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Страна и мир обзор Под Воронежем перекрыли 50 километров трассы после взрывов: новости 7 сентября

Под Воронежем перекрыли 50 километров трассы после взрывов: новости 7 сентября

Что произошло за сутки

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10 комментариев

Одно село в Воронежской области эвакуировали после атаки

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 сентября.

Супертайфун в Азии

Супертайфун «Яги» накрыл островную часть провинции Хайнань на юге Китая. По меньшей мере два человека погибли, 92 получили ранения.

Тайфун обрушился на островную часть Китая

Стихия движется дальше во Вьетнам и Таиланд, снося всё на своем пути.

Туристический корабль опрокинулся на бок во вьетнамском городе Халонг

Пожар в Подмосковье

В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар: там загорелась многоуровневая парковка. Предварительно, в одной из машин взорвался газовый баллон. Сгорели 20 автомобилей, погибли два человека.

Сейчас пожар уже потушили, но огонь нанес зданию большой урон

Атаки ВСУ

Под Воронежем ночью отражали атаку беспилотников. Один БПЛА был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ, упал, и от этого возник пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация.

В районе взрывов ввели режим ЧС, перекрыли 50 километров федеральной трассы. Предварительно, гражданские лица не пострадали.

Обломки другого беспилотника нашли в лесу под Калугой. Две управляемые авиационные бомбы сбили в Курской области. В Белгородской области дрон ударил по автомобилю — мужчина внутри получил осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Он в тяжелом состоянии.

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Комментарии
10
Gordon Shumway
7 сентября 2024, 23:19
Кто-то ветки метро открывает...Кто-то врезку в метромост не может осилить...
Yumare
7 сентября 2024, 23:23
Новости просто огонь!!!🔥🔥🔥
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