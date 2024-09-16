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Страна и мир Будь в курсе Детей из РФ отказались отдавать в страны, где разрешена смена пола

Детей из РФ отказались отдавать в страны, где разрешена смена пола

Кабмин одобрил проект о запрете такого усыновления

736
50 комментариев

Володин еще в июле предлагал рассмотреть эту тему

Правительство России одобрило инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете усыновления детей из РФ в страны, где на законодательном уровне разрешена смена пола с помощью хирургии или медицинских препаратов.

Законопроект был одобрен в понедельник, 16 сентября.

— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания при подготовке к рассмотрению Государственной думой во втором чтении, — говорится в постановлении правительства.

Володин еще в июле предлагал рассмотреть эту тему. Он подчеркивал, что, например, в Австралии предлагают разрешить детям от трех лет самостоятельно выбирать себе половую принадлежность.

В августе Минздрав России выразил желание продлить запрет на вождение автомобиля людям с психическими расстройствами, включая сексуальные предпочтения и половую идентификацию. В список противопоказаний к управлению транспортом входят деменция, биполярное расстройство, депрессия, ПТСР, транссексуализм, эксгибиционизм и прочее.

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Вячеслав Володин Иностранное усыновление Законопроект Смена пола
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Комментарии
53
Yumare
16 сентября 2024, 20:05
Странно, что в такой благополучной стране, как РФия, полные детские дома сирот...
styil
16 сентября 2024, 20:39
но! подходят для усыновления Уганда/Нигерия/Гану/Кения/Танзания/ Иран/Саудовская Аравия/ОАЭ/Катар/ Йемен/Ирак/Сирия/Индонезия/Малайзия/ Сингапур/Пакистан/Бруней/Мьянма? ах - ещё Буркина Фасо, опять же...
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