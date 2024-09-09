Что там, на Мальдивах. Все способы нажить проблемы в отпуске на миллион

Журналист рассказала, как избежать проблем в отпуске на Мальдивах Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»











На Северном Мале в августе русских не меньше, чем в центре Петербурга. Правда, отдыхают они своеобразно. От шезлонга до воды доберутся не все. А для снорклинга и вовсе нужно железное здоровье, в том числе психическое.



Наша коллега из «Фонтанки» Венера Галеева провела на осторовах отпуск и рассказывает, чем отличается «всё включено» на дорогущих Мальдивах от аналогичного формата, например, в Турции. И что лучше знать заранее, чтобы не было мучительно больно.

— У мурены два состояния. Если она плывет, от нее надо держаться подальше, потому что она охотится, — инструктор по снорклингу приветливо улыбается, капая детский шампунь туристам в маски для плавания. — Если мурена сидит среди кораллов, то она тупит и можно подплыть поближе. Но всё равно может броситься.

Дальше инструктор рассказывает, что у рыбы-попугая очень твердый клюв, которым она вырвет кусок мяса, если вы ей не понравитесь. Рыба-зебра — полосатая тварь в ядовитых шипах, и характер у нее тоже скверный. Местный морской еж похож на кучу арматуры, а его иголки из мягких частей туриста можно извлечь только хирургическим путем. Рифовые акулы безобидны, но махать руками на них не стоит. У акулы-няньки нет зубов, но присасывается она намертво. Про скатов инструктор ничего не говорит, но уточнять почему-то уже не хочется.

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В пяти метрах от волнореза, ограждающего зону для купания, живописное дно с кустиками кораллов и разноцветными рыбками обрывается. Словно отвесная стена уходит вниз, в черноту. Откуда-то справа выплывает крупный овальный скат с шипом на хвосте, переваливается через край подводного обрыва и медленно скрывается в темноте.

Парить в дурацкой маске с трубкой над этой непонятно кем населенной пропастью становится неуютно.

Аэропорт Велана на острове с милым русскому уху названием Хулхуле изнутри выглядит как ангар на Удельном рынке. Или на любом другом рынке. Так сразу и не поймешь, что прилетел на один из самых дорогих курортов в мире. Потолки низкие, никаких тебе дизайнерских стен из мха или непонятной простому человеку современной скульптуры. Сплошной утилитаризм и ряды со стойками разных отелей. Первым делом надо найти свою. И ждать трансфер.

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Если бронируешь отель отдельно от перелета, насчет трансфера лучше уточнить сразу. Потому что попасть на нужный остров можно только на катере или самолете местных авиалиний. Если отель это дело вам не организует, счет за трансфер может пойти на тысячи долларов.

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»











На катер сначала загружают чемоданы. Потом туристов. Кого-то, возможно, это огорчит, но романтические приключения придется везти с собой. Искать их на месте — гиблое дело, в приличные отели едут семьи или уже готовые парочки. В основном азиаты и русские, итальянцев и немцев поменьше. Летом у здешних отелей акция — скидки на размещение для детей младше 12 лет. Но лица у родителей, садящихся в катер, всё равно смурные. Особенно у родителей с московского рейса. На приветствия персонала отеля, который выстроился на причале, чтобы, как в сериале «Белый лотос», приветствовать гостей, они реагируют вяло.

Как отдыхают безумно богатые азиаты (а также русские и все остальные)

Темнеет на островах очень рано и стремительно. В 19 часов по местному времени уже, считай, ночь. Поэтому в шесть вечера всех туристов вежливо, но настойчиво выгоняют из воды. Причем сделать вид, что отплыл далеко и с берега ничего не слышишь, не получится — сотрудники отеля патрулируют акваторию на водных мотоциклах. Зато в шесть утра уже можно купаться: солнце встало, вода теплая, пляж ваш. Правда, делают это почему-то единицы.

Туристы из Китая и Южной Кореи выходят к морюшку одетыми с ног до головы: трико из лайкры с длинными рукавами и штанинами, широкополые шляпы и специальные тканевые маски с дырками для глаз. Пока дети практически вслепую шарят на мелководье сачками для ловли живности, родители просто стоят по щиколотку в воде.

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»











Остальной контингент хоть и не носит солнцезащитных скафандров, но ничуть не активнее. Дальше пяти метров от берега мало кто заплывает, и то если только в масках с трубкой.

Снорклинг — основная местная забава. Маски и ласты в отеле выдают бесплатно, хотя насколько гигиенично пользоваться общественной трубкой для дыхания — большой вопрос. Но наблюдать за рыбами на фоне белоснежного песка приятно. Правда, гораздо приятнее делать это до подробного рассказа инструктора о том, кто и как может тебя покалечить под водой.

В один из дней на пляже под окнами виллы появляется сотрудник отеля со словами, что пляж закрыт вот до тех камней. Втыкает в песок палку с табличкой. С таблички на столпившихся вокруг туристов смотрит нечто голубое и ажурное.

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»











Оказывается, кто-то буквально только что видел здесь у берега вот такую «джеллифиш», и эта «джеллифиш» длиной с фалангу пальца, но очень, очень ядовитая. Поэтому всем надо идти на соседний пляж в пятидесяти метрах, туда мелкая дрянь, наверное, не догребет. Персонал отеля всполошил Glaucus atlanticus — или моллюск голубой дракон. Животное мелкое, но питается ядовитыми медузами и накапливает в себе их ядовитые клетки. Плавает так себе, поэтому держится на поверхности, там же, где и туристы. Живет в тропических водах у побережья Австралии и Южной Африки, а в последние годы моллюск появился в Индии. Убить не убьет, но болезненный ожог и сильнейшую аллергическую реакцию обеспечит.

Зато на суше вы не встретите ни одного противного или опасного живого существа. По дорожкам между виллами бегают ящерицы и мелкие голенастые птички-погоныши. На пальмах среди зеленых кокосов копошатся летучие лисицы. Комары есть, но к фумигаторам и репеллентам относятся со всем уважением.

Про деньги

Да, здесь всё считают в долларах США. Из-за этого буквально на днях на островах чуть не случился государственный переворот. Во всяком случае, об этом заявил президент Мохамед Муиззу, обвинив во всём мальдивских демократов-оппозиционеров. А началось всё с того, что крупнейший коммерческий банк республики Bank of Maldives Limited прекратил зарубежные операции с дебетовыми картами. Гражданам сказали, что теперь им можно тратить не больше 100 долларов через онлайн-транзакции. В соцсетях забурлили призывы к протестам.

Впрочем, туристы всего этого не заметили. Они — главный источник доходов страны. Есть еще рыба, но на ее экспорт здесь не полагаются со времен экономического кризиса начала семидесятых годов прошлого века. Так что к туристам здесь относятся очень бережно. Когда в 1988 году на Мальдивах случилась попытка настоящего военного переворота со стрельбой и погонями в Индийском океане, туристы тоже были не в курсе.

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»











Для понимания уровня цен на Мальдивах. В сувенирном магазине магнитик стоит от 10 долларов, футболка с принтом — 28 долларов, стандартная туристическая кружка с надписью «Мальдивы» — 26 долларов. Коктейль на пляже в среднем 12–15 долларов, салатик — 20–30 долларов. Обед на двоих с закуской, основным блюдом, десертом и алкоголем выйдет в среднем в 12–15 тысяч рублей. Поэтому варианта два. Переживать разрыв жабы каждый раз, когда приносят счет. Или взять «всё включено» и огорчиться по-крупному, но единожды.

Путевка на двоих в пятизвездочный отель «всё включено» на неделю с трансфером из аэропорта, но без перелета обойдется в среднем в 400 тысяч рублей. За эту сумму, кроме нарядного номера, который убирают дважды в день, вы получите список из десятка разных ресторанов, в которых можно поочередно питаться по меню. Порции будут титанические.

Кто-то, конечно, решит, что не жрать туда едет. Но иных развлечений на Мальдивах, особенно после шести вечера, нет.

Про другие неприятности

Мальдивская Республика — исламская страна. Поэтому в столичном аэропорту нет алкоголя даже в бизнес-зале. На некоторых островах — преимущественно жилых, а не курортных — алкоголя нет даже во «всё включено», а за бикини на пляже можно схлопотать штраф. Правда, к дорогим курортным островам это не относится.

Перелет из Москвы длится около девяти часов. Лайфхак лайфхаков — если зарегистрироваться на рейс позже всех, можно оказаться в хвосте самолета единственным пассажиром в ряду из четырех кресел. И весь полет спать лежа, как в плацкарте. Стюардессы еще и плед выдадут. Брутального стюарда, который щелкает ремнем безопасности с таким лицом, как будто это какой-то другой ремень, кстати, не будет. На циклопическом Боинге-777 предполетный инструктаж показывают стандартный, на экранчике в спинке впереди стоящего кресла.

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»











Виза на Мальдивах не нужна. Достаточно перед вылетом заполнить онлайн-декларацию «имуга» — загрузить фото себя, своего паспорта, написать, откуда и каким рейсом летишь и в каком отеле будешь жить. В конце будет вопрос, не собираешься ли вывозить с Мальдив что-нибудь запретное: черные кораллы, серую амбру, раковины жемчужных устриц и черепашьи панцири. В чувстве юмора тут лучше не упражняться.

Один из самых популярных вопросов в чатах путешественников — можно ли увезти с Мальдив найденные на пляже ракушки, хотя бы маленькие и горсточку. Есть два ответа — правильный (нет, нельзя) и интересный (потому что все, конечно, увозят). Если не наглеть и не насыпать ракушки в чемодан килограммами, всё может и обойтись. Прячут по чуть-чуть в косметички или аптечки, где запретное легко затеряется среди другой мелочевки. Но если поймают на ракушках, в лучшем случае будет штраф. На этот случай надо припасти 500 американских долларов наличкой, потому что никакие карты или онлайн-переводы для россиян на Мальдивах не работают. Так что собирание ракушек — вполне реальный способ испортить себе конец отпуска.

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А верный способ испортить его начало — прилететь на Мальдивы летом. В это время здесь, знаете ли, зима. Правда, наши люди всё равно летят, да так, что поймать обратный билет до Москвы в конце августа — целая история. Вероятно, всё дело в том, что слухи о мальдивской зиме изрядно преувеличены, а ценник всё же помягче, чем в высокий сезон. В двадцатых числах августа на Северном Мале, например, было всего два дождливых дня. Причем погода меняется так быстро, что ливень стеной может пройти за час, а дальше уже можно купаться. На островах-курортах не только пляжи белоснежные, но и дорожки между виллами для туристов. А лужи на этих дорожках получаются розовато-молочного цвета. К тому же обгореть в облачный день сложнее (но всё равно реально). Сплошные плюсы.

Источник: Венера Галеева / «Фонтанка.ру»











Правда, во время снорклинга не стоит пренебрегать берушами, а в аптечку класть не только мази от солнечных ожогов и порошки от диареи, но и ушные капли. Потому что самый доступный, но неприятный сувенир, который можно привезти с собой с Мальдив, — наружный бактериальный отит. Который ничем не отличается от такого же отита, полученного в Турции в разы дешевле.

