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Экономика ЦБ поднял ключевую ставку: как это повлияет на кредиты, вклады и курс рубля

ЦБ поднял ключевую ставку: как это повлияет на кредиты, вклады и курс рубля

Пора начать копить деньги

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10 комментариев

Банк продолжает ужесточать денежно-кредитную политику

Банк России поднял ключевую ставку до 19%, как ранее прогнозировали эксперты. Такое решение было принято из-за высокой инфляции. Разберемся, к каким последствиям это приведет и почему повышение было необходимо.

— Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 19,00% годовых — говорится на сайте ЦБ.

Ключевая ставка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышения инфляции, также стимулирование экономического роста.

Ключевая ставка оставалась неизменной с 15 декабря 2023 года до 26 июля 2024 года. Последний раз ее повысили на 200 б. п., до 18%. В 2023 году ее повышали пять раз за полгода, первое подобное решение приняли в августе, когда курс доллара приблизился к 100 рублям, а евро перешагнул этот рубеж. Тогда Банк России провел внеплановое заседание, где поднял ключевую ставку сразу с 8,5 до 12%.

На данный момент цель по инфляции остается прежней — 4-4,5% в 2025 году. Годовая инфляция сейчас составляет 9%. В связи с этим на будущем заседании, которое запланировано на 25 октября, есть вероятность нового повышения ключевой ставки.

Почему Центробанк поднял ставку

В пользу очередного повышения ставки говорят несколько факторов. В их числе высокая годовая и помесячная инфляция в июле, растущие цены на бензин и продукты, за исключением свежих фруктов и овощей. Также на решение повлияли возросшие тарифы ЖКХ, государственные расходы, низкая безработица, а также рост зарплат во многих отраслях, сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— Эта мера жесткая, но необходимая для сдерживания роста цен. Годовая инфляция по итогам августа может подняться до 9,5%, — объяснил Лобода.

Как отреагирует рубль

Рубль может отреагировать неоднозначно на любое решение ЦБ РФ, продолжил экономист. Повышение ставки, вероятнее всего, приведет к укреплению до 87,5 рублей за доллар, 97 рублей за евро и 12 рублей за юань. Если бы ставку сохранили, российская валюта рисковала упасть до 92 рублей за доллар, 102 рублей за евро и 12,9 рублей за юань.

Как поведут себя банки

Повышение ключевой ставки неизбежно вызовет повышение процентных ставок банков как по кредитам, так и по вкладам. Заемщикам, кто не успел взять сравнительно дешевый кредит год назад и более, придется потерпеть и обращаться за займами к родным и друзьям, а лучше откладывать часть дохода на будущие покупки, отметил эксперт.

А вот вкладчики продолжат снимать сливки со своих сбережений.

— Теперь уже есть шанс разместить вклады по ставкам 20-21% годовых в надежном банке. И возможно, что такие процентные ставки — еще не предел. Сейчас время копить, а не брать в долг, — подчеркнул экономист.

ПО ТЕМЕ
Экономика ЦБ Ключевая ставка Инфляция Кредит Вклад
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Комментарии
12
nikola
13 сентября 2024, 17:46
4.25 в европе. набиуллина готовит революцию сверху.
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
13 сентября 2024, 17:44
Кто-то ещё несёт деньги на вклады? Есть гораздо более надёжные и прибыльные инструменты.
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