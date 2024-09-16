В России увеличили численность армии: это означает новую мобилизацию? Отвечают эксперты

Сегодня, 16 сентября, Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Где найти столько человек и означает ли это, что в России объявят новую мобилизацию?
Эти вопросы мы задали военным экспертам.
Директор Института политических исследований Сергей Марков уверяет, что увеличивать численность армии будут исключительно за счет контрактников.
— Здесь бояться не надо, никакой мобилизации не будет. Количество контрактников — примерно 400 тысяч человек в год, у кого-то просто заканчивается контракт, — объяснил E1.RU Сергей Марков. — В целом получается, что за год набирают около 80 тысяч человек.
Разнарядка такая: примерно тысяча человек в день должна приходить записываться по контракту.
Политолог отметил, что увеличения выплат по контракту ждать не стоит, это произойдет только в том случае, если не смогут найти достаточное количество человек. Кроме того, военкоматы будут и уже ведут активную агитацию.
С ним согласен и Александр Перенджиев — эксперт Ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.
— Мобилизация никогда не является основанием для увеличения штатной численности. Мобилизация — это дополнительная численность, и она никак не может входить в основную. Поэтому это будет происходить за счет увеличения количества контрактников, — подчеркнул Александр Перенджиев. — Второй момент — это увеличение гражданского персонала Вооруженных сил.
Возможно, в определенном смысле будет увеличено количество военнослужащих по призыву. Это я допускаю, у нас всегда было призыва по минимуму, но сейчас больше.
Тем более у нас увеличивается количество военных учебных центров при гражданских вузах, это тоже позволяет в определенном смысле увеличивать численность Вооруженных сил, — отметил эксперт.
Освобождению от военных сборов подлежат мужчины, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья и военнообязанные женщины. Мы подробно рассказывали, кто еще имеет право не проходить такие сборы. Например, в них могут не участвовать отцы троих детей.