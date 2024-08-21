Владимир Путин приехал в Беслан, вокруг Wildberries — новый скандал. Новости за 20 августа

Президент на мемориальном кладбище «Город ангелов» в Беслане. Справа — глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло, слева — полпред Юрий Чайка Источник: kremlin.ru











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 августа



Путин приехал в Беслан

Владимир Путин прибыл в Беслан и посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». На его территории упокоены 266 из 334 погибших в ходе теракта, который в 2004 году произошел в бесланской школе № 1. В этом году исполняется 20 лет с момента трагедии.



На видео, опубликованном пресс-службой Кремля, показали, как Владимир Путин возложил цветы к монументу «Древо скорби» в память о жертвах теракта. Президент опустился на колени, перекрестился и совершил поклон.



Также Путин возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», которые погибли в ходе теракта

После этого президент встретился с матерями жертв теракта в Беслане. Он посетил школу № 1, где произошел теракт, а также сделал несколько заявлений касательно преступников и террористов, которые были и есть сейчас.





— Ужасный теракт, который унес жизни 334 человек, из них 136 детей. <...> У нас в народе говорят: «Врагу не пожелаешь», но наш враг — он другой. Он не такой, как мы, — объяснил Путин.



По словам президента РФ, тогда, после теракта в школе, «из-за границы пытались оправдать это ужасное преступление», а также оказывали помощь террористам. Путин сказал, что противники и враги сейчас «продолжают работу с попыткой раскачать нашу страну».



— Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, в Новороссии. <...> Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении в борьбе с неонацизмом, — заявил Путин.



Скандал вокруг Wildberries

Владислав Бакальчук, муж основательницы Wildberries, решил зарегистрировать товарный знак «ВБ Владислав Бакальчук».

— ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук, — заявил бизнесмен.

Товарный знак может помочь ему в борьбе за доменное имя wb.ru, а также за права на его строительный бизнес. Речь о компании «ВБ Девелопмент», которая строит склады для маркетплейса.

Владислав и Татьяна Бакальчук сейчас разводятся и делят бизнесы. Мы рассказывали об этом конфликте подробно.

Бои в Курской области

Глава Минобороны Андрей Белоусов объявил, что созданы группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Они отвечают за защиту граждан и территорий. Кроме того, Белоусов распределил среди своих замов ряд задач — например, по военно-техническому обеспечению или помощи в эвакуации. Замов он обязал быть на круглосуточной связи с регионами.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. Как сообщает Алаудинов, сейчас в регионе идет зачистка территории от вооруженных сил Украины.



По данным ТАСС, из-за атак ВСУ в Курской области погибли уже 17 человек. Более 140 — ранены. 12 августа врио губернатора области Алексей Смирнов сообщал о 12 погибших и 121 раненом. Главную информацию о боях за последние две недели читайте в отдельном обзоре.

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