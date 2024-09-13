Председатель ЦБ Набиуллина: «Мы готовы продолжить повышение ключевой ставки»

По словам Эльвиры Набиуллиной, Банк России будет делать «все возможное для того, чтобы снизить инфляцию до 4%» в 2025 году Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о готовности к повышению ключевой ставки для возвращения инфляции к уровню 4%. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает издание «Интерфакс».

— Мы считаем необходимым вернуть инфляцию к 4% в следующем году, для этого мы готовы сохранять денежно-кредитные условия жесткими столько, сколько потребуется. Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки, — приводятся слова Эльвиры Набиуллиной.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышения инфляции, также стимулирование экономического роста.

Глава Банка России также объяснила, почему нельзя мириться с инфляцией в 6-8%. Одной из причин стала защита сбережений и доходов граждан от обесценивания.

— Только при низкой инфляции будут доступны долгосрочные кредиты. При высокой инфляции такие кредиты, включая ипотеку, будут дорогими для большинства заемщиков, так как в цену таких кредитов включается инфляционная составляющая, — сообщила Эльвира Набиуллина.

Она также уточнила, что, когда инфляция значительно выше, чем в странах — торговых партнерах, рубль «постоянно ослабляется».

— Если мы согласимся с темпами роста цен в 6-8%, то риски перехода инфляции в двузначную область значительно возрастут, тогда вернуть ее под контроль будет гораздо сложнее и дороже для общества, поэтому Банк России будет делать все возможное для того, чтобы снизить инфляцию до 4% в следующем году, — цитирует слова специалиста издание.