Проколола язык, чтобы меньше есть. Как россиянка работала моделью в Японии и почему вернулась домой преподавать философию

В свои 25 лет Татьяна Русанова из Барнаула успела поработать моделью в Китае, Таиланде, Южной Корее и Японии. Но после ужасного контракта в Токио девушка решила на время закончить с этим бизнесом и вернуться в родной Алтайский край, чтобы преподавать философию.
В разговоре с нашими коллегами из NGS22.RU Татьяна откровенно рассказала о жизни в самом сердце Японии и объяснила, почему ее мечта превратилась в кошмар.
Штрафы за лишние сантиметры
Татьяна начала заниматься моделингом в 2019 году. Ее сразу заметили, и девушка вышла на международный уровень. Сибирячка покоряла Азию — Шанхай, Пекин, Бангкок и Сеул. Ее фото красовались на витринах магазинов с модной одежды. Однако заветной мечтой было попасть в японский мегаполис, где кипит жизнь — Токио. Сделать это удалось спустя шесть лет модельной карьеры.
Оказавшись в Японии, Татьяна сразу поняла, что легко не будет. Уже на следующий день она получила письмо из агентства, в котором требовали привести себя в форму.
— В этот момент я весила 45 килограммов при росте в 178 сантиметров, а до этого на протяжении месяца каждый день ходила в зал. Потому что я знала, что Япония — это маркет, где нужно быть прям очень худой. Специально сушилась. Даже язык проколола, чтобы меньше есть, за неделю до Токио.
Предполагалось, что девушка будет работать в Японии несколько месяцев. Но, прилетев в мае, в конце июня модель уже вернулась в Барнаул.
— Мы не сработались с агентством, и я уехала раньше. Начались постоянные ссоры по поводу того, как я выгляжу и сколько вешу. Были замеры каждую неделю, штрафы за лишние сантиметры. А их очень просто прибавить. Например, во время менструации и бедра, и талия увеличиваются. За это штрафовали, не давали деньги вообще. А у россиянок, например, своих карт в Японии нет. На что жить? Вопрос. Поэтому, конечно, там началось расстройство пищевого поведения.
И это далеко не всё. Татьяна от природы кудрявая, японцы заставляли девушку выпрямлять волосы каждый день. А к коже Тани, которую они считали красивой в жизни, была претензия такая: на фотографиях она выглядит нехорошо.
В Токио у моделей было пять рабочих дней, кастинги с 10:00 до 21:00. Девушки из одного агентства конкурировали за ту же работу, а по понедельникам все ходили на замеры.
— Мы привыкшие, к сожалению. Хотя Япония моему агентству в Сеуле писала: «Пусть она из Кореи улетает срочно, у нас тут все Таню просят, все рвут». Я приезжаю — тишина. Никого. И обвиняют при этом меня. Клиент меня якобы видит и разбегается. Я говорю: «Да быть того не может. Правда, я же не чудище лесное. Я такая же, какая я у вас на фотографиях».
Вскоре девушке удалось немного подзаработать.
— Это было что-то среднее. У меня было три съемки в Японии за месяц с позитивным фидбеком обо мне. Но если хорошо «залетаешь», можно и каждый день работать.
Модельное агентство оплачивало Тане трансфер, жилье и питание. В неделю ей давали 10 000 йен (5600 рублей). Штрафов у Тани не было.
К слову, не только в Токио россиянка столкнулась с жестокостью модельного бизнеса. Похожая ситуация складывалась в Гуанчжоу (Китай) в 2023 году. Тогда работы практически не было, Таня постоянно плакала. Ей казалось, что она недостаточно красивая или худая.
— Там больше работает коммерция. А у меня внешность очень специфичная, скажем так. Для рекламы шампуней или зубной пасты я не подхожу. Для машин — это тоже нет.
У Тани короткие волосы и, как она сама говорит, «мужские» черты лица. Китайскому бизнесу кажется, что продавать пижамы, которые пользуются большим спросом всегда, с такой внешностью будет трудно.
Денег в Гуанчжоу не хватало иногда даже на метро. В неделю выдавали 500 юаней, примерно 5600 рублей. Причем пять лет назад сумма была такой же, а цены, конечно, ниже. И, условно, к четвергу их уже не было. А питаться и передвигаться по городу предстояло еще три дня.
Однажды пришлось идти не меньше четырех часов в одну сторону, чтобы получить разрешение на работу.
— Я подхожу к месту, меня ждет переводчица из агентства. Мы всё сделали, выходим. Она уезжает на такси, а я иду обратно еще часа четыре. Шагомер мне насчитал 50 тысяч шагов в тот день.
Будни в японской столице
Девушка жила в Токио одна в крошечной студии, которая находилась в районе Сибуя. Именно он изображен на пугающих фотографиях, где японцы огромной толпой перебегают перекресток среди небоскребов и трендовых магазинов.
— Домик мне арендовали забавный, как из фильмов ужасов японских, точь-в-точь. Очень маленький, очень. Максимум 13 метров квадратных, может, даже 10.
Неподалеку стоял памятник Хатико — японцы с трепетом трут верному псу лапки, когда проходят мимо.
А еще рядом знаменитый ресторан из кровавой сцены в «Убить Билла». Тане не хватило времени, чтобы попасть туда, хотя очень хотелось.
К слову о еде. Один из директоров агентства раскрыл секрет японского долголетия. Они почти не едят мясо, но любят рис, рыбу, морепродукты и ферментированные овощи. Еда в основном пресная.
— У них вообще жесткий пунктик на свежесть продуктов, потому что раньше довольно часто травились. Там много сырой рыбы, которую не страшно есть. Очень вкусные суши, лучшие в моей жизни. А еще мне, как человеку с непереносимостью лактозы, было в Японии очень удобно. Там много альтернативной молочки, соевых йогуртов. Здоровье мое поправлялось.
В Токио суши стоят 300–400 рублей, супы — 600–700. Фрукты, хлеб и мясо очень дорогие.
— Но сами токийцы, конечно, вряд ли страдают. Там очень высокий уровень жизни и соответствующие зарплаты.
«У всех была тяжелая анорексия»
Еще до поездки Татьяна решила: если в Японии не понравится, то она приостановит карьеру модели. Так и получилось.
До этого параллельно с работой модели девушка продолжала изучать философию, а затем закончила магистратуру по этому же направлению. После этого была аспирантура по психологии. Полученные знания помогли найти новую работу.
— Сейчас устраиваюсь в частный колледж в Барнауле. Я активно искала работу по профессии здесь, даже когда была за границей. Буду пока что преподавать философию.
Девушка предупреждает желающих стать моделями, что это сложный путь. До сих пор есть тренд на худышек, никакого бодипозитива нет.
— Посмотрите в этом году европейскую неделю моды. Там все вышагивают не больше 45 килограмм. Исключительно. Потому что одежда не сядет, она не застегнется. Нужно советовать жестким стандартам. У кого ни спроси — у всех была тяжелая анорексия.