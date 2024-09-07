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Страна и мир тест Вы не ответите 10 из 10. Угадайте страны, отмеченные на карте, — сложный тест

Вы не ответите 10 из 10. Угадайте страны, отмеченные на карте, — сложный тест

Пора вспомнить уроки географии

355
1 комментарий

Попробуйте правильно ответить на десять вопросов

Каждый из нас в школе изучал географию. Вы, вероятно, помните карту, висевшую на доске, и то, как пытались определить, что за государство перед вами. Мысленно перенестись в тот самый урок географии предлагаем вам и сейчас. Портал 72.RU отметил на карте десять стран в разных частях света. Попробуйте их угадать. Итак?

ТЕСТПройден 62 раза
Угадайте страну
1 / 10

Это государство стало первым в мире использовать биткоин в качестве платежного средства.

  • Панама

  • Гватемала

  • Гондурас

  • Сальвадор

2 / 10

У этой страны есть ядерное оружие.

  • Пакистан

  • Южная Корея

  • Непал

  • Бруней

3 / 10

Что за страну мы выделили?

  • Таиланд

  • Вьетнам

  • Мьянма

  • Лаос

4 / 10

Эта страна была основана бывшими американскими рабами.

  • Сомали

  • Чад

  • Либерия

  • Нигерия

5 / 10

Какая самая протяженная страна в мире?

  • Чили

  • Парагвай

  • Уругвай

  • Аргентина

6 / 10

Если говорят о Дракуле, кто-то вспоминает литературного героя, а кто-то — правителя Валахии Влада Цепеша. А откуда князь Тьмы родом, из какой современной страны?

  • Польша

  • Германия

  • Румыния

  • Болгария

7 / 10

Президентом этой страны был лауреат Нобелевской премии Нельсон Мандела.

  • Эфиопия

  • ЮАР

  • ЦАР

  • Ботсвана

8 / 10

Одна из богатейших стран мира. Знаменита сыром, шоколадом и банковской системой

  • Сербия

  • Австрия

  • Италия

  • Швейцария

9 / 10

Горная страна в Юго-Восточной Азии. Какое государство мы выделили?

  • Восточный Тимор

  • Индонезия

  • Филиппины

  • Сингапур

10 / 10

Эту страну называют «маленькая Венеция», и тут одна из самых высоких инфляций в мире.

  • Эквадор

  • Боливия

  • Колумбия

  • Венесуэла

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
7 сентября 2024, 19:15
Тупо на кругозоре можно ответить на все. Очень сложный тест это мягко говоря враньё
Гость
7 сентября 2024, 19:17
Кроме Либерии всё ответил. Не сложный тест.
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