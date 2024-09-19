28 миллионов! Стало известно, где был самый дорогой отпуск россиян этим летом. Новости 19 сентября

Самую дорогую путевку в Турцию приобрела семья из пяти человек Источник: Андрей Симонов











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 сентября.

Атаки ВСУ

За минувшие сутки ВСУ выпустили более 160 боеприпасов и 22 беспилотников по Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Росгвардия уничтожила около 30 единиц украинской техники в Курской области, отметили в ведомстве. Также российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в районе населенных пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

Дело «королевы марафонов»

Блогер Елена Блиновская погасила 230 миллионов рублей налоговой задолженности, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Ивана Морозова. Общий долг составляет почти 908 миллионов. Уточняется, что в ближайшее время она собирается выплатить еще 123 миллиона.

— В настоящий момент осуществляются следующие действия по погашению задолженности: заключен договор купли-продажи квартиры, принадлежащей родителям Елены, на сумму 90 миллионов рублей, — передает слова юриста ТАСС.

Еще 33 миллиона планируют снять с личных счетов Блиновской, на которые в данный момент наложен арест. Адвокаты направят ходатайство для его снятия.

Заслуженная артистка России

Владимир Путин присвоил телеведущей Оксане Федоровой звание заслуженной артистки России — за «заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

Федорова известна широкому зрителю в роли ведущей детской программы «Спокойной ночи, малыши», а также как победительница конкурсов «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» в 2002-м. Служила в органах внутренних дел, из которых уволилась в 2007 году.

Отпуск за 28 миллионов

Семья из пяти человек этим летом купила тур в Турцию за 28 миллионов рублей. Это самая дорогая путевка в страну за этот год, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он уточнил, что семья на протяжении месяца отдыхала в Кемере.

Также Уманский рассказал, что в этом году набирает популярность внутренний туризм. Россияне совершили уже свыше 65 миллионов поездок по стране — это на 24% больше, чем в прошлом.

«Духовное разложение детей»

Помощник председателя правительства и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьной программы. По его словам, она противоречит религиозному воспитанию.

— Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез с религией. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали, — сказал Хучиев во время заседания Всероссийского родительского комитета.