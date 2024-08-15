Как изменилась жизнь легендарного экипажа «Уральских авиалиний» после аварийной посадки в кукурузном поле

Встреча экипажа спустя год после аварийной посадки Источник: yusupov_damir_ / instagram.com*











Ровно пять лет назад, 15 августа 2019 года, самолет «Уральских авиалиний», летевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил посадку в кукурузном поле. Airbus A321 при взлете столкнулся со стаей чаек, из-за чего оба двигателя получили повреждения. После взлета поступил сигнал об их неустойчивой работе: сначала левого, а потом и правого.



Командир воздушного судна Дамир Юсупов решил совершить аварийную посадку. Этот случай назвали «чудом в кукурузном поле», ведь экипаж сумел приземлиться без потерь. Меньше чем за минуту 226 пассажиров эвакуировали. Тогда старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий произнес фразу, сделавшую его знаменитым: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Эта реплика дала и название фильму, вышедшему через три года после аварии.



— Когда я вышел [из самолета], пассажиры гуляли в кукурузном поле. Я говорю: быстрее, они: куда бежать? Мегафон взял, говорю: левее! Куда левее-то? Смотрю — слева кукурузное поле, справа кукурузное поле, куда ориентироваться? На солнце! — объяснял Дмитрий.



Знаменитая фраза старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого Источник: Mash

На второй день после аварии президент Владимир Путин наградил командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина званиями Героев России, а бортпроводников — орденами Мужества.



В «Уральских авиалиниях» рассказали E1.RU, как изменилась жизнь легендарного экипажа за пять лет. Кстати, все они продолжают работать в авиакомпании.



Самолет в поле после аварийной посадки Источник: читатель E1.RU











Дамир Юсупов, командир воздушного судна

Он стал самым известным пилотом в России. На большие экраны вышел художественный фильм, и Дамир стал еще более популярным, но после аварийной посадки он перестал называть имя пассажирам перед полетом.



— Я говорю всю информацию пассажирам: «Вас приветствует командир корабля». О полете, о пролетаемой местности — всю информацию предоставляю. Но просто фразу, где фамилия, имя, отчество, — я ее не называю, я ее опускаю. Это звучит плавно и незаметно, — отмечал Дамир Юсупов.



Дамир Юсупов — самый известный пилот в России Источник: yusupov_damir_ / instagram.com*











Сейчас значительная часть его жизни посвящена общественной деятельности: он проводит встречи с молодежью, выступает почетным гостем на мероприятиях. На своих конференциях Дамир подробно рассказывает о легендарной посадке, делится интересными деталями своей работы, при этом особо отмечает, что место для героизма есть и в повседневной жизни, призывает не бояться трудностей и всегда следовать за своей мечтой.

А еще недавно стало известно, что пилот занимается строительством мечети в Полевском.



Дамир воспитывает дочь и двоих сыновей Источник: yusupov_damir_ / instagram.com*











Но главное в жизни Юсупова — семья. Он завершил масштабное строительство дома, много путешествует с родными. У пилота пять детей: двое взрослых сыновей от первого брака, а во втором браке — приемная дочь Анна и два сына. Средний сын Денислам в 2023-м пошел в первый класс, а младшему Кариму уже два года.



Собрали в коротком видео всё, что известно о ЧП и о нынешней жизни пилота Источник: Артем Чудинов / Городские порталы

Георгий Мурзин, второй пилот

Георгий перевелся на работу в Москву и успел жениться. Не так давно он продал квартиру в Екатеринбурге и купил жилье в Подмосковье. В планах пилота — продолжать работать в авиакомпании «Уральские авиалинии».



Георгий переехал в Москву Источник: Уральские авиалинии / Vk.com











Пилоты после аварийной посадки Источник: Уральские авиалинии / Vk.com











Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник

Старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, знаменитого по фразе «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», можно поздравить с грядущим пополнением. В ноябре на свет появится еще одна малышка, которая станет уже третьим ребенком в семье.

Дмитрий с семьей Источник: ivlitskiidmitrii / instagram.com*











На фото — часть экипажа на свадьбе Дмитрия Источник: Уральские авиалинии / Vk.com











Старшая дочь Дмитрия Ева в этом году закончила второй класс, девочка учится почти на отлично, в дневнике всего одна четверка. Она серьезно занимается художественной гимнастикой и уже побеждает на соревнованиях. Средний сын Платон осенью пойдет в детский сад, он увлекается плаванием и уже делает успехи.



Сегодня главная цель Дмитрия — построить большой добротный дом, где будет жить вся семья. В планах — открыть собственный бизнес.



Дмитрий стал известен благодаря фразе «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» Источник: ivlitskiidmitrii / instagram.com*











Яна Ягодина, бортпроводник

За пять лет у Яны произошли большие изменения в карьере: она стала старшим бортпроводником-инструктором бизнес-отряда.



— В бизнес-отряде повышен акцент на сервис в работе, так как обучаем ребят работать с пассажирами бизнес-класса. В силу должности, помимо полетов еще работаю в офисе. Работы всегда много, она разнообразна, поэтому и рутинной не становится. Я стала чаще путешествовать. Стараюсь больше внимания уделять семье. В целом всё хорошо, — отметила Яна.



Яна теперь сопровождает пассажиров бизнес-класса Источник: yana_yagodaa / instagram.com











Источник: yana_yagodaa / instagram.com











Дмитрий Гончаренко, бортпроводник

В жизни Дмитрия всё стабильно: он продолжает работать в авиакомпании, путешествует, ведет активный образ жизни. Из недавних позитивных изменений отмечает, что наконец-то удалось закончить ремонт в квартире.



Дмитрий ведет активный образ жизни Источник: dn.dmitriy / instagram.com*











Источник: dn.dmitriy / instagram.com*











Алия Слякаева, бортпроводник

Алия находится в декретном отпуске, в ноябре ее дочери Мии исполнится три года. Еще одно важное событие — выход в свет собственной книги Алии «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы: история чудесного спасения глазами бортпроводника». В этом издании также есть комментарии Дамира Юсупова.



— Книга позволяет читателю оказаться в самом центре событий 15 августа 2019 года. Также я рекомендую ее к прочтению тем, кто хочет узнать о работе бортпроводника от первого лица, как говорится, изнутри, — отмечает Алия.



Алия написала книгу о чуде на кукурузном поле и о работе бортпроводника Источник: Уральские авиалинии / Vk.com











Надежда Вершинина, бортпроводник

В данный момент жизнь Надежды целиком и полностью посвящена семье. Она находится в декрете и воспитывает дочь, которой недавно исполнилось два года.



— У меня пока не было мыслей о возвращении на работу, сейчас я сосредоточена на муже и дочери, у меня всё хорошо, — поделилась Надежда.



Надежда сейчас в декрете Источник: n__vershinina / instagram.com*











Источник: n__vershinina / instagram.com*











Ранее Дамир Юсупов объяснил, какие ошибки совершил при экстренной посадке в Подмосковье, а Межгосударственный авиационный комитет официально завершил расследование этого случая. В своем отчете эксперты назвали главные причины, из-за которых лайнер приземлился в поле.

В документе сообщалось о неуравновешенном психоэмоциональном состоянии пилотов, ряде ошибок в принятых ими решениях, явных признаках дезорганизации и непоследовательности их действий. Также авиаэксперт и журналист Игорь Зырянов опубликовал видеореконструкцию посадки самолета.



Авиаэксперт показал, что происходило в кабине пилотов и с самолетом в момент посадки Источник: «Air Crash Investigation Игорь Зырянов» / YouTube.com

Об экипаже лайнера сняли художественный фильм, в марте 2023-го состоялся его премьерный показ.

