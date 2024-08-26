«Острова, нетронутые людьми»: Анна Терешкова поделилась кадрами из путешествия по Камчатке

Экс-чиновница пока не раскрывает о планы о своих новых проектах Источник: Анна Терешкова











Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото из путешествия по Камчатке и Северным Курилам. Она опубликовала кадры в личном телеграм-канале 26 августа.

— Не теряйте меня. Буду немного не на связи. Ушла в экспедицию по Северным Курилам. Камчатка прекрасна, — написала бывшая вице-мэр.

Анна Терешкова 10 лет работала в мэрии Источник: Анна Терешкова











О планах поехать в путешествие Анна Терешкова рассказала НГС в свой день рождения.

— Буквально завтра уезжаю в экспедицию на Северные Курильские острова. Это те острова, которые практически не тронуты людьми, — ранее сообщила экс-чиновница.

22 августа Анна Терешкова отметила 55-летние. Как сообщила экс-чиновница, праздник она провела в окружении родных и друзей.