить было, я так понимал.

Вячеслав Добрынин написал более 1000 песен. Среди них хиты — «Ни минуты покоя», «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану» и «Колдовское озеро».

Последний раз перед зрителями Добрынин выступил в 2019 году — на шоу «Дискотека Авторадио». На ТВ последний раз артист появился в 2021-м — в кресле жюри в шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ.

Весной 2024 года в интервью «АиФ» Добрынин говорил о плохом самочувствии и что из-за него он отказывался от съемок.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Ты с кем двигаешься?»: Новосибирск заполонили блатные зумеры — почему школьники делятся на банды, пьют и дерутся до крови
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Алла,42

Ana,38

Михаил,42

Слава,51

игорь,51

Александр,41

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление