В Таиланде десять детей заживо сгорели в туристическом автобусе. Новости 1 октября

Кадр с места трагедии в Таиланде Источник: ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 / YouTube.com











Гибель детей в Таиланде

В Бангкоке загорелся туристический автобус, в нём погибли как минимум 10 детей. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

В автобусе ехали местные школьники — им предстояла обзорная экскурсия. Всего в автобусе было 38 детей и 6 преподавателей, все они получили ожоги и травмы. 8 человек — в тяжелом состоянии. У 10 учеников ожоги оказались смертельными.

Видео с горящим автобусом Источник: ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 / YouTube.com

Очевидцы рассказали, что у автобуса лопнуло колесо, после чего водитель потерял управление и попал в ДТП. Затем автобус вспыхнул — и вскоре был объят пламенем целиком.

Кража кенгуру

В России украли трех кенгурят. Первым был Крош из ярославского зоопарка. Двумя другими — кенгурята из «Парка птиц» в Калуге.

— Дело в том, что кенгуру не продают и покупают по одному. Вместе с самцом (Крошем) должны идти самочки. Кенгурята совсем маленькие, им требуется особый уход и они всё еще зависят от матерей. Если воры не обладают специальными знаниями и навыками, малыши могут погибнуть, — пишет телеграм-канал «112».

Похищенные кенгурята Источник: «112» / T.me

Дрессировщик Эдгард Запашный в телеграм-канале предположил, что кенгурята пропадают по «коммерческому заказу кого-то из частников». Преступников ищут.

Война на Ближнем Востоке

Армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. По данным NBC News, страна уведомила США, что операция продлится несколько дней.

Подразделения ЦАХАЛ зашли на территорию Ливана впервые с 2006 года Источник: Mash / T.me











Наземные войска поддерживают ВВС и артиллерия. Операция будет идти параллельно с боевыми действиями в Газе и других районах.

Началу операции предшествовал мощный артиллерийский удар Источник: «Осторожно, новости» / T.me

Тем же вечером Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Почти все они были перехвачены системой «Железный купол».

Умер композитор Вячеслав Добрынин

В Москве на 79-м году жизни скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом рассказала РБК вдова артиста.

Добрынин давно не появлялся на сцене, а неделю назад стало известно, что он попал в больницу с инсультом. По предварительным данным, это заболевание и стало причиной смерти.

Добрынин писал хиты для многих российских артистов Источник: Фото Бориса Кавашкина / ИТАР-ТАСС











За последние несколько лет Добрынин перенес два инсульта. Ему стало тяжело ходить и говорить.

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