Собственные берега. Чем новые регионы заманивают туристов

Бердянск. Отдыхающие на пляже Азовского моря Источник: Александр Полегенько / ТАСС











Напрочь выпавшие из курортной повестки за последние десять лет, новые регионы России в этом году получили мощные бюджетные вливания — 6,4 миллиарда рублей на развитие туристической отрасли. Хотя, по оценкам экспертов, для того чтобы стать привлекательной для отдыхающих со всей страны, одна только Запорожская область нуждается в 90 миллиардах. Тем не менее местные власти настроены оптимистично и обещают принимать в недалеком будущем до 4 миллионов туристов ежегодно. Подробности — в материале «Фонтанки».



Мы вам — деньги, вы нам — туристов

Курс на развитие туризма в целом по стране заложили еще весной этого года, когда Федеральное собрание получило наказ президента к 2030 году удвоить число туристических поездок по стране до 140 миллионов и вклад отрасли в ВВП до 5%. Включились в программу и новые регионы России — Донбасс и Новороссия.



Когда же в Минэкономразвития подсчитали, сколько денег требуется на восстановление туристической индустрии на новых территориях, цифре в 90 миллиардов рублей, скорее всего, удивились. Тем более что на развитие туризма в федеральном бюджете заложили всего 6,4 миллиарда. И это на все регионы и на весь 2024 год.



В конечном итоге сошлись на том, что в этом году новым регионам в рамках национального проекта по туризму выделят 521 миллион рублей, из них 213 миллионов — на строительство модульных гостиниц, 307,9 миллиона — на предоставление единой субсидии. «Это на все четыре региона», — сказал тогда Виталий Алтабаев, директор департамента регионального развития МЭР.



Запорожье

Перевес туристического потенциала оказался на стороне Новороссии. В активе у Запорожской области есть ставшее внутренним Азовское море, чьи Бердянск, Приморск и Геническ десятилетиями славились своими курортами, у Херсонской — еще и кусочек побережья Черного. Однако курорты, популярные у российских туристов до 2014 года, последние 10 лет не были представлены на рынке и мало развивались.



В этом году песчаные пляжи Обиточной косы Приморского района Запорожской области вошли в проект создания федерального круглогодичного морского курорта «Приморск». «Проект предполагает строительство более 100 гостиниц, в которых будет создано 15 тысяч номеров. Всё это увеличит турпоток до 2 миллионов туристов в год и даст более 20 тысяч новых рабочих мест», — писал в своем телеграме губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.



В Кирилловке заработали закрытые с 2021 года «Экстрим-парк» и дельфинарий, в Бердянске — зоопарк, легализовали отели и турбазы, и к началу июля регион подошел с портфелем в 330 работающих объектов, увеличив их число втрое в сравнении с 2023 годом, рапортовал в июле Балицкий. В июне их продемонстрировали турагентствам из 14 российских городов и стали активно сотрудничать с компаниями из Ростовской области, Крыма и Дагестана.



И если в начале лета основной поток отдыхающих формировали туристы из Донбасса, Новороссии и Крыма, то к закату сезона распробовали курорты и жители материковой части России.



— Это прежде всего Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Мурманск, Ростовская область, Белгород, Краснодарский край, Архангельск, Ижевск, Воронеж, Самара, Башкортостан, Магадан, Ярославль, Северная Осетия, Дагестан, Волгоград, Ставрополь и Республика Беларусь, — перечислили «Фонтанке» в Министерстве туризма и спорта Запорожской области.



Там отметили, что по состоянию на 21 августа Запорожскую область посетили 90 тысяч туристов.



Одной из главных проблем региона в Министерстве назвали устаревшую материально-техническую базу.



— Безусловно, российский турист более требовательный, — посетовали там и отметили, что на обустройство отельной базы в бюджете региона в 2024 году запланировано 777,7 тысячи рублей.



Однако «несовершенство» материальной базы для невзыскательного туриста могут компенсировать цены на размещение, которые на фоне сочинских курортов выглядят без преувеличения экзотическими.



— Стандарт — 2 тысячи рублей, люкс — 3,2 тысячи. Коктейли в баре у бассейна — 250 рублей. Море теплее, чем Черное. По выходным — пена и дискотека. Свободные места есть, но желательно бронировать, — подсказали журналисту «Фонтанки» в одном из курортных комплексов Кирилловки.



Херсонщина

Курорты в Лазурном, Железном Порту, Скадовске и Арабатской стрелке пользуются популярностью у местных и соседей — за прошлый год там отдохнули порядка 12 тысяч человек.



Ставку на них для привлечения туристов из других регионов России делают и местные власти. Но здесь проблема та же, что и в Запорожской области, — изношенность отельного фонда.



По программе социально-экономического развития на культуру, спорт, туризм и молодежную политику Херсонской области на этот год выделили порядка 1 миллиарда рублей, а до 2030 года в регионе планируют привлечь инвесторов построить пять модульных гостиниц, 14 автокемпингов и превратить курорты в Скадовске и Хорлах в круглогодичные. Однако привлечению вкладчиков в ближнесрочной перспективе мешает статус земель — в большинстве своем они не поставлены на кадастровый учет.



Пока что местные власти закладывают под туристический кластер фундамент — восстанавливают автомобильные дороги до Крыма и привлекают крымских отельеров для обмена опытом с местными.



Создание полноценной круглогодичной туристической инфраструктуры на Херсонщине пока еще находится в стадии планирования.



Донбасс

Непросто бороться за туристов «сухопутной» ЛНР, однако там нашли стержень, на который будут нанизывать туристический кластер. В список туристических «магнитов», кроме мемориальных комплексов воинам различных эпох и исторических музеев, добавили 302 храма, которые, по мнению властей, могут претендовать на объекты религиозного паломничества, более 50 парков, две старинные усадьбы и несколько десятков заказников и памятников природы.

