Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Грузию — когда их ждать

Стоимость билетов на прямые рейсы в Тбилиси пока неизвеста Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из Новосибирска запустят прямые рейсы в столицу Грузии Тбилиси. Информация об этом появилась в расписании на сайте аэропорта «Толмачево».



Сообщается, что рейсы будет выполнять авиакомпания Georgian Airways с 28 сентября 2024 года. Самолеты будут летать в столицу Грузии дважды в неделю — по вторникам и субботам.



Время в пути составит 4 часа 20 минут. Стоимость билетов пока не раскрывается. Информация о скором запуске рейсов также появилась на сайте авиакомпании Georgian Airways.

Первый рейс отправится в 6:50 утра 28 сентября Источник: tolmachevo.ru











Сейчас добраться до Грузии из Новосибирска можно с пересадками в аэропорту Баку или же через Ташкент.

