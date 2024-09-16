Daily Mail: в Великобритании женщина родила одного и того же ребенка дважды

Лиза Коффи вместе с сыном Лукой и мужем Источник: lisaacoffee / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Ребенок из Великобритании дважды появился на свет — мальчика извлекли из утробы матери на 6-м месяце, чтобы исправить патологию, а потом вернули обратно.

Как заявляет британское издание Daily Mail, 23-летняя Лиза Коффи узнала о диагнозе своего еще нерожденного ребенка на раннем сроке беременности. Мальчику диагностировали расщепление позвоночника.

Мальчику уже исполнился 1 год Источник: lisaacoffee / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Медики приняли решение извлечь ребенка из материнской утробы на 27-й неделе, чтобы устранить часть порока развития позвоночника. После операции ребенка поместили обратно, и вскоре младенец родился как положено — на 38 неделе беременности.

Мальчика назвали Лука, после рождения он провел 8 дней в отделении интенсивной терапии. Малыш перенес еще несколько операций, чтобы восстановиться после повреждений мозга и позвоночника. Врачи предупредили Лизу, что вероятно ее сын не сможет ходить.

Мальчику идет на пользу физиотерапия Источник: lisaacoffee / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Сейчас Лук уже 1 год, у него остался шрам на позвоночнике. На сегодня его диагноз — мальформация Арнольда-Киари. Ребенок проходит курс физиотерапии и делает успехи: у матери появляется надежда, что ее сын все-таки сможет ходить самостоятельно.

Аномалия Арнольда Киари — патология, характеризующаяся опущением мозжечка с уменьшением его основных функций. Первичная форма заболевания не имеет явно выраженных симптомов, а вот наступающая вслед за ней острая форма чревата гидроцефалией, увеличением размера желудочков и объема головного мозга.

По данным Daily Mail, каждый год в Великобритании рождается около 600 детей с расщеплением позвоночника. Такая патология происходит, когда в процессе развития позвоночник и спинной мозг формируются неправильно. Обычно, хирурги устраняют дефект после рождения, а во время беременности операции проводятся примерно в одном случае из 1000.

Эдгар — еще один необычный ребенок. Малыш родился с весом всего 320 грамм — рассказываем, как растет самый маленький ребенок в России.