Абхазия осталась без зарплат бюджетникам и без льготного перетока электроэнергии из России. К чему это приведет?

Перед президентскими выборами в республике российско-абхазские отношения натянулись Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Абхазская сторона не выполнила в срок два пункта программы по гармонизации законодательств с Россией, сообщил Кабмин республики. Речь идет о ратификации соглашения о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и подписании и ратификации соглашения об осуществлении инвестпроектов в Абхазии российскими юридическими лицами. Это часть второго этапа гармонизации, запланированного на 2024–2025 годы в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Программа была подписана 12 ноября 2020 года. Ее цель — создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и при содействии России. Но абхазские братья заартачились и гармонизировали только 26 из 45 пунктов. «Большой брат» уговаривать не стал и с 1 сентября просто приостановил выплаты зарплат абхазским бюджетникам: учителям, врачам, сотрудникам силовых структур, соцзащиты и культурных учреждений. Также электроэнергию в Абхазию по перетоку, когда ее в республике будет не хватать, Россия предоставит по коммерческой стоимости. К слову, уже сегодня Сухум, Очамчирский и Ткуарчалский район были обесточены из-за аварии.

— Отдельные пункты этой программы имеют срок реализации до 1 августа 2024 года. В связи с тем, что абхазской стороной не выполнены условия, российская сторона временно ограничила оказание финансовой помощи в размере 141 миллиона рублей. Эта сумма является 1/12 от годовых значений, — приводит слова министра финансов РА Владимира Делбы «Абхазское телевидение».

Абхазия сейчас похожа на летящий с откоса поезд, которым управляет человек, не умеющий этого делать. Он просто сложил ручки и ждет, куда вынесет его судьба. Почему республиканская власть отказалась выполнять взятые на себя обязательства по гармонизации законодательства — загадка. В проблеме разбирается журналист SOCHI1.RU Анна Грицевич.

Гармонизация в Абхазии только у природы Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











У Абхазии не было планов по гармонизации

Абхазский юрист Омар Смыр попытался проанализировать заявление Минэкономики о гармонизации законодательств Абхазии и России и считает, что речи о гармонизации законодательных актов в судебной части и в инвестиционной вообще никогда не велось. Статья 23 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РА и РФ от 17 сентября 2008 года гласит, что «договаривающиеся стороны будут принимать меры по унификации (то есть приведению к единообразной системе) регулирующего хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. Статья 11 Договора между РА и РФ о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года предусматривает, что Республика Абхазия не позднее трех лет со дня вступления в силу настоящего договора реализует комплекс мероприятий по гармонизации своего законодательства в области таможенного дела с актами в сфере таможенного регулирования, составляющими право Евразийского экономического союза, а в части, не урегулированной таким правом, — с законодательством РФ.

— Тезис о том, что план гармонизации законодательства вытекает из договоров 2008 и 2014 годов, не соответствует действительности. Гармонизации подлежало только таможенное законодательство. Что же касается приведенного распоряжения президента № 401-РП от 31 октября 2019 года, в нём президент поручает Кабинету министров разработать и реализовать программу унификации законодательства. Во исполнение вышеуказанного распоряжения премьер-министр 3 декабря 2019 года направил российской стороне проект совместного плана по унификации законодательства РА и РФ, — утверждает Омар Смыр.

Проект унификации включал гражданское, налоговое, таможенное, социальное и медицинское законодательство, отмечает Смыр.

— Исходя из этих документов, мы можем прийти к однозначному выводу о том, что у абхазской стороны не было никаких планов гармонизации путем принятия закона об апартаментах, соглашения о признании судебных и арбитражных решений, соглашения о льготах крупному бизнесу, приватизации энергетики и т. д. по списку, — отмечает юрист.

Скорее всего, так же думает и руководство республики. Президент Аслан Бжания, когда стал известно о приостановке финансирования зарплат и перетока, спокойно ел чак-чак в гостях у президента Башкирии, выступить перед населением и объясниться ему было некогда. Премьер-министр республики Александр Анкваб как-то невнятно пообещал, что без денег врачи и учителя не останутся. Правда, о том, где власти возьмут 140 миллионов рублей, распространяться не стал.

Где возьмут деньги на зарплаты, даже власти Абхазии не знают Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Нужно умерить аппетиты чиновников

Редактор газеты «Нужная» Изида Чания считает, что Абхазия сама в состоянии разобраться со своими бюджетниками и платить достойную зарплату, необходимо просто пересмотреть республиканский бюджет, в котором неоправданно большие средства тратятся на содержание раздутого чиновничьего аппарата, командировочные расходы вечно путешествующих чиновников, банкеты, рестораны и развлечения.

Расходы республиканского бюджета Источник: газета «Нужная»











— Надо направить силы на борьбу с коррупцией, и тогда не потребуется лишать граждан Абхазии перспектив на будущее, продавая национальные активы. Это фрагмент из бюджета на 2024 год, в котором видно, что на неконтролируемые резервные фонды выделены средства, во много раз превышающие расходы на образование, здравоохранение, развитие экономики, безопасность страны и оборону, — говорит Изида.

К российским туристам отношение не изменится Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Все хотят денег

Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский, который работает в Абхазии много лет, говорит, что даже он не понимает, что происходит. И пытается разобраться в хитросплетениях абхазской политики и экономики. Он не уверен, что деньги, пусть даже и небольшие, на выплаты бюджетникам и силовикам есть в бюджете. Еще же, кроме зарплаты, выходит неслабенькая такая нагрузочка на нищую республиканскую казну — это переток электроэнергии из России.

— А там может получиться под два миллиарда рублей, сейчас всё будет зависеть от того, когда этот переток потребуется. С каждым годом нагрузка увеличивается, в прошлом году они заплатили под миллиард плюс социальный переток тоже был. Я думаю, выйдет всё в 2,5 миллиарда при бюджете в 10 миллиардов рублей, — считает Кирилл.

На вопрос о том, почему абхазская сторона не ратифицировала соглашения, Кирилл отвечает просто — это такая абхазская методика увиливать от обещаний российской стране. Он напомнил, что подобная ситуация уже была с предыдущим президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, который ушел в отставку после силового захвата власти в январе 2020 года.

— Когда россияне поднажимали, абхазы криво-косо делали какой-нибудь законопроект, причем в таком варианте, который наименее приемлем для общественности, депутатов. При Хаджимбе депутатский корпус был достаточно оппозиционный, самостоятельный. Как, допустим, было с законопроектами 2016 года о жилье, ведь тогда вместо того, чтобы что-то проработать, вытащили два этих законопроекта, которые были вообще ни о чем и которые бы Абхазию ввергли в полный хаос. Разумеется, поднялся скандал, начались митинги и прочее. А потом сказали, что, видите, парламент не поддержал, — говорит Кирилл.

Вполне возможно, что и сейчас применяют подобную отработанную практику. Кроме того, большое противодействие в вопросах, которые касаются отношений с Россией, идет со стороны оппозиции. Хоть она в Абхазии не особо дееспособная и достаточно расколотая, по мнению Базилевского, тем не менее шума поднимает много. А некоторые договоренности Абхазия реально не может выполнить. Например, признание решений российских судов.

— То есть, грубо говоря, условный гражданин Панов (а такой инвестор был, он построил в Абхазии супермаркет и завод, а потом всего лишился), у которого отобрали бизнес, мог бы подать иск в Одинцовский суд Москвы и выиграть дело о том, что ему должны вернуть этот завод. И это решение будет обязательным для абхазского суда, для судебных приставов, то есть они должны будут прийти к тем, кто отобрал бизнес у Панова, и сказать, что вы должны завод вернуть, а сами уйти. Это всё из области научной фантастики, — считает Кирилл.

Таможня России добивается хоть каких-то соглашений, которые могли бы решить вопрос о взыскании таможенных платежей с граждан и юридических лиц Абхазии.

— Не удивлюсь, если судебные приставы начнут исполнять подобные решения и им ноги прострелят, когда они придут выполнять решение российского суда. Гранату кинут, и всё, — отметил Кирилл Базилевский.

При этом он не думает, что вся эта ситуация как-то повлияет на отношение к российским туристам. Большинство жителей Абхазии понимают, что россияне не виноваты в кризисе, в котором оказалась республика. Однако встречаются и те, которые раздувают антироссийские настроения: «Посмотрите, что русские сделали, вы думали, они вам что-то по-братски давали. Надо было с турками общаться». И всё это на фоне недоверия к нынешней власти, а также к оппозиции, которая не представляет программу выхода из кризиса. Президентские выборы уже в марте 2025 года, люди дезориентированы. Очень многие в Абхазии высказывают такую точку зрения, что голосовать за Бжанию противно, за оппозицию тоже не хочется, потому что считают, что они демагоги и жулики.

— Они не могут ответить на вопросы, как они собираются независимо решать все эти проблемы, не соглашаясь с российской позицией. Второй вопрос: что вы будете делать, если придете к власти. Что вы будете делать, даже если тот же Лавров выступит и скажет, что у вас небезопасно, дадут команду, найдут жучков-паучков в мандаринах, фейхоа. Ведь главная абхазская проблема, которую я вижу на протяжении многих лет, я имею в виду все эти элитки, такое ощущение, что это сборище колхозников, которым управлять бы районом. Это люди, которые совершенно не собираются решать какие-то проблемы, потому что всё идет только на большой хапок. А дальше трава не расти, — уверен Кирилл Базилевский.

Борьба за власть в Абхазии заключается в освоении финансовых потоков, которые идут в том числе из России. Никаких инвесторов им не нужно, их они тоже рассматривают как дойную корову, только Александра Ткачева — бывшего губернатора Кубани, который заявлял об аренде земли в Пицунде, где хотел построить пятизвездочный отель, и олигарха Олега Дерипаску никто кинуть не посмеет, а всех остальных ждет судьба российского бизнесмена Михаила Панова, который из Абхазии еле ноги унес живым. То же самое касается закона о продаже апартаментов россиянам, против которого в разгар сезона митинговала оппозиция, разрабатывали законопроект некомпетентные люди. Просто депутатам нечего было принимать — закон был сделан непрофессионально и неконкретно. Поэтому его сняли с рассмотрения, а не из-за давления оппозиции.