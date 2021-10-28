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Путин назначил на пост детского омбудсмена сенатора Марию Львову-Белову

У нее девять детей, еще для тринадцати она стала опекуном

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У Марии Львовой-Беловой пять родных детей и четверо приемных

У Марии Львовой-Беловой пять родных детей и четверо приемных

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Владимир Путин назначил на пост уполномоченного по правам ребенка при президенте России сенатора Марию Львову-Белову. 37-летняя член Совета Федерации от Пензенской области воспитывает пятерых детей и четырех приемных.

Мария Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. В 2002 году там же окончила училище (колледж) культуры и искусств им. А. А. Архангельского по специальности «дирижер эстрадного оркестра». Затем училась в Самарской государственной академии культуры и искусств. С 2000 по 2005 года преподавала игру на гитаре в музыкальных школах.

В 2008 году она стала соучредителем и руководителем благотворительной организации «Благовест», в 2014-м учредила некоммерческую организацию «Квартал Луи», которая занимается развитием сопровождаемого проживания, образования и трудоустройства молодых людей с инвалидностью, оставшихся без семейного попечения. В 2017–2019 годах входила в Общественную палату РФ. С февраля 2019 года была сопредседателем регионального штаба ОНФ по Пензенской области. Является выпускницей четвертого потока «школы губернаторов».

В прошлом году Мария Львова-Белова взяла под опеку восемь молодых людей с ментальной инвалидностью, а в 2021-м оформила опекунство еще над пятерыми недееспособными выпускниками детского дома. Супруг нового детского омбудсмена — священник РПЦ Павел Когельман, до рукоположения работавший программистом.

Напомним, с сентября 2016 года по октябрь 2021 года пост детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова. После прошедших в сентябре 2021 года выборов она стала вице-спикером Госдумы.

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Владимир Путиндетский омбудсменМария Львова-Белова
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