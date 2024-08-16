Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Грузию — когда их ждать

Из Новосибирска запустят прямые рейсы в столицу Грузии Тбилиси. Информация об этом появилась в расписании на сайте аэропорта «Толмачево».
Сообщается, что рейсы будет выполнять авиакомпания Georgian Airways с 28 сентября 2024 года. Самолеты будут летать в столицу Грузии дважды в неделю — по вторникам и субботам.
Время в пути составит 4 часа 20 минут. Стоимость билетов пока не раскрывается. Информация о скором запуске рейсов также появилась на сайте авиакомпании Georgian Airways.
Сейчас добраться до Грузии из Новосибирска можно с пересадками в аэропорту Баку или же через Ташкент.
Прямые рейсы из Новосибирска в грузинские города Тбилиси и Батуми были отменены в 2019 году. Тогда выполнять пассажирские рейсы из России в Грузию запретил президент России Владимир Путин. Сейчас прямые рейсы в Грузию выполняются из Челябинска, Самары, Сочи, Екатеринбурга, Москвы и ряда других городов.