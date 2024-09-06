Проколола язык, чтобы меньше есть. Как россиянка работала моделью в Японии и почему вернулась домой преподавать философию

Девушка продолжала изучать философию даже когда была моделью Источник: Архив Татьяны Русановой











В свои 25 лет Татьяна Русанова из Барнаула успела поработать моделью в Китае, Таиланде, Южной Корее и Японии. Но после ужасного контракта в Токио девушка решила на время закончить с этим бизнесом и вернуться в родной Алтайский край, чтобы преподавать философию.

В разговоре с нашими коллегами из NGS22.RU Татьяна откровенно рассказала о жизни в самом сердце Японии и объяснила, почему ее мечта превратилась в кошмар.

Штрафы за лишние сантиметры

Татьяна начала заниматься моделингом в 2019 году. Ее сразу заметили, и девушка вышла на международный уровень. Сибирячка покоряла Азию — Шанхай, Пекин, Бангкок и Сеул. Ее фото красовались на витринах магазинов с модной одежды. Однако заветной мечтой было попасть в японский мегаполис, где кипит жизнь — Токио. Сделать это удалось спустя шесть лет модельной карьеры.

Оказавшись в Японии, Татьяна сразу поняла, что легко не будет. Уже на следующий день она получила письмо из агентства, в котором требовали привести себя в форму.

— В этот момент я весила 45 килограммов при росте в 178 сантиметров, а до этого на протяжении месяца каждый день ходила в зал. Потому что я знала, что Япония — это маркет, где нужно быть прям очень худой. Специально сушилась. Даже язык проколола, чтобы меньше есть, за неделю до Токио.

В Токио девушка прилетела в отличной форме Источник: Архив Татьяны Русановой

Предполагалось, что девушка будет работать в Японии несколько месяцев. Но, прилетев в мае, в конце июня модель уже вернулась в Барнаул.

— Мы не сработались с агентством, и я уехала раньше. Начались постоянные ссоры по поводу того, как я выгляжу и сколько вешу. Были замеры каждую неделю, штрафы за лишние сантиметры. А их очень просто прибавить. Например, во время менструации и бедра, и талия увеличиваются. За это штрафовали, не давали деньги вообще. А у россиянок, например, своих карт в Японии нет. На что жить? Вопрос. Поэтому, конечно, там началось расстройство пищевого поведения.

И это далеко не всё. Татьяна от природы кудрявая, японцы заставляли девушку выпрямлять волосы каждый день. А к коже Тани, которую они считали красивой в жизни, была претензия такая: на фотографиях она выглядит нехорошо.

В Токио у моделей было пять рабочих дней, кастинги с 10:00 до 21:00. Девушки из одного агентства конкурировали за ту же работу, а по понедельникам все ходили на замеры.

Татьяна рекламировала одежду Источник: Архив Татьяны Русановой

— Мы привыкшие, к сожалению. Хотя Япония моему агентству в Сеуле писала: «Пусть она из Кореи улетает срочно, у нас тут все Таню просят, все рвут». Я приезжаю — тишина. Никого. И обвиняют при этом меня. Клиент меня якобы видит и разбегается. Я говорю: «Да быть того не может. Правда, я же не чудище лесное. Я такая же, какая я у вас на фотографиях».

Вскоре девушке удалось немного подзаработать.

— Это было что-то среднее. У меня было три съемки в Японии за месяц с позитивным фидбеком обо мне. Но если хорошо «залетаешь», можно и каждый день работать.

Модельное агентство оплачивало Тане трансфер, жилье и питание. В неделю ей давали 10 000 йен (5600 рублей). Штрафов у Тани не было.

В Японии было несколько фотосессий Источник: Архив Татьяны Русановой

К слову, не только в Токио россиянка столкнулась с жестокостью модельного бизнеса. Похожая ситуация складывалась в Гуанчжоу (Китай) в 2023 году. Тогда работы практически не было, Таня постоянно плакала. Ей казалось, что она недостаточно красивая или худая.

— Там больше работает коммерция. А у меня внешность очень специфичная, скажем так. Для рекламы шампуней или зубной пасты я не подхожу. Для машин — это тоже нет.

У Тани короткие волосы и, как она сама говорит, «мужские» черты лица. Китайскому бизнесу кажется, что продавать пижамы, которые пользуются большим спросом всегда, с такой внешностью будет трудно.

Денег в Гуанчжоу не хватало иногда даже на метро. В неделю выдавали 500 юаней, примерно 5600 рублей. Причем пять лет назад сумма была такой же, а цены, конечно, ниже. И, условно, к четвергу их уже не было. А питаться и передвигаться по городу предстояло еще три дня.

Однажды пришлось идти не меньше четырех часов в одну сторону, чтобы получить разрешение на работу.

Татьяна работала моделью 6 лет Источник: Архив Татьяны Русановой

— Я подхожу к месту, меня ждет переводчица из агентства. Мы всё сделали, выходим. Она уезжает на такси, а я иду обратно еще часа четыре. Шагомер мне насчитал 50 тысяч шагов в тот день.

Будни в японской столице

Девушка жила в Токио одна в крошечной студии, которая находилась в районе Сибуя. Именно он изображен на пугающих фотографиях, где японцы огромной толпой перебегают перекресток среди небоскребов и трендовых магазинов.

— Домик мне арендовали забавный, как из фильмов ужасов японских, точь-в-точь. Очень маленький, очень. Максимум 13 метров квадратных, может, даже 10.

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Неподалеку стоял памятник Хатико — японцы с трепетом трут верному псу лапки, когда проходят мимо.

А еще рядом знаменитый ресторан из кровавой сцены в «Убить Билла». Тане не хватило времени, чтобы попасть туда, хотя очень хотелось.

К слову о еде. Один из директоров агентства раскрыл секрет японского долголетия. Они почти не едят мясо, но любят рис, рыбу, морепродукты и ферментированные овощи. Еда в основном пресная.

— У них вообще жесткий пунктик на свежесть продуктов, потому что раньше довольно часто травились. Там много сырой рыбы, которую не страшно есть. Очень вкусные суши, лучшие в моей жизни. А еще мне, как человеку с непереносимостью лактозы, было в Японии очень удобно. Там много альтернативной молочки, соевых йогуртов. Здоровье мое поправлялось.

Суши из Японии Источник: Архив Татьяны Русановой











В Токио суши стоят 300–400 рублей, супы — 600–700. Фрукты, хлеб и мясо очень дорогие.

— Но сами токийцы, конечно, вряд ли страдают. Там очень высокий уровень жизни и соответствующие зарплаты.

«У всех была тяжелая анорексия»

Еще до поездки Татьяна решила: если в Японии не понравится, то она приостановит карьеру модели. Так и получилось.

До этого параллельно с работой модели девушка продолжала изучать философию, а затем закончила магистратуру по этому же направлению. После этого была аспирантура по психологии. Полученные знания помогли найти новую работу.

— Сейчас устраиваюсь в частный колледж в Барнауле. Я активно искала работу по профессии здесь, даже когда была за границей. Буду пока что преподавать философию.

Из поездки Татьяна привезла много фотографий Источник: Архив Татьяны Русановой

Девушка предупреждает желающих стать моделями, что это сложный путь. До сих пор есть тренд на худышек, никакого бодипозитива нет.