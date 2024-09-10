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Страна и мир Атаки БПЛА «Успел увернуться»: как беспилотники атаковали Москву и что рассказывают люди — видео

«Успел увернуться»: как беспилотники атаковали Москву и что рассказывают люди — видео

Публикуем кадры последствий ЧП

373
3 комментария

Сегодня ночью Подмосковье атаковали беспилотники. Всего в области сбили около 20 дронов. Обломки некоторых из них попали в жилые дома.

Сильнее всего пострадала многоэтажка в Спортивном переулке: после удара на 11–12-м этаже загорелись квартиры.

В одном из домов погибла 46-летняя женщина, также известно о нескольких пострадавших.

Жителей высоток эвакуировали. Сейчас многие из них находятся в пункте временного размещения. Когда они смогут вернуться в квартиры — неизвестно.

Подробнее об атаке беспилотников на жилые дома в Подмосковье — смотрите в коротком видео чуть выше.

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Комментарии
3
Гость
10 сентября 2024, 20:01
Москва, по ком звонят. Твои колокола. По ком звонит колокол, по колокольчикам, во ржи. Мы сочуствуем, нисколько не злорадствуем. Позади Москва, так говаривал политрук Кллчков, из 28 бакинских комиссаров. Ой, конечно - панфиловцев.
Гость
10 сентября 2024, 20:04
Вы, главное с эвакуацией не затягивайте. Вас , москвичей много, а мест для безопасной эвакуации мало. Чем дальше, тем дороже. Насчёт ПВО - это к Путину, он мультики показывал с Хрющей и Степашкой. Работают люди.
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