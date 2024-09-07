Под Воронежем перекрыли 50 километров трассы после взрывов: новости 7 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 сентября.
Супертайфун в Азии
Супертайфун «Яги» накрыл островную часть провинции Хайнань на юге Китая. По меньшей мере два человека погибли, 92 получили ранения.
Стихия движется дальше во Вьетнам и Таиланд, снося всё на своем пути.
Пожар в Подмосковье
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар: там загорелась многоуровневая парковка. Предварительно, в одной из машин взорвался газовый баллон. Сгорели 20 автомобилей, погибли два человека.
Атаки ВСУ
Под Воронежем ночью отражали атаку беспилотников. Один БПЛА был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ, упал, и от этого возник пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация.
В районе взрывов ввели режим ЧС, перекрыли 50 километров федеральной трассы. Предварительно, гражданские лица не пострадали.
Обломки другого беспилотника нашли в лесу под Калугой. Две управляемые авиационные бомбы сбили в Курской области. В Белгородской области дрон ударил по автомобилю — мужчина внутри получил осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Он в тяжелом состоянии.
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