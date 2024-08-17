«Не думал, что меня кинут»: вагнеровцу из Таджикистана пообещали российский паспорт за участие в СВО, но он его не получил

Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Боец ЧВК «Вагнер» по имени Ибрагим (фамилию он не озвучивает из-за страха за свою жизнь — Прим. ред.) уже полгода пытается добиться обещанного ему российского гражданства за участие в спецоперации. Он пишет письма во все инстанции и даже осмелился обратиться в СМИ, потому что не может попасть в больницу и устроиться на работу без паспорта.



Ибрагим по национальности татарин. Его предки попали в Таджикистан при Советском Союзе по системе распределения молодых специалистов. На момент распада СССР Ибрагим получил гражданство Таджикистана, однако сразу после совершеннолетия уехал в Россию. Здесь, в Красноярске, он женился, в браке родилось трое дочерей. Но даже семейные узы с гражданкой России не помогли Ибрагиму в получении нужного ему статуса.

— Судимости у меня нету. Я пошел на СВО из чувства долга. Считаю, что каждый человек, приехав в любую страну и пустив свои корни, он должен, он обязан внести свою лепту. При заключении контракта я четко и ясно прописал, чего бы мне хотелось. Я четко и ясно написал: «Хочу получить российское гражданство», — говорит Ибрагим. — Я даже не думал... У меня не было такого чувства, что меня кинут.

