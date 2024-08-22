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Страна и мир Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Тбилиси — во сколько обойдется перелет

Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Тбилиси — во сколько обойдется перелет

Первый вылет состоится 1 октября

457
2 комментария

Рейсы будут выполнять по вторникам и субботам

Стала известная стоимость билетов на прямые рейсы из Новосибирска в столицу Грузии Тбилиси. Их запускает авиакомпания Georgian Airways.

Первый рейс из Новосибирска в Тбилиси отправится 1 октября, стоимость билетов начинается от 412 долларов. По текущему курсу это чуть больше 37 тысяч рублей. Вылеты из Новосибирска в Грузию будут выполнять по вторникам.

Первый рейс из Тбилиси в Новосибирск запланирован на 30 сентября, стоимость билетов в одну сторону начинается от 420 долларов. По текущему курсу это 38,5 тысячи рублей. В дальнейшем рейсы из столицы Грузии будут выполнять по субботам.

georgian-airways.com

Таким образом, полет из Новосибирска в Тбилиси и обратно обойдется путешественникам как минимум в 75,5 тысяч рублей.

Информация о запуске прямого сообщения между Новосибирском и столицей Грузии появилась в середине августа. Время в пути составит 4 часа 20 минут. Сейчас добраться из Новосибирска в Грузию можно с пересадками в аэропортах городов Баку или Ташкента.

Прямые рейсы из Новосибирска в грузинские города Тбилиси и Батуми были отменены в 2019 году. Сейчас прямые рейсы в Грузию выполняются из Челябинска, Самары, Сочи, Екатеринбурга, Москвы и других городов.

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Комментарии
2
Гость
22 августа 2024, 15:13
Верните АК!
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
22 августа 2024, 15:12
Сам предпочитаю Виргинские острова,как раз с отпуска оттуда вернулся.
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