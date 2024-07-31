Кто может стать маньяком и как устроен мозг серийных убийц — объясняет психиатр

Источник: Городские порталы

Фильмы о серийных убийцах становятся все более популярными. О том, почему многих привлекает эта тема, кто может стать маньяком и как устроен их мозг, в коротком видео рассказала врач-психиатр и психотерапевт Елена Старенкова.



Совершить преступление может каждый, однако здесь всё зависит от мотивации и условий, в которые попадает человек.



— Считается, что в условиях, когда человеку или его детям грозит опасность, он может пойти на преступление. Многие будут это отрицать и утверждать, что, с ними такого произойти не может. Но опять же мы говорим о том, что большинство людей с такими ситуациями просто не сталкиваются и никогда не столкнутся.



При этом стать маньяками могут единицы.



— Это феномен, выходящий за рамки нормы. Не бывает так, что человек просто захотел и сразу стал маньяком. Нужны определенные предпосылки, должно сложиться большое количество факторов. Серийные убийцы могут воспринимать преступление как эквивалент полового акта и спокойно жить без угрызений совести.



Российские ученые разделяют серийных убийц на три типа. Первый — сексуальные маньяки, которые действуют из-за аномального полового влечения и не могут удовлетворить свои потребности каким-то иным путем.



Второй тип — силовики, люди, которые нуждаются в постоянном контроле, стремятся к власти и самоутверждаются через насилие.

