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Страна и мир Запрет полетов в Грузию Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Грузию — когда их ждать

Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Грузию — когда их ждать

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

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Стоимость билетов на прямые рейсы в Тбилиси пока неизвеста

Из Новосибирска запустят прямые рейсы в столицу Грузии Тбилиси. Информация об этом появилась в расписании на сайте аэропорта «Толмачево».

Сообщается, что рейсы будет выполнять авиакомпания Georgian Airways с 28 сентября 2024 года. Самолеты будут летать в столицу Грузии дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Время в пути составит 4 часа 20 минут. Стоимость билетов пока не раскрывается. Информация о скором запуске рейсов также появилась на сайте авиакомпании Georgian Airways.

Первый рейс отправится в 6:50 утра 28 сентября

Сейчас добраться до Грузии из Новосибирска можно с пересадками в аэропорту Баку или же через Ташкент.

Прямые рейсы из Новосибирска в грузинские города Тбилиси и Батуми были отменены в 2019 году. Тогда выполнять пассажирские рейсы из России в Грузию запретил президент России Владимир Путин. Сейчас прямые рейсы в Грузию выполняются из Челябинска, Самары, Сочи, Екатеринбурга, Москвы и ряда других городов.

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Новосибирск Грузия Авиарейсы Прямые рейсы из Новосибирска
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Комментарии
2
Гость
16 августа 2024, 22:52
В Алтайском крае кандидат КПРФ снял кандидатуру с выборов из-за угроз На выборах остался кандидат от "Единой России"
Гость
16 августа 2024, 22:53
Ура!!!!!
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