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Страна и мир «Не думал, что меня кинут»: вагнеровцу из Таджикистана пообещали российский паспорт за участие в СВО, но он его не получил

«Не думал, что меня кинут»: вагнеровцу из Таджикистана пообещали российский паспорт за участие в СВО, но он его не получил

Ибрагим живет в России около 20 лет. Он женился на русской и стал многодетным отцом

1 889
39 комментариев

Боец ЧВК «Вагнер» по имени Ибрагим (фамилию он не озвучивает из-за страха за свою жизнь — Прим. ред.) уже полгода пытается добиться обещанного ему российского гражданства за участие в спецоперации. Он пишет письма во все инстанции и даже осмелился обратиться в СМИ, потому что не может попасть в больницу и устроиться на работу без паспорта.

Ибрагим по национальности татарин. Его предки попали в Таджикистан при Советском Союзе по системе распределения молодых специалистов. На момент распада СССР Ибрагим получил гражданство Таджикистана, однако сразу после совершеннолетия уехал в Россию. Здесь, в Красноярске, он женился, в браке родилось трое дочерей. Но даже семейные узы с гражданкой России не помогли Ибрагиму в получении нужного ему статуса.

— Судимости у меня нету. Я пошел на СВО из чувства долга. Считаю, что каждый человек, приехав в любую страну и пустив свои корни, он должен, он обязан внести свою лепту. При заключении контракта я четко и ясно прописал, чего бы мне хотелось. Я четко и ясно написал: «Хочу получить российское гражданство», — говорит Ибрагим. — Я даже не думал... У меня не было такого чувства, что меня кинут.

В коротком видео чуть выше он откровенно рассказывает о бюрократических переписках, трудностях нахождения в России без документов и своем отношении к происходящему.

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Гражданство Гражданство России Гражданство РФ Российское гражданство Таджикистан Гражданин Таджикистана
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Комментарии
40
Alx_nsk
17 августа 2024, 20:35
если столько лет живет здесь - давно получил бы. чего-то недоговаривает.
Татьяна 53
17 августа 2024, 21:45
Да пусть ему уже дадут гражданство, человек на СВО побывал, жизнью рисковал.
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