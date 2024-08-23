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Страна и мир «Черная Рапунцель»: история женщины, которая отрастила волосы длиной больше 30 метров

«Черная Рапунцель»: история женщины, которая отрастила волосы длиной больше 30 метров

Как Аша Мандела ухаживает за своими дредами и почему отказывается подстригаться

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11 комментариев

Американку Ашу Манделу называют «черная Рапунцель». Всё потому, что у нее самые длинные натуральные волосы на земле. В 2009 году Аша попала в Книгу рекордов Гиннесса, а в 2022-м побила свой же рекорд. Сейчас самая длинная прядь ее волос больше 30 метров.

Свою шевелюру 61-летняя Аша называет «королевской короной из локонов». Она не стриглась больше 40 лет и советует тем, кто хочет отрастить пусть и не 30-метровые локоны, проявлять к своим волосам как можно больше любви и, конечно, содержать их в чистоте. Сама Аша тщательно промывает волосы раз в неделю, на одну такую процедуру уходит аж шесть бутылок шампуня, а сушка занимает два дня.

— Заботу о волосах можно сравнить с заботой о растении, — говорит Аша. — Если цветок не поливать и не подкармливать удобрением, он не будет расти или погибнет.

И хотя врачи пугают Ашу Манделу тем, что под весом такой копны ей грозит искривление позвоночника и спазмы в шее, Мадела не готова расставаться со своими волосами. Почему? Смотрите в видео выше.

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Комментарии
11
281039012
23 августа 2024, 19:55
да сказки это.
ррракавувы
23 августа 2024, 18:39
делать ей нечего))
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