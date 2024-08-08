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Страна и мир «Это была потребность в свободе»: 17-летний айтишник два года живет в поездах

«Это была потребность в свободе»: 17-летний айтишник два года живет в поездах

Он проехал больше 500 000 километров по Германии и ближайшим странам

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37 комментариев

Подросток из Германии Лассе Столли, вдохновленный фильмами о путешествиях, решил променять квартиру на вагоны поездов. Сразу после окончания школы он купил безлимитный проездной и 8 августа 2022 года отправился в путь. Каждый вечер он садится в ночной поезд, а утром выходит в новом городе.

— Это была потребность в свободе, — говорит парень.

Родители Лассе сначала волновались за него, да и жизнь в нескончаемой дороге оказалась сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Парень не высыпался, с собой у него был лишь рюкзак на 30 литров с минимумом необходимых вещей, да и ни о каком уединении в поезде и речи быть не может. Но жажда открытий оказалась сильнее, и за пару месяцев Лассе адаптировался.

— Я могу поехать в Альпы, могу поехать на Балтийское море или в мой любимый Берлин, — говорит Лассе.

Со временем он обменял свой проездной на более комфортный первый класс. Он обошелся ему в 5888 евро, что, по словам Лассе, гораздо дешевле, чем снимать квартиру в крупном городе Германии.

Парень разрабатывает приложения для небольшого стартапа, поэтому волне может позволить себе такой образ жизни. Он уже проехал больше 500 000 километров по Германии и ближайшим странам — и останавливаться не планирует.

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Комментарии
37
Grape Reflection 🍇
8 августа 2024, 18:40
С РЖД разориться можно 😁
Красивая.
8 августа 2024, 18:34
У нас тоже многие в поездах живут.
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