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Страна и мир Visa возвращается в Россию: чем она теперь будет заниматься?

Visa возвращается в Россию: чем она теперь будет заниматься?

Компания зарегистрировала свой товарный знак

884
14 комментариев

Visa ушла из России в 2022 году

Ушедшая из России платежная система Visa подала заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Ее логотип выполнен в ярко-синем цвете.

Visa — это международная платежная система, основу которой составляют одноименные банковские карты. Их используют в большинстве стран мира.

Предполагается, что компания будет предоставлять банковские услуги (обслуживание карт, обмен денег), а также заниматься переводом криптовалюты, страхованием и многим другим.

Так выглядит зарегистрированный товарный знак

— Компания отказывается терять российский рынок и планирует вернуться в нашу страну, — написал у себя в Telegram-канале президент «Московского Делового Собрания» Иван Утенков.

Как объяснила основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина, мировые бренды, ушедшие с российского рынка, используют несколько стратегий для возвращения своей продукции на прилавки. Они регистрируют новые товарные знаки, под которыми продаются те же или похожие продукты, не нарушая заявленных принципов ухода. Пример — регистрация PepsiCo нового товарного знака.

— Еще одна схема: некоторые компании передают свои права на производство и продажу продуктов местным партнерам. Тогда продукция остается на рынке, даже если международная корпорация официально ушла. Например, локальные партнеры могут производить напитки под другими брендами или под теми же, но на базе лицензий, — объяснила эксперт.

Заявки на регистрацию товарного знака оставляют многие иностранные компании, например, Coca-Cola и Starbucks Corporation. Однако это не значит, что все они вернуться на российский рынок. Дело в том, что если бренды не используют свой товарный знак в течение трех лет, то он может быть аннулирован.

Платежные системы Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году. Транзакции теперь проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Visa же отказалась от обслуживания. Старыми картами все еще можно пользоваться, но за пределами РФ они не работают.

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Visa Роспатент Бренды Товарный знак Банковская карта
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Комментарии
18
Клайдъ
15 сентября 2024, 21:01
Если вернутся, я сразу себе оформлю, все карты Мир выкину
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
15 сентября 2024, 20:53
У меня Мир Левобережка, мне норм!
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