«Либертэ. Либертэ! Либертэ?» Как отреагировал мир на задержание Павла Дурова

Источник: коллаж «Фонтанки», Павел Дуров / Vk.com











Миллиардера и одного из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова накануне задержали в Париже. По данным французских СМИ, ему вменяют соучастие в наркоторговле, терроризме, отмывании денег. Принадлежащий Дурову мессенджер Telegram якобы отказался сотрудничать с властями. Отклик на задержание Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже оказался очень острым. «Фонтанка» собрала реакции.



Множество комментариев Дурову в соцсети X посвятил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.



Он выложил кусочек из интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону с хештегом #FreePavel. Также Маск назвал произошедшее рекламой первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Кроме того, предприниматель написал очень злую шутку: «Точка зрения: в Европе 2030 год и вас казнят за лайк мема».



Еще Илон Маск в трех различных вариациях написал по-французски слово «свобода», которую поставил под сомнение. «Либертэ. Либертэ! Либертэ?» — сказано в его публикации.



Американский журналист Такер Карлсон написал в своем телеграм-канале, что правительство России пыталось установить контроль над мессенджером Дурова, «но не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности пользоваться свободой слова». Он указал, что это сделала западная страна, энергичный член НАТО и союзник администрации Джо Байдена.



«Павел Дуров сегодня вечером сидит во французской тюрьме, что является наглядным предупреждением для любого владельца социальной платформы», — заявил Карлсон.



Бывший президент РФ и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вспомнил, что давно спрашивал у Дурова: почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными органами по тяжким преступлениям. По словам Медведева, Павел Дуров ответил, что это его принципиальная позиция.



— «Тогда будут серьезные проблемы в любой стране», — сказал ему я. Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал. <...> Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный. <...> Дурову надо наконец понять, что Отечество, как и времена, не выбирают… — написал Дмитрий Медведев.



Экс-депутат Верховной рады и политик Олег Царев считает, что из-за проблем с законом у Павла Дурова может быть и отключен Telegram. «Да. Если отключат Telegram, то мечта депутата Картаполова сбудется. Солдатам на фронте будет негде общаться. Сейчас все общаются в секретных чатах ТГ», — написал он.



Сенатор Андрей Клишас написал ироничный комментарий, что французы продолжают свою борьбу за «свободу слова» и «европейские ценности».



Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предполагает, что за задержанием Павла Дурова стоят американцы, которых раздражает распространение информации.



«Получается, что реверансы в сторону запада со стороны владельцев Telegram были ошибкой. А ведь об этом много раз предупреждал наш президент, но никто не верил», — написала Мизулина.



Журналист Сергей Минаев считает, что ситуация с Дуровым еще раз напоминает, что нет разницы между демократией, автократией, капитализмом, коммунизмом, духовной или светской властью, если человек пытается против нее играть по своим правилам.



«Кейс Дурова (Ассанжа, Манделы, нужное имя в скобках допишите сами) <...>. Любое государство, система сделает с человеком, который пытается играть по своим правилам против нее, всё, что захочет», — написал он в своем телеграм-канале.



Бывшая ведущая закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Карина Орлова с возмущением отреагировала на тех, кто начал требовать свободу Павлу Дурову. Она назвала его человеком, который «не сдает наркоманов и педофилов западным властям, но сдает владельцев русских тг-каналов путинской гэбне».



Главред RT Маргарита Симоньян написала, что Павел Дуров уехал из России, чтобы не сотрудничать со спецслужбами и стал «Полем дю Ровым». Она добавила, что частично он стал сотрудничать с западными спецслужбами.



«Как минимум строго выполнял предписания о блокировке RT в тех странах, где мы под санкциями. Не помогло. ЧТД», — заявила она.



Вице-спикер Госдумы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков поставил аватарку в своем телеграм-канале с хэштегом #FreeDurov. Также он призвал главу МИД Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова.

Произошедшее он связал с политикой и назвал инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram.



«Сейчас его нужно вытаскивать», — написал Даванков.



Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем телеграм-канале назвала обвинения против Павла Дурова безумством.



Член палаты представителей Конгресса США и республиканка Марджори Тейлор-Грин в связи с задержанием Дурова заявила, что идет покушение на свободу слова.



«Свобода слова подвергается нападкам по всему миру. Почему взгляды и высказывания людей представляют такую угрозу?» — написала она в соцсети Х.

