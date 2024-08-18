Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне

Россияне едут в Армению так же часто, как в Дубай Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Армения — одно из самых популярных направлений отдыха для россиян. Туристическая индустрия в стране растет очень быстро: за 2023 год в Армению приехало столько же россиян, сколько в ОАЭ.



Корреспондент MSK1.RU отправился в отпуск в страну камней. В своем материале он делится плюсами и минусами отдыха в Армении.

На мой вкус, Армения всё же интереснее Эмиратов с их скудной, всего полувековой историей. Армения — одна из старейших стран мира, колыбель христианства, сохранившая к тому же следы турецкой, персидской и многих других цивилизаций.



Ее любят не только в России (хотя на россиян приходится и почти половина туристов). Активно растет турпоток из соседних Грузии и Ирана, а также из совсем не соседних США и Китая.

Хачкары — традиционное армянское искусство Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











В аэропорту и на улицах Еревана мне доводилось слышать разговоры на самых разных языках — от итальянского до корейского. Вывески давно продублированы на английском языке, вышколенный персонал отелей и ресторанов (по крайней мере, в центре Еревана) говорит на английском, а иногда и на немецком. Немцев тут тоже много.



Северный проспект — самое любимое место туристов Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Индийцы, кстати, летят сюда на отдых транзитом из Дубая. Но на улицах Еревана много индийских лиц — и это отнюдь не радостные туристы, а замученные курьеры или таксисты. По официальным данным Минэкономики, в Армении уже более 30 тысяч индийцев (хотя один таксист убеждал меня, будто только в Ереване 70 тысяч).

Даже низкие армянские зарплаты ($ 400) для индийцев считаются очень высокими — вот и едут на заработки. Иранских же мигрантов в Армении нет, из Ирана сюда летят только на отдых. Правда, привычных по картинкам иранцев (женщины с покрытой головой) на улицах Еревана я не увидел. Видимо, потому что на отдых едут те, кто уже на границе избавляется от религиозных ограничений.

Голубая мечеть Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











В центре Еревана, кстати, красуется огромная Голубая мечеть (Капуйт мзкит по-армянски). Это единственная действующая мечеть на всю страну, где только в столице в начале XX века было семь исламских культовых сооружений. Голубую мечеть удалось реставрировать благодаря деньгам Ирана. Сейчас здесь на джуму (пятничную молитву) собираются в основном индусы, рассказал мне служитель.



Много старых мечетей было недалеко от Капуйт мзкита — в районе Конд. Его нужно непременно посетить всем, кому интересен аутентичный Ереван. Это один из старейших кварталов города. Гид рассказывал, что стены и фундаменты некоторых домов сохранились с XV века, когда город был под персидским владычеством. Отделить, правда, реальную историю от баек гидов уже крайне сложно. Самая интересная: якобы в Конде жили боша — армянские цыгане, один из самых необычных народов на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, впитавший в себя культуру десятков этносов.

Трущобы тоже стали оживать Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Правда, этот статус городских трущоб жители Конда уже монетизировали: у древних и старинных зданий неплохие иномарки, на стенах — вывески хипстерских кафе. Аутентичность хорошо продается.



Заметно это и на рынке «Вернисаж». Это такой стамбульский Гранд Базар, но в уменьшенном виде. Огромные, почти бесконечные ряды всякой всячины, в основном сделанной своими руками: ажурные платки, шахматные доски (шахматы — культовый вид спорта в Армении, их даже в школе учат), джезвы, четки, трости, браслеты...

Армения — очень религиозная страна. Торговые ряды на рынке «Вернисаж» Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Очень много изделий с религиозной тематикой. Армяне — крайне набожная нация (как, например, греки или болгары): прямо на выходе с «Вернисажа» музей хачкаров под открытым небом. Хачкары — это каменные стелы с вырезанными крестами, уникальные именно для армянской культуры.



А вот всяких вкусностей на «Вернисаже» нет. Оказалось, что в Ереване нет настоящего восточного базара со специями, фруктами, пастилой. Огромный крытый рынок «ГУМ» больше похож не на восточный, а на советский: грязные мясные колоды, неумытые смурные биндюжники, горы пустых ящиков. И огромные цены: видимо, видя, что я турист, заламывали сразу вдвое-втрое против настоящей. Ушел с пустыми руками. Зато на выходе с рынка, на улочке в первом попавшемся магазине, без торговли и нервотрепки купил классные фрукты по дешевке.

Отведав армянской кухни, вы вернетесь сюда снова Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Армянская кухня — это вообще отдельная история. Например, в Грузию российские туристы едут ради гастрономии. И не задумываются, что популяризовали ее благодаря Сталину и другим партийным лидерам. Армянская кухня менее раскручена, но не уступает по разнообразию грузинской. Толма, кюфта, бастурма, суджук, пирог гата — это всё отсюда, из Армении.



Потчевали в поездке, конечно, армянским коньяком. Шутят, что настоящий коньяк льют только дома, а не на комбинатах (туристов водят на крупнейшие в стране, а некогда и во всем СССР производства «Арарат» и «Ной»). А еще фруктовое вино и, конечно, самогон (арцах — крепкая, но очень вкусная тутовая настойка).



Излюбленные места для туристов — древние христианские храмы в горах Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











В магазине найти привычные для россиянина продукты — творог, сметану, ряженку — сложно. Король молочных отделов в магазинах — это мацони. Его огромное разнообразие от всяких производителей.



Кстати, в продуктовых магазинах очень много импортной еды. Угадайте, откуда. Конечно, из России. Стоит она, конечно, ощутимо дороже, чем в России. Но в армянских магазинах есть и то, от чего российский потребитель из-за санкций отвык — например, настоящий финский сыр Valio или кофе Paulig. Только вот кофе европейских брендов покупать нет смысла, армянский — намного вкуснее. От количества армянских кофейных брендов глаза разбегаются, в стране это национальный напиток — сурч.



Продуктовых магазинов в Ереване много, но самая дешевая сеть — Zоvq. Чуть выше цены в очень модном SAS. Работает, кстати, и французская сеть супермаркетов Carrefour, от которой россияне тоже уже успели отвыкнуть. А вот «Магниты» и «Пятерочки» в Армению пока не пришли. В отличие от многих других российских брендов, например, «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Доставки». В них, кстати, можно платить российскими картами. Любопытное наблюдение: половина курьеров «Яндекс.Доставки» — уже упомянутые индусы.



Уличные художники и музыканты в Ереване — почти на каждом углу Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











С российскими картами в Армении сейчас путешествовать можно, но сложно. Список торговых точек, где принимают «Мир», есть на сайте «ВТБ-Армения» (только их терминалы обрабатывают платежи с российских карт). Навскидку: это несколько крупных отелей в центре Еревана, многие рестораны (например, очень аутентичная и при этом недорогая Taverna Erevan) и даже модные бутики.



Но всё же лучше иметь с собой наличные. Обменять рубли — не проблема, в десятках банков и обменных пунктах, которые есть почти в каждом супермаркете. Следить за курсами в ежедневном режиме лучше всего на сайте www.rate.am.

Шопинг здесь везде Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Если хотите заняться шопингом, сразу поезжайте либо в торговые центы Yarevan Mall и Dalma Mall, либо на Северный проспект. Проспект — это что-то типа Арбата или Невского, он был достроен несколько лет назад прямо посреди малоэтажных улочек старого Еревана. Аутентичные каменные хибарки уступили место модным стекляшкам, где на первых этажах бутики типа Cole Haan, Armani и Ermenegildo Zegna. Место очень туристическое, но из-за низких зарплат большинству местных не то что бутики, но и маникюрные салоны и кафе тут не по карману. Всё забито туристами.

Конд — трубощы в центре Еревана, которым полтысячи лет Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Ереван когда-то был малоэтажным, а сейчас небоскребы даже выше, чем на Северном проспекте, строятся в разных частях города. В основном это жилые комплексы — строительная отрасль бурно развивается. Правда, растут и цены на жилье. Толчком для них стали российские релоканты, хлынувшие в страну в 2022 году. Потом волна сошла, многие вернулись домой, а высокие цены на недвижимость остались.

Ереван меняется Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Некоторые релоканты, так и не нашедшие места ни в одной из двух стран, теперь зарабатывают вечерним пением на улицах. Уличных музыкантов, которые на отличном русском поют Лепса и Шевчука, в центре Еревана — десятки. Большинство — это российские хипстеры, задержавшиеся в Армении с 2022 года.



На Площади Республики всегда множество уличных музыкантов Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











Релокация из России дала мощный толчок армянской экономике. Потом импульс сохранился за счет туристического бума. Сейчас Ереван перестраивается, а вместе с ним и другие города, куда пришли деньги туристов, — от Севана (курорта на легендарном озере) до Дилижана (тут тоже появился кластер модной старины с ресторанчиками, мини-отелями и музеями современного искусства Армении).

Новые бизнес-центры строятся вокруг Площади Республики Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU











В общем, любителю экскурсий будет что поглядеть. В самом центре Еревана (на площади Республики и соседних улочках) десятки гидов-зазывал. Можно даже поехать с экскурсией в Батуми или Тбилиси. Главное, как на рынке, — поторговаться. Здесь это любят.



Новые ЖК строятся, несмотря на сейсмическую опасность Источник: Дмитрий Капустин / MSK1.RU









