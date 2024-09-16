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Страна и мир эксперт В России увеличили численность армии: это означает новую мобилизацию? Отвечают эксперты

В России увеличили численность армии: это означает новую мобилизацию? Отвечают эксперты

Рассказываем, за счет чего будут набирать новых военнослужащих

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21 комментарий

Эксперты назвали три возможных варианта, и мобилизации среди них нет

Сегодня, 16 сентября, Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Где найти столько человек и означает ли это, что в России объявят новую мобилизацию?

Эти вопросы мы задали военным экспертам.

Вот и сам указ об увеличении численности военных

Директор Института политических исследований Сергей Марков уверяет, что увеличивать численность армии будут исключительно за счет контрактников.

— Здесь бояться не надо, никакой мобилизации не будет. Количество контрактников — примерно 400 тысяч человек в год, у кого-то просто заканчивается контракт, — объяснил E1.RU Сергей Марков. — В целом получается, что за год набирают около 80 тысяч человек.

Разнарядка такая: примерно тысяча человек в день должна приходить записываться по контракту.

Политолог отметил, что увеличения выплат по контракту ждать не стоит, это произойдет только в том случае, если не смогут найти достаточное количество человек. Кроме того, военкоматы будут и уже ведут активную агитацию.

С ним согласен и Александр Перенджиев — эксперт Ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

— Мобилизация никогда не является основанием для увеличения штатной численности. Мобилизация — это дополнительная численность, и она никак не может входить в основную. Поэтому это будет происходить за счет увеличения количества контрактников, — подчеркнул Александр Перенджиев. — Второй момент — это увеличение гражданского персонала Вооруженных сил.

Возможно, в определенном смысле будет увеличено количество военнослужащих по призыву. Это я допускаю, у нас всегда было призыва по минимуму, но сейчас больше.

Тем более у нас увеличивается количество военных учебных центров при гражданских вузах, это тоже позволяет в определенном смысле увеличивать численность Вооруженных сил, — отметил эксперт.

Освобождению от военных сборов подлежат мужчины, которые не годны или ограниченно годны к военной службе по состоянию здоровья и военнообязанные женщины. Мы подробно рассказывали, кто еще имеет право не проходить такие сборы. Например, в них могут не участвовать отцы троих детей.

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Военный эксперт Политолог Армия Военные Численность работников Призыв Мобилизация
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Комментарии
23
274444392
16 сентября 2024, 23:34
Всё идёт по плану! Где патриоты?
Жук
16 сентября 2024, 23:57
Dead`оооок, пошёл по камере Dead`ок Dead`оооок окутал потолок
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