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Страна и мир обзор Знаменитость из «Танцев со звездами» арестовали в США: новости 30 августа

Знаменитость из «Танцев со звездами» арестовали в США: новости 30 августа

Что произошло за сутки

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4 комментария

Артема Чигвинцева обвиняют в домашнем насилии

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 августа.

Ход СВО

За ночь средства ПВО уничтожили 18 беспилотников над территориями Брянской, Калужской и Белгородской областей, а также над Крымом, сообщили в Минобороны. 11 из них ударили по Брянской области.

Следователи возбудили уголовное дело после сброса авиабомбы по понтонному мосту в Курской области. В результате атаки пострадала семья из трех человек. Мужчина погиб, а судьба женщины и ребенка остается неизвестной, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ. Произошедшее квалифицировали как теракт.

Еще один погибший при взрыве газа

В больнице Екатеринбурга скончалась 12-летняя девочка, пострадавшая при взрыве газа в Нижнем Тагиле. Медики четыре недели боролись за ее жизнь, но травмы школьницы оказались смертельными.

Ребенок скончался, так и не придя в сознание. Число погибших увеличилось до 11.

Трагедия произошла 1 августа. Из-за взрыва газа обрушились два подъезда жилого дома. Среди погибших, помимо школьницы, еще пятеро детей. Прочитайте рассказ врача скорой о том, как медики без перерыва работали на месте трагедии.

Российского танцора задержали в США

Участника шоу «Танцы со звездами» Артема Чигвинцева задержали в штате Калифорния по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает ABC.

По данным телеканала, Чигвинцеву вменяют статью о нанесении травм супругу, сожителю или родителю ребенка обвиняемого. Кто пострадал от рук мужчины, не сообщается. Танцор внес залог в размере 25 тысяч долларов, после чего был отпущен.

Известно, что Чигвинцев женат на бывшей участнице рестлинговых боев и телеведущей Никки Гарсии, пара воспитывает четырехлетнего сына. Танцор родился в Ижевске, в 2003 году переехал в США. Специализируется на латиноамериканских танцах. На протяжении 12 сезонов он принимал участие в шоу «Танцы со звездами».

Новые учебники по истории

Минпросвещения показало новые учебники по истории. Апробация в школах начнется с сентября, а в декабре планируется включить учебные пособия в федеральный перечень, передает слова главы ведомства Сергея Кравцова РБК.

— Учебники перестали быть европоцентричными, — рассказал соавтор учебников академик Александр Чубарьян.

После апробации в учебники могут внести коррективы

По его словам, в учебный курс добавились истории стран Азии, Ирана, Африки и Латинской Америки. В пособиях для 9-го класса скорректировали описание процессов объединения Германии и Италии.

ПО ТЕМЕ
Спецоперация на Украине Беспилотники Взрыв газа Нижний Тагил Танцы со звездами Арест Домашнее насилие Учебники истории
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Комментарии
4
Гость
31 августа 2024, 00:20
Анастасия МанДанова просто душка!
Гость
30 августа 2024, 23:55
Нет Больше Европы и Америки - это Просто пока ещё не Присоединённые к России Территории...
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