«Мурашки по коже». Мрачная дача Сталина в Сочи притягивает туристов — расскажем о ее тайнах

Сталин не только отдыхал и лечился в Сочи, но и работал Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Один из популярных туристических объектов Сочи — дача Сталина на территории санатория «Зеленая роща». И самый мрачный и мистический. Всего у Иосифа Виссарионовича было более двадцати дач — несколько в Москве, четыре в Крыму и четырнадцать на Кавказе. Большая их часть — на территории Абхазии, а четыре — в Сочи. На некоторых он даже и не бывал, но в сочинскую на Мацесте приезжал каждый год в бархатный сезон и привозил свою семью. Подробнее об этой даче рассказывает SOCHI1.RU.

— Летом родители по какой-то своей установившейся традиции ездили отдыхать в Сочи. В 1930 или 1931 году взяли с собой и меня. Тогда остановились в какой-то маленькой дачке недалеко от Мацесты, где отец принимал ванны от ревматизма. Только после маминой смерти стали строить еще несколько дач специально для отца, — писала в своих воспоминаниях дочь Сталина Светлана Аллилуева. Последний раз вождь отдыхал на даче в 1950 году.

На дачу каждый год привозили сына и дочь Сталина — Василия и Светлану, гостил там и старший сын — Яков Джугашвили с семьей Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Сталин страдал ревматизмом, и ему предписывали ежегодные курсы мацестинских сероводородных ванн. В 1925 году для этих целей перестроили имение бывшего главы «Сибирский Торговый Братьев Зензиновых». Но к началу 30-х годов возникла идея строительства в Мацесте новой дачи Сталина под названием «Зеленая роща». Проект поручили разработать архитектору Мирону Ивановичу Мержанову. Место выбрали на высоте 160 метров над уровнем моря, откуда открывались великолепные виды.

Дачу Сталина обязательно красили в зеленый цвет, чтобы ее не было видно с воздуха и моря Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Дачу выполнили в стиле конструктивизма. Создали кабинет вождя, несколько комнат — для дочери Светланы и сына Василия, также предусмотрели комнаты для охраны и помощников. В доме же разместили кабинет начальника охраны Сталина Николая Власика и руководителя личной канцелярии генсека Александра Поскребышева.

Восковая фигура Николая Власика Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











По документам, когда началась война, Иосиф Сталин отправил на сочинскую дачу дочь, родителей умершей жены Надежды, а также жену старшего сына Якова с маленькой дочкой.

Комната Василия Сталина была небогатой, Светлана жила еще скромнее Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Никакой роскоши на даче не было, если не считать отделку дорогими породами дерева — тиса, каштана, дуба, ореха. А также личный бассейн, который наполняли морской водой. Сам Иосиф Виссарионович никогда не ходил на пляж и не купался в море. На даче установили кинотеатр — Сталин любил кино, и без его ведома в прокат не выходила ни одна лента. Экскурсоводы утверждают, что Иосиф Виссарионович смотрел на даче в Сочи первую музыкальную кинокомедию «Веселые ребята», а также «Волгу-Волгу» и «Чапаева». А в послевоенные годы интересовался трофейными кинофильмами, добытыми на территории освобожденных стран. Уважал вождь бильярд и шахматы, а еще музыку. В доме много устройств, где можно было послушать пластинки. Есть отдельный музыкальный салон в крыле, где располагалась комната Светланы.

В семье Сталина любили музыку Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Кровати, в том числе и ложе вождя, на даче заправляли простыми солдатскими одеялами. Таково было личное требование Сталина.

Кровать вождя Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Как добраться и в какую сумму обойдется вход?

Дача Сталина находится на территории санатория «Зеленая роща».

На автомобиле. Нужно свернуть на КПП санатория с Курортного проспекта, а дальше ехать вверх по довольно узкой и извилистой дороге. У одного из корпусов есть бесплатная стоянка для посетителей музея. От нее нужно пройти вверх, и вы на месте. Стоять у самой дачи долго не дадут. Разрешается только высадить или посадить пассажиров. А потом появляется человек в военной форме сталинского времени и предлагает покинуть территорию. С ним, кстати, можно сфотографироваться за деньги, он изображает начальника охраны Сталина — Николая Власика.

На общественном транспорте. Надо доехать до остановки «Санаторий "Зеленая роща"», а потом пешком больше километра в гору по сложной автомобильной дороге, где нет тротуаров. Так что посетители предпочитают вызывать такси от КПП, стоимость — 180–200 рублей. Обратно можно спуститься пешком, но по жаре — такое себе удовольствие.

На дачу приезжает много туристов, в том числе группами Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Дача работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Экскурсии проходят каждый час. Продолжительность — 45 минут. Входной билет — 600 рублей с человека, стоимость индивидуальной экскурсии — 1400 рублей, дегустация сталинского чая — 150 рублей. На территории есть небольшое кафе и чайная. На даче, как правило, много туристов, в том числе и группами, поэтому лучше приезжать к открытию или, наоборот, к закрытию.

Поговорили с посетителями, у них противоречивые впечатления.

— Обошли дачу за полчаса, как-то все очень скудненько, частично закрыты помещения. Если честно, не впечатлило. Личных вещей Сталина очень мало. Мы сюда шли пешком в гору, очень хотели попасть, ощутить атмосферу, устали. Но не впечатлились, — рассказала Наталья Селиверстова из Тынды.

Сидящий за столом Сталин выглядит жутковато Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Ирина Орлова приехала в Сочи из Москвы, ходила по даче со слезами на глазах. Ее семью репрессировали, деда расстреляли, бабушка сгинула в лагерях на Колыме, а мама росла в интернате для детей врагов народа.



— Я хожу здесь, а у меня мурашки по коже. Кажется, стоны из подвалов доносятся. Просто плачу. Экскурсовод рассказывает, сколько Сталин всего хорошего сделал, в том числе для Сочи, благодаря ему фактически курорт получил развитие. Но для меня эта информация ничего не значит. Моя мама так и не смогла забыть ужасы своего детства. В интернатах она оставила свое здоровье. А ведь мой дедушка был обычным сельским ветеринаром, а никаким не врагом народа. Его реабилитировали спустя 20 лет после расстрела, — говорит, смахивая слезу, Ирина Орлова.

Перила балкона были высокими: Сталин боялся покушения на свою жизнь Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Настоящие личные вещи Сталина на даче есть, несмотря на то, что после его смерти и до открытия музея прошло несколько десятилетий. Руководитель санатория «Зеленая Роща» в 90-е годы Светлана Суслова привезла из Москвы прибор письменных принадлежностей, который Мао Цзэдун подарил вождю, восковую фигуру Сталина, позже появилась еще одна. В музее можно увидеть пуленепробиваемый диван, набитый конским волосом, буфет, принадлежавший семье, сохранился камин в зале, где генералиссимус проводил заседания.

У этого камина любил греть ревматические кости товарищ Сталин Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Мания преследования

Сталин маниакально боялся покушения, поэтому дача была продумана и построена с соблюдением требований безопасности. Например, все здания покрасили в зеленый цвет так, чтобы сливались с парком и не были видны с моря и воздуха.



Этот автомобиль не возил Сталина, но он из тех времен Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Перила на всех балконах высотой почти ростом с человека — тоже прихоть вождя, он боялся, что его могут убить, когда выходит полюбоваться морем. Кровать Сталина стоит в определенном месте, а ночевать он любил в разных комнатах дома. По легенде, вождь народа ни разу не спал две ночи подряд в одном и том же месте. Бродил из комнаты в комнату. В каждой было две двери, а замочные скважины защищались от прослушки и подглядывания. Кроме того, все ступеньки лестниц были сделаны ниже обычных — под невысокий рост Сталина — и обязательно закрыты коврами, чтобы он не поскользнулся.

Через эти ворота на территорию дачи заезжал транспорт Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Гиды рассказывают, что башню на горе Ахун построили по личному приказу Сталина, якобы он вышел на балкон дачи, взглянул на гору, которую хорошо видно, и решил, что пейзажу чего-то не хватает. А еще экскурсоводы говорят, что тень Иосифа Виссарионовича до сих пор бесшумно бродит по владениям, попыхивая трубкой. Но это, конечно, для красного словца.

Мотоциклы того времени Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Для того чтобы осмотреть дачу — а это два здания, — хватит 30 минут. С экскурсией можно уложиться за час. Еще 15–20 минут уйдет на дегустацию сталинского чая. Именно он был идейным вдохновителем массового чаеводства на юге. В 1930-е годы поставил задачу — обеспечить Советский Союз собственным чайным сырьем. Задачу успешно выполнили. С тех пор чаеводство развивалось нереальными темпами в Сочи, а после развала СССР загнулось. Сам генсек любил чай, и до наших дней дошла его цитата: