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Страна и мир Как семьям с детьми получить 450 тысяч от государства на погашение ипотеки? Условия и алгоритм действий

Как семьям с детьми получить 450 тысяч от государства на погашение ипотеки? Условия и алгоритм действий

Некоторые семьи могут рассчитывать на выплату в 1 млн рублей

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7 комментариев
Семьи получат хорошее подспорье для погашения ипотеки

Многодетные семьи, в которых третий ребенок родился в 2024 году, могут получить 450 тысяч рублей на ипотеку. Заявление можно подать уже 8 августа.

Обратиться за получением поддержки можно на портале госуслуг либо запросить в сервисе поиска «Робот Макс» по ключевому запросу «450 тыс.». Если же долг по ипотеке меньше указанной суммы, то получить остаток на руки не получится.

В отдельных регионах размер выплаты может быть увеличен до 1 млн рублей. В первую очередь это касается регионов, где мало многодетных семей. Такая мера уже работает в Приморском крае. Однако власти планируют расширить повышенную выплату на Чукотку, Камчатку, Сахалин, Хабаровский край, Амурскую и Магаданскую области, а также Еврейский АО.

Семьи, которые только планируют завести третьего ребенка, тоже могут рассчитывать на выплату. Программа официально продлена до 2030 года.

— Почти за пять лет финансовую поддержку получили почти 733 тысячи многодетных семей, в том числе более 91 тысячи семей полностью погасили ипотеку. Совокупный объем государственной поддержки, полученной многодетными семьями, составил более 326 млрд рублей, — отметил управляющий директор Дом.РФ Светлана Некрасова.

Также планируется расширить возможности маткапитала. Согласно предложению депутатов, семьи смогут потратить его на покупку автомобиля. Подробнее об условиях можно почитать в нашем материале.

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Ипотека Многодетная семья Выплата Долг Льгота Дети
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Комментарии
7
Пьер Дун Лахтинский
2 августа 2024, 12:45
рекруты заканчиваются...надо больше рожать))... а то 3 дня, растянутся в 33 года (на нарах)...)) странно, но поговаривали что азиаты, которые хотят получить российской гражданство, будут проходить СВО...и что, проходят уже?? кто знает...
Гость
2 августа 2024, 12:46
Как повысить потенцию?
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