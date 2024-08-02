Как семьям с детьми получить 450 тысяч от государства на погашение ипотеки? Условия и алгоритм действий

Семьи получат хорошее подспорье для погашения ипотеки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Многодетные семьи, в которых третий ребенок родился в 2024 году, могут получить 450 тысяч рублей на ипотеку. Заявление можно подать уже 8 августа.



Обратиться за получением поддержки можно на портале госуслуг либо запросить в сервисе поиска «Робот Макс» по ключевому запросу «450 тыс.». Если же долг по ипотеке меньше указанной суммы, то получить остаток на руки не получится.

В отдельных регионах размер выплаты может быть увеличен до 1 млн рублей. В первую очередь это касается регионов, где мало многодетных семей. Такая мера уже работает в Приморском крае. Однако власти планируют расширить повышенную выплату на Чукотку, Камчатку, Сахалин, Хабаровский край, Амурскую и Магаданскую области, а также Еврейский АО.

Семьи, которые только планируют завести третьего ребенка, тоже могут рассчитывать на выплату. Программа официально продлена до 2030 года.

— Почти за пять лет финансовую поддержку получили почти 733 тысячи многодетных семей, в том числе более 91 тысячи семей полностью погасили ипотеку. Совокупный объем государственной поддержки, полученной многодетными семьями, составил более 326 млрд рублей, — отметил управляющий директор Дом.РФ Светлана Некрасова.

