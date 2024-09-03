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Страна и мир эксперт Рабочие места и дешевый текстиль — что россияне получат от вступления Турции в БРИКС

Рабочие места и дешевый текстиль — что россияне получат от вступления Турции в БРИКС

Эксперты пока видят только позитив

1 377
40 комментариев

Ожидается, что заявка Турции будет одобрена во время саммита БРИКС в Казани, 22–24 октября

Турция официально объявила о вступлении в БРИКС. Bloomberg цитирует заявление источника из администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана: геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик. И новый шаг Анкары отражает ее стремление развивать связи со всеми сторонами в многополярном мире, продолжая при этом выполнять свои обязательства как члена НАТО с самой многочисленной армией.

Турция подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад на фоне разочарования отсутствием прогресса в ее многолетнем стремлении вступить в Евросоюз, поделились источники Bloomberg.

Ожидается, что заявка Турции будет одобрена во время саммита БРИКС в Казани, 22–24 октября. Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции Азербайджан также входят в список стран, желающих присоединиться к блоку.

Турция при этом с 2005 года ведет переговоры о вступлении в Евросоюз. Это остается «стратегической целью», по словам министра иностранных дел Хакана Фидана. Недавно он впервые за пять лет принял участие в неофициальных переговорах с коллегами из Евросоюза.

Также Турция хочет войти в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Причем станет первым членом НАТО, который присоединится к ШОС.

— Нам не нужно выбирать между Евросоюзом и ШОС, как утверждают некоторые, — сказал Эрдоган. — Напротив, мы должны развивать наши отношения с любыми на взаимовыгодной основе.

Турции остается крупнейшим транзитером товаров в Россию, а заодно собирается создать газовый хаб на границе с Евросоюзом. Торговать там будут в том числе и российским газом.

Так что и вступление Турции в БРИКС крайне позитивно скажется на российской экономике, уверены все опрошенные MSK1.RU эксперты.

— Отчасти просьбу о вступлении Турции в БРИКС можно объяснить работой на перспективу, — говорит руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. — Страны Евросоюза, с их дорогими энергоносителями и производствами, которые переезжают в США и страны Азии, перестают быть действительно интересными для сотрудничества. Там нет ничего такого, чего нельзя приобрести на азиатских рынках. Таким образом, БРИКС для Турции — это прежде всего расширение рынка сбыта на выгодных условиях, за счет стран Африки и Южной Америки.

— Выгоды Турции понятны, а вот что она может дать БРИКС?

— БРИКС из полуэкономического объединения с неясными правилами торговли может превратиться в мощный политико-экономический блок для стратегического сотрудничества в области безопасности. Экономика (если понимать ее как перемещение, покупку и продажу товаров) здесь даже не в тройке приоритетов.

Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев говорит, что вступление Турции в БРИКС продиктовано самим положением страны — на перекрестке важных торговых путей между Азией и Европой.

— Вступление Турции в БРИКС может стимулировать развитие новых логистических коридоров с участием России, что улучшит транспортную инфраструктуру и сделает торговлю более эффективной, — говорит Деев. — Это улучшит эффективность торговли и предоставит новые рабочие места. А в потребительской отрасли вступление Турции в БРИКС может привести к расширению ассортимента товаров на российском рынке, в том числе за счет импорта турецких товаров.

Специалист по брендингу и стратегическим решениям Никита Сенников отмечает, что Турция как важный транспортный узел между Европой и Азией поможет России развивать новые торговые маршруты в обход санкций.

— Совместные проекты по модернизации транспортных коридоров могут повысить эффективность и скорость доставки товаров. А импорт турецких товаров, таких как текстиль и бытовая техника, может расширить выбор для российских потребителей, — отмечает Сенников.

— А чем Турция может быть интересна для российского производителя?

— Ну, в первую очередь, возможностью увеличения экспорта аграрной продукции и энергоносителей. А это стимулирует рост отечественного производства.

Кстати, думаю, что вступление Турции в БРИКС может ускорить создание зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках БРИКС. Режим ЗСТ может способствовать снижению торговых барьеров и укреплению экономической интеграции, что особенно важно для России в условиях санкционного давления. Однако для достижения успеха необходимо учитывать различия в экономических интересах и уровнях развития стран-участниц.

.

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Турция БРИКС Реджеп Тайип Эрдоган Экономическое сотрудничество
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Комментарии
40
Директор Завода (Ржака)
3 сентября 2024, 11:16
Тем временем определились все участники 1/4 финала US Open.
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
3 сентября 2024, 11:44
Ждите 😂😂😂
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