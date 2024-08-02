«Нефть не вечна. Нужны новые проекты для инвестиций». Москва готовится принять Международный муниципальный форум БРИКС

Оксана Маклакова и директор Фонда поддержки деловых коммуникаций БРИКС Михаил Свердлов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Москва готовится принять мэров мировых столиц. В конце августа в Экспоцентре пройдет Международный муниципальный форум стран БРИКС— межгосударственного союза девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

В преддверии форума главный редактор MSK1.RU Оксана Маклакова поговорила с директором Фонда поддержки деловых коммуникаций БРИКС Михаилом Свердловым. В интервью он рассказал о том, чего ждать от форума и почему богатые арабские шейхи хотят работать в российской глубинке.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











— Что форум собой представляет и как «международный» и «муниципальный» вообще могут соседствовать в названии мероприятия?



— Муниципальный уровень в данном контексте является как раз тем уровнем, на котором нет политики. Любой муниципалитет в любой стране мира, у него есть мэр, который имеет аналогичных друзей-мэров по всему миру, и совершенно неважно, где они находятся, — именно поэтому «международный». Наша цель — собрать в одном месте, в одно и то же время как можно больше таких мэров. Компаний, которые они с собой привезут, поэтому форум-то у нас как раз деловой. И это его выгодно отличает от всех остальных мероприятий в рамках БРИКС. Наша цель — соединить тот уровень власти, который является самым близким к человеку. Мэр отвечает за нашу с вами жизнь, которая вот здесь и сейчас, а не где-то там в космосе. Именно поэтому нет политики, а есть прямое общение между ключевыми регионами, которые мы хотим соединить на площадке экспоцентра.

— Как будто бы есть некая степень лукавства, ведь политика так или иначе определяет вообще полномочия мэра. Интересно, насколько они разнятся, возможности и полномочия мэров, больше ста государств принимают участие.



— Вообще всё в этом мире про политику. Просто о политике мы не говорим. На муниципальном уровне какая политика? Главное, чтобы люди были счастливы, которые живут в муниципалитетах. Поэтому мы собираем как раз мэров мегаполисов и крупных городов, полномочия которых очень похожи.



Если мы говорим про мэра Москвы, или Пекина, или Дели, это крупные города, в которых мэр фактически принимает все ключевые решения на уровне этого глобального, огромного города. Соединяя на одной площадке их всех, мы даем возможность им поделиться опытом друг с другом, что-то хорошее найти, избавиться от чего-то не очень хорошего или, возможно, придумать что-то совместное, что один город не потянет, а все вместе смогут.

— Если говорить про программу форума, теме агломераций и мегаполисов уделяется особое внимание, как этот опыт может быть полезен мэру Ростова, мэру Саратова, мэру Новосибирска, но как будто бы это совершенно разные вселенные, просто разные планеты.

— Как раз между, условно, Ростовом и, наверное, к примеру, Харбином много общего. Если мы не привязываемся к количеству населения, все понимают, что сейчас в мире народ живет в мегаполисах. Это практически основное место его пребывания. Именно поэтому полезно будет мэру Ростова пообщаться с мэром Харбина.

А, кстати, мэру Ростова на нашей площадке, возможно, будет интересно пообщаться и с мэром Сочи, казалось бы, вот они, рядом. Но где они и когда встречаются, при каких обстоятельствах — это достаточно редкий случай. А уж если мы говорим про мэра Сан-Паулу или мэра Мумбаи, например, то это совсем исключительный вариант, когда можно поделиться таким опытом, который совершенно эксклюзивный.



К нам и губернаторы собираются, и вице-губернаторы, и главы субъектов не только Российской Федерации, но также и стран БРИКС, и БРИКС+. Поэтому здесь мы можем говорить о том, что не только на уровне мэров будет общение, а оно будет на уровне регионов, и это самый классный, интересный, правильный уровень для того, чтобы выстраивать взаимодействие.

— Есть какие-то традиционные суперсильные скиллы, какие-то истории, за которыми руководители региональные, муниципальные из государств БРИКС приезжают к российским градоначальникам или губернаторам? В чем мы эксперты, в чем мы сильны?



— Российская Федерация в этом году председательствует в БРИКС. Куда, как не в Москву, приезжать мэрам и главам регионов? Для того чтобы посмотреть на самый успешный город не только Российской Федерации, а возможно, и мира по инновациям, по транспорту, по привлечению инвестиций, по гарантиям этих инвестиций, по науке. Вот в этом-то и есть цель. Показать всех, провести по разным объектам, сказать: «Смотрите, как здорово. Хотите так же? Пожалуйста, это возможно, вот мы поделимся. Приходите, расскажем».

— Кроме панельных сессий в деловой программе есть какие-то другие встречи, в кабинетах или выездные, может, вы мэра Харбина, к примеру, прокатите по подземке в Москве?

— Обязательно! У нас есть один соорганизатор, который обязательно будет возить всех участников нашего форума к себе, потому что им точно есть что показать. Это «СберСити» — самый инновационный, IT-продвинутый кластер и город в городе.

Также у нас есть, например, самый крупный в России, возможно, один из самых больших в мире заводов по производству программного обеспечения и «железа» для компьютеров — это компания «Аквариус», и они приглашают всех в Шую съездить. Это не ближний свет, но тоже есть огромное количество заинтересованных, чтобы туда попасть.



Мы будем показывать всё: «Технополис», Сколково, интересные места не только в рамках нашего форума, где можно действительно поговорить о чем-то и подискутировать, но еще и потрогать, посмотреть, поискать. Это дорогого стоит, когда есть такая возможность, не на каких-то презентациях увидеть, а лично посмотреть и, если очень сильно заинтересует, приобрести.

— За эти шесть лет, что международный муниципальный форум БРИКС существует, работает, собирает экспертов и гостей, можно рассказать про какие-то запустившиеся проекты, которые появлялись как идея вот как раз на форуме?

— Каждый год ждем бизнесменов из разных стран мира, которые начинают обсуждать у нас на форуме новые проекты, а потом их реализуют.



Как пример могу привести вам компанию, которая хотела экспортировать свою продукцию за рубеж, и была компания, которая очень хотела эту продукцию получить. Благодаря нашему форуму всё срослось, и теперь в Арабские Эмираты Российская Федерация поставляет различного рода продукцию сельскохозяйственного назначения.

Также мы занимаемся и трансфером технологий, и это тоже задачи, которые перед нами ставят крупные IT-компании, которые хотят выйти на международный рынок. Мы обычно эти компании называем и присваиваем им статус стратегического партнера, когда мы не только на форуме работаем 2 дня, а мы в течение года или даже больше реализуем совместно те проекты, с которыми к нам такой стратегический партнер выходит.

Очень модное слово KPI у нас тоже, естественно, есть. Подписанных соглашений, и финансовых, которые прошли через форум, и побратимских соглашений, когда города начинают дружить благодаря нашему форуму, у нас достаточно много.

Есть идеи, конечно же, не все еще пока реализованы, но мы стремимся. Мы еще молодые, не настолько великие, как Петербургский экономический форум, но мы очень хотим с годами становиться всё больше и больше — пока получается — и привлекать всё больший уровень и экспертов, и участников.

Вот сейчас благодаря тому, что генеральным партнером нашего форума является правительство Москвы, уровень реально будет высоченный. Это позволяет как с российской стороны привлечь серьезных участников, так и соответствующего уровня им поставить участников из других стран.

— Мы можем через какие-то имена, должности, звания, титулы, рассказать сейчас вот об этом уровне. Кто к нам прилетит в конце августа?

— Конечно, еще ждем подтверждения. Это очень сложный процесс, тем более на международном уровне. Надеемся, что будет уровень министров. Если в прошлом году, условно, у нас был один министр из ЮАР, то теперь мы ожидаем далеко не одного, а как минимум десятки министров стран БРИКС и БРИКС+.



Мы ожидаем мэров крупнейших городов, таких как Пекин, Анкара, и такого же уровня мы ждем и из Российской Федерации. Так как мы находимся в Москве, большинство федеральных органов власти представлены здесь, поэтому им будет гораздо проще прийти на площадку, пользуясь случаем, что всё проходит там, где они работают.



Благодаря поддержке очень большой Министерства иностранных дел мы понимаем, что, например, у нас будет очень много в этом году послов, а это очень важный показатель, и это серьезный уровень. Послы обычно вместе с собой приводят очень серьезные делегации.



Точно так же, кстати, как губернаторы и мэры, тоже едут в составе. Это всегда не один человек, не два, а это те, кто решают различные вопросы.



— Когда Петербург открывает Питерский международный форум, он переходит в совершенно какой-то иной режим вообще жизни. Москва — мы как город ощутим этот эффект присутствия форума БРИКС?

— Это 100%. Во-первых, мы ожидаем в этом году около 5000 участников. Просто если даже один рубль потратит каждый участник, это всё равно эффект. А мы понимаем, что мы говорим не о мероприятии туристического плана, которых, понятно, летом очень много. В Москву приезжает огромное количество туристов, и в частности вместе с нашим форумом в том же самом Экспоцентре будет проходить выставка, направленная для всех.



У нас же закрытое серьезное мероприятие, так называемый деловой формат, который называется «деловой туризм». То есть это совсем другой уровень прибыльности для отелей, которые принимают гостей, и совсем другие расходы, которые несут те, кто прибывает.

За этот деловой туризм как раз такие мероприятия, как наш форум, стоит благодарить любому городу. Любой город, и Санкт-Петербург, и Москва, и Казань — все будут счастливы принимать мероприятия, которые позволяют развиваться деловому туризму. Поэтому можно сказать, что эффект — мы уверены — будет огромный, потому что 5000 человек будут проживать в лучших отелях, обедать и ужинать в прекрасных ресторанах Москвы — это принесет и экономический эффект тоже очень серьезный для города.

— Если говорить про тренды, можем ли мы очень бегло анонсировать программу форума через тренды, которые вы выносите в повестку?

— У нас программа всегда очень многосторонняя. Стараемся рассмотреть максимальное количество направлений, какие только возможно. Будем говорить на этом форуме про транспорт — это такое серьезное направление, которое интересует абсолютно всех, все сейчас развивают свои транспортные системы.

Конечно же, мы будем говорить про развитие IT-технологий, вообще про цифровизацию в целом, про технологию умного города — это еще одно направление.



Плюс мы обязательно будем говорить про все современные научные достижения, про образование в целом и, естественно, про медицину и здравоохранение. Это как раз вот такие ключевые темы.

На нашем форуме будет, благодаря нашему соорганизатору — Московской городской думе, проходить собрание органов законодательной власти. Соберутся депутаты городского уровня, те, которые принимают законы, касающиеся непосредственно людей, которые живут с ними вместе.

И еще один очень важный момент: мы, благодаря Московской торгово-промышленной палате и Торгово-промышленной палате Российской Федерации, хотим собрать здесь, на нашей площадке, как можно больше торгово-промышленных палат стран БРИКС и БРИКС+.



Плюс, конечно же, инвестиции. Мы будем обсуждать инвестиции как в Российскую Федерацию, в город Москву, так и вообще инвестиции как таковые. Куда сейчас выгодно вкладывать, какие есть гарантии, ведь в современном мире очень сложно всё с гарантиями, как раз в этом плане Москва — один из лидеров, потому что здесь все инвестиции гарантируются правительством, не как в Европе. Ты куда-то вложил, и у тебя больше ничего нет, потому что кто-то так решил, вот здесь это невозможно, и это тоже очень важно.

Автомобилестроению будет посвящена отдельная сессия. Конечно же, еще спорт и культура, без этого никуда не денешься. Но всё это будет в разрезе бизнеса, именно поэтому форум деловой. Обычно на таких форумах все разговаривают просто о трендах, а мы пытаемся найти варианты выхода из сложных ситуаций или поделиться опытом по-настоящему.



На форуме еще и выставочная экспозиция существует, где компании могут себя представить прямо во всей красе, их можно будет увидеть, посмотреть, чем они занимаются, и, возможно, заключить контракты прямо на стенде.



— Когда мы говорим про инвестиции, насколько российские регионы могут быть привлекательны и интересны для иностранных инвесторов?



— Во-первых, у нас всегда, каждый форум, есть площадка, на которой любой регион может презентовать любой свой инвестиционный проект. Мы понимаем, что после того, как нашу страну сейчас покинули многие компании, они были рассредоточены по всей абсолютно Российской Федерации. Есть огромное количество очень интересных проектов, которые регионы предлагают, например, делать совместно в рамках государственно-частного партнерства. Об этом можно узнать только на таком форуме, это нигде особо не афишируется. Там, казалось бы, где это невозможно, но это знает только глава региона.

Вот уходит, например, европейская крупная компания-производитель, пусть будет макаронных изделий, и уходит она с нашего рынка, а место, на котором она находилась, свободно. Площади, оборудование есть, как говорится, нужен только хозяин. Для иностранных инвестиций это самое интересное. А ведь мы говорим о том, что сейчас в БРИКС вступили такие страны, как Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, где вопрос денег вообще не стоит.



Это их основная цель, вложить деньги как можно более выгодно, потому что нефть не вечна. Как сказал шейх Зайд, основатель Арабских Эмиратов, он сказал, что деньги ничто, вы должны постоянно заставлять их работать, вкладывая во всё, что может принести добро нашей стране. И поэтому все Арабские Эмираты сейчас ищут возможности для инвестирования, причем очень серьезных сумм.



Российская Федерация, обладая самой большой территорией в мире, естественно, идеальное место для этого, и арабы сейчас открывают страну нашу для себя.



— А обратный интерес есть у наших инвесторов?



— Безусловно, у нас, как мы понимаем, совсем недавно был огромный интерес к инвестированию в Европу, Соединенные Штаты и так далее. Очень много наших денег там осталось. Теперь же экономика не стоит на месте, и финансы всегда любят работать, поэтому наши предприниматели, наш бизнес с удовольствием ищет для себя варианты инвестирования за рубежом.



Такие страны, как Арабские Эмираты, представляют абсолютную безопасность для денег, которые туда заходят. Более того, создают все условия для полноценной работы там. Они привлекают, например, наши компании сейчас в огромном количестве для того, чтобы они открывали свои филиалы и становились компаниями, которые помогают Арабским Эмиратам развиваться.



Например, те, кто работает под брендом Made in UAE, то есть «Сделано в Арабских Эмиратах», получают налоговые преференции, землю, практически бесплатно или за какие-то очень льготные цены. Наш бизнес с удовольствием участвует в этом.

А проектов на Ближнем Востоке сейчас просто сотни, и они все очень прибыльные, потому что просто можно рассчитать, вкладывая, сколько дирхамов ты получишь через три года. Четко именно так и произойдет. Поэтому и в обратную сторону тоже работает.



— А как вот эти бизнес-KPI можно заземлить на уровень городов? Что с этих соглашений, с подписанных контрактов, простому жителю Ростова, Саратова, Новосибирска, Владивостока, Архангельска и так дальше?



— Предположим, съездили наши участники из разных регионов, посмотрели на инновационный технополис где-нибудь или увидели тот же самый «СберСити» или еще что-нибудь такое инновационное и крутое, привезли это в свой город и масштабируют это — и вот таким образом это доходит до обычного, простого человека, какие-то классные технологии.



— В завершение нашего небольшого интервью хочется задать философский вопрос. Что должно произойти за дни форума на его площадках, чтобы вы сказали, что всё получилось?

— Во-первых, нужно, чтобы все участники, которых мы ожидаем, приехали. Во-вторых, мы хотим видеть улыбающиеся, счастливые лица этих самых участников, это значит, что всё, что мы делаем, мы делаем правильно. Далее, мы хотим видеть полные залы деловой программы, это значит, что всё, что мы делаем, интересно участникам форума, а не только спикерам, которые сидят на сцене.

