В России увеличили численность армии: это означает новую мобилизацию? Отвечают эксперты

Эксперты назвали три возможных варианта, и мобилизации среди них нет Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Сегодня, 16 сентября, Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Где найти столько человек и означает ли это, что в России объявят новую мобилизацию?

Эти вопросы мы задали военным экспертам.

Вот и сам указ об увеличении численности военных Источник: Kremlin.ru

Директор Института политических исследований Сергей Марков уверяет, что увеличивать численность армии будут исключительно за счет контрактников.

— Здесь бояться не надо, никакой мобилизации не будет. Количество контрактников — примерно 400 тысяч человек в год, у кого-то просто заканчивается контракт, — объяснил E1.RU Сергей Марков. — В целом получается, что за год набирают около 80 тысяч человек.

Разнарядка такая: примерно тысяча человек в день должна приходить записываться по контракту. Сергей Марков директор Института политических исследований

Политолог отметил, что увеличения выплат по контракту ждать не стоит, это произойдет только в том случае, если не смогут найти достаточное количество человек. Кроме того, военкоматы будут и уже ведут активную агитацию.

С ним согласен и Александр Перенджиев — эксперт Ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

— Мобилизация никогда не является основанием для увеличения штатной численности. Мобилизация — это дополнительная численность, и она никак не может входить в основную. Поэтому это будет происходить за счет увеличения количества контрактников, — подчеркнул Александр Перенджиев. — Второй момент — это увеличение гражданского персонала Вооруженных сил.

Возможно, в определенном смысле будет увеличено количество военнослужащих по призыву. Это я допускаю, у нас всегда было призыва по минимуму, но сейчас больше. Александр Перенджиев эксперт ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Тем более у нас увеличивается количество военных учебных центров при гражданских вузах, это тоже позволяет в определенном смысле увеличивать численность Вооруженных сил, — отметил эксперт.