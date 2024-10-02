«Ему даже тяжело говорить было». Всё о жизни и смерти Вячеслава Добрынина — видео

Артисты поделились воспоминаниями о композиторе Вячеславе Добрынине Источник: Городские порталы

Во вторник, 1 октября, умер композитор и певец Вячеслав Добрынин. Народному артисту России было 78 лет.

— Очень жаль, что скончался такой великий маэстро, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU композитор Вячеслав Тюрин. — Мастер поп-музыки, мастер советской эстрадной музыки, доброй, хорошей, красивой песни, которая будет жить вечно. Человека уже нет и не будет, а его песни останутся жить.

Последнее время Вячеслав Добрынин сильно болел. Он перенес два инсульта, после чего ему оформили инвалидность. Артист перестал гастролировать. А в конце сентября его госпитализировали, по данным Shot, с подозрением на инсульт.

— Последнее время он болел, мы мало общались, — поделился солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. — Я ему звонил каждые месяц-два. Мы с ним болтали. Но он уже такой, ему даже тяжело говорить было, я так понимал.

Вячеслав Добрынин написал более 1000 песен. Среди них хиты — «Ни минуты покоя», «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану» и «Колдовское озеро».

Последний раз перед зрителями Добрынин выступил в 2019 году — на шоу «Дискотека Авторадио». На ТВ последний раз артист появился в 2021-м — в кресле жюри в шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ.