Детский омбудсмен Львова-Белова вышла замуж за православного олигарха — как прошла свадьба за десятки миллионов рублей? Видео

Свадьба прошла в одном из самых дорогих заведений Подмосковья Источник: Константин Малофеев / t.me, Мария Львова-Белова / t.me











Основатель телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев женился на уполномоченной по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Праздник прошел в загородном клубе, куда позвали многих звезд российской эстрады. Потратить на торжество пришлось несколько десятков миллионов рублей.

Константин Малофеев — миллиардер, политик и общественный деятель, основатель телеканала «Царьград» и председатель Общества «Царьград». Он занимал руководящие позиции в инвестиционных банках и фондах. Является заместителем главы «Всемирного русского народного собора», общественной организации, возглавляемой Патриархом Кириллом, учредитель «Фонда святителя Василия Великого», глава попечительского совета «Гимназии святителя Василия Великого». Член Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, член попечительского совета «Лиги безопасного интернета».

Видео со свадьбы опубликовала в Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ) одна из гостей, некая Ирина Смирнова, 8 сентября. В описании ее профиля указано, что она является заместителем исполнительного директора АНО «Квартал Луи». Организация занимается подготовкой молодых инвалидов, оставшихся без родителей, ко взрослой жизни. Руководит проектом младшая сестра детского омбудсмена София.

На видео запечатлены декорации для выездной регистрация брака в ресторане элитного подмосковного посёлка Довиль. Судя по кадрам, церемония проходила у водоёма. Свадебные плакаты украшали инициалы молодожёнов. На мероприятии выступили российские артисты: Леонид Агутин, Дима Билан, Григорий Лепс и Валерия.

Звезды российской эстрады выступили на мероприятии Источник: smirnova797 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в РФ)

Разделить праздничный день с молодоженами пришли более 100 человек. Среди них есть священники. Внутри гостей встречал интерьер, украшенный цветами, а на столах было множество различных блюд.

Мария Львова-Белова — российский государственный, политический и общественный деятель, уполномоченный при президенте России по правам ребёнка с 2021 года. Она специалист по социализации и социальной адаптации детей-сирот и молодых людей с инвалидностью, а также выпускников детских домов.

Возможно, дата 8 сентября была выбрана неслучайно. В этот день отмечается день памяти святых мучеников Адриана и Наталии, которые считаются покровителями брака. По поверью, те пары, которые решат связать себя узами брака в канун этого дня, могут рассчитывать на счастливый брак. О других традициях и обычаях в этот день мы рассказали здесь.

По информации Telegram-канала BAZA, свадьба состоялась на вилле «Ротонда», которая считается одной из самых дорогих площадок для проведения свадебных торжеств в Подмосковье. По данным источника, свадьба обошлась Малофееву в несколько десятков миллионов рублей. При этом половина этой суммы была потрачена на гонорары артистам.

Слухи о том, что у пары роман появились еще зимой 2024 года. Во время «Крестного хода» в Екатеринбурге Львова-Белова и Константин Малофеев шли рядом и держались за руки, сообщали СМИ.

Молодожены ранее уже были в браке. Уполномоченная по правам ребенка была замужем за священником РПЦ Павлом Когельманом. У пары девять детей, четверо из которых приемные. Бизнесмен Малофеев тоже состоял в браке, и у него трое детей. В общей сложности у пары теперь 12 детей на двоих.