Детей из РФ отказались отдавать в страны, где разрешена смена пола

Володин еще в июле предлагал рассмотреть эту тему Источник: kremlin.ru











Правительство России одобрило инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете усыновления детей из РФ в страны, где на законодательном уровне разрешена смена пола с помощью хирургии или медицинских препаратов.

Законопроект был одобрен в понедельник, 16 сентября.

— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной думой во втором чтении, — говорится в постановлении правительства.

Володин еще в июле предлагал рассмотреть эту тему. Он подчеркивал, что, например, в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность.