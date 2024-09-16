Детей из РФ отказались отдавать в страны, где разрешена смена пола

Правительство России одобрило инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете усыновления детей из РФ в страны, где на законодательном уровне разрешена смена пола с помощью хирургии или медицинских препаратов.
Законопроект был одобрен в понедельник, 16 сентября.
— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной думой во втором чтении, — говорится в постановлении правительства.
Володин еще в июле предлагал рассмотреть эту тему. Он подчеркивал, что, например, в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность.
В августе Минздрав России выразил желание продлить запрет на вождение автомобиля людям с психическими расстройствами, включая сексуальные предпочтения и половую идентификацию. В список противопоказаний к управлению транспортом входят деменция, биполярное расстройство, депрессия, ПТСР, транссексуализм, эксгибиционизм и прочее.