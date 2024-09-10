«Успел увернуться»: как беспилотники атаковали Москву и что рассказывают люди — видео

Источник: Городские порталы

Сегодня ночью Подмосковье атаковали беспилотники. Всего в области сбили около 20 дронов. Обломки некоторых из них попали в жилые дома.

Сильнее всего пострадала многоэтажка в Спортивном переулке: после удара на 11–12-м этаже загорелись квартиры.

В одном из домов погибла 46-летняя женщина, также известно о нескольких пострадавших.

Жителей высоток эвакуировали. Сейчас многие из них находятся в пункте временного размещения. Когда они смогут вернуться в квартиры — неизвестно.