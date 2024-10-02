Здесь родился и женился? Кто может считаться коренным жителем: проверьте себя

Разбираемся, что это за понятие — «коренной житель» — и к кому его можно отнести Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Фраза «коренной москвич» давно стала нарицательной и даже анекдотичной. Люди придумывают разные категории, по которым якобы можно определить истинную степень родства человека с городом. Кто-то говорит о нескольких поколениях предков, остепенившихся на определенном месте много лет назад, кто-то — о наличии собственной недвижимости. Причем речь идет не только о жителях столицы, но и провинции.

Наши коллеги из 76.RU попытались разобраться, кто именно может называть себя коренным жителем. Для этого они обратились к социологам и историку.

«Говорили: „Понаехали тут всякие“»

Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Синельников, говоря о людях, относящих себя к коренному населению, вспоминает Москву времен СССР. Именно тогда местные особенно остро реагировали на приезжих.

— Когда в советское время в Москве было много лимитчиков, то есть иногородних рабочих, которые тогда по так называемому лимиту приезжали в Москву, получали московскую прописку, места в общежитиях, вставали в очередь на жилье, многие так называемые коренные москвичи их недолюбливали и ворчали: «Понаехали тут всякие, из-за них в автобусах давка и в магазинах очереди», — рассказал Александр Синельников.

При этом забывая, что если бы не приезжие, то кто бы водил автобусы и стоял за прилавком в магазинах? Сами эти ворчуны редко шли на такие рабочие места. Александр Синельников профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ

Социолог говорит, при этом недовольные люди зачастую забывали, что их родители сами родились не в Москве.

— Или что они сами лет 20 назад приехали в Москву в таком же качестве. То есть коренными жителями могут считать себя даже те, кто тут не родился, кто просто давно здесь живет. И уже как-то вписался, интегрировался в жизнь города, где он живет. По-моему, люди не думают о том, сколько поколений их предков жили в этом городе. Если кто-то тут родился или если родители привезли его сюда в детстве, он уже считает себя коренным. Он может считать себя коренным, даже если приехал сам, уже будучи взрослым, но живет здесь уже давно, имеет свое жилье, женился на местной. Это же не эмиграция из одной страны в другую, а переселение в другой город или регион внутри страны, — пояснил Александр Синельников.

Правда, для тех, кто родился в определенном городе или переехал туда, будучи взрослым, больше подходит слово «старожил».

— Понятие «коренное население» не имеет однозначной трактовки. И даже если с научной точки зрения это можно как-то определить, например разделить людей на местных уроженцев, местных уроженцев во втором поколении, то есть тех, чьи родители тоже уже здесь родились, старожилов, которые живут здесь уже многие годы, и недавно прибывших переселенцев из других мест. Но представления самих людей на сей счет могут отличаться от любых определений, сформулированных теми или иными учеными, — рассказал социолог.

Если он тут давно живет, интегрировался в местное общество, то уже считает себя за коренного. Александр Синельников профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ

Также социолог привел пример взаимоотношений населений в разных странах. По его словам, когда речь идет о международной миграции, против приезда иностранцев могут выступить и те, кто сами являются мигрантами.

— Есть много примеров в самых разных государствах, когда против приезда мигрантов из каких-то стран больше всего возражают мигранты из тех же самых стран, которые в этом государстве живут уже давно и успели интегрироваться. Они опасаются, что приезд новых мигрантов может настроить часть так называемых коренных жителей против всех выходцев из этих стран независимо от того, когда они приехали, — рассказал Александр Синельников.

«Родители должны там проживать и родиться»

Старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью исторического факультета ЯрГУ Герман Харитонов объяснил: научных критериев к понятию «коренной житель города» нет.

— У нас есть научная категория «Коренные малочисленные народы». И это определение закреплено в соответствующем федеральном законе. Но это иная ситуация. А тут — кто как считает. Где-то можно встретить мнение о том, что коренным жителем города можно считать человека, который там родился. Или, по крайней мере, уроженцем или уроженкой того или иного города. Где-то встречается утверждение о том, что родители должны там проживать и родиться. Где-то мне встречалось мнение о том, что три поколения должно прожить в данном городе, — рассказал историк.

Но еще раз повторюсь: здесь каких-то критериев установленных нет. Так что это понятие больше не научное, а народное, скажем так, именно «коренной горожанин». «Коренной житель какой-то местности» — есть понятие, а «коренной горожанин» — в принципе нет. Герман Харитонов старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью исторического факультета ЯрГУ

По словам специалиста, «коренной горожанин» — это понятие, придуманное самими жителями, чтобы подтвердить определенный статус. Особенно это распространено в крупных и столичных городах.

— Там даже идет противопоставление статусов людей: «Я здесь проживаю давно, а вы приехали откуда-то из провинции». По этому критерию сравнивали. Так что это больше народное высказывание, — объяснил Герман Харитонов. — Если углубляться в этимологию слова «коренной», то это тот, кто пустил тут некие корни. По крайней мере, у человека здесь должны жить родители, возможно, бабушки и дедушки. Если углубляться именно в значение слова.

Но по народным высказываниям считается, что принято, чтобы по крайней мере родители коренного горожанина проживали в этом городе. Герман Харитонов старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью исторического факультета ЯрГУ

Историк говорит: в случае с принадлежностью к городу в принципе не важно, по какой линии — отцовской или материнской — у человека проживали родственники. Однако в случаях, когда определяют коренные народности, ученые ориентируются на предков со стороны отца.

— Конечно, лучше, чтобы оба родителя здесь проживали, но если брать обычную тему родства, то считается, что больше смотрят по отцу. То есть если отец или отцовская линия проживали в городе или на какой-то территории, причисление человека к тем же самым коренным малочисленным народам или тому или иному этносу в большинстве культур происходит по отцу. Поэтому, возможно, и здесь такая же система может работать, — объяснил Герман Харитонов.

«Лежит в области самоощущения»

Социолог, сотрудник НИУ ВШЭ Игорь Олейников поддерживает мнения первых двух экспертов: научных критериев для определения статуса коренного горожанина нет.

— Вопрос признания себя коренным лежит в области самоощущения и не привязан к конкретным датам или статусу. Понятие «городского жителя» тесно связано с терминами, которые использовал Макс Вебер: Gemeinschaft и Gesellschaft. Gemeinschaft относится к деревенским общинам с личными социальными связями и высокой степенью кооперации, тогда как Gesellschaft характеризует город с его безличными и косвенными социальными связями, — рассказал Игорь Олейников.

Нет никаких требований или социологической необходимости определять степень «коренности». Например, в треке Тимати есть строчка: «В первом поколении коренной москвич», где звучит забавная мысль, что человек может считать себя коренным жителем города в любой момент. Игорь Олейников социолог, сотрудник НИУ ВШЭ

Игорь Олейников объяснил: даже живя в деревне и работая дистанционно на городскую компанию, человек может по своим социальным связям и особенностям взаимодействия не отличаться от того, кто живет в центре Москвы.

— Таким образом, ты можешь считать себя жителем города, когда твои социальные связи перестают быть общинными, а коренным — когда сам этого пожелаешь, — пояснил социолог.