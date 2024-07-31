НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

1 м/c,

вос.

 746мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,33
EUR 93,29

СРОЧНО

В центре продают бизнес-центр за 1,5 миллиарда

Мошенники из JPB
Снизились цены на новые авто
Завод гудит по ночам
Новосибирск ведет соцсети
Продал дом и купил яхту
Где учатся отличники
Кто сидел за рулём BMW
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Страна и мир Кто может стать маньяком и как устроен мозг серийных убийц — объясняет психиатр

Кто может стать маньяком и как устроен мозг серийных убийц — объясняет психиатр

Эксперты разделяют серийных убийц на три типа

812
18 комментариев

Фильмы о серийных убийцах становятся все более популярными. О том, почему многих привлекает эта тема, кто может стать маньяком и как устроен их мозг, в коротком видео рассказала врач-психиатр и психотерапевт Елена Старенкова.

Совершить преступление может каждый, однако здесь всё зависит от мотивации и условий, в которые попадает человек.

— Считается, что в условиях, когда человеку или его детям грозит опасность, он может пойти на преступление. Многие будут это отрицать и утверждать, что, с ними такого произойти не может. Но опять же мы говорим о том, что большинство людей с такими ситуациями просто не сталкиваются и никогда не столкнутся.

При этом стать маньяками могут единицы.

— Это феномен, выходящий за рамки нормы. Не бывает так, что человек просто захотел и сразу стал маньяком. Нужны определенные предпосылки, должно сложиться большое количество факторов. Серийные убийцы могут воспринимать преступление как эквивалент полового акта и спокойно жить без угрызений совести.

Российские ученые разделяют серийных убийц на три типа. Первый — сексуальные маньяки, которые действуют из-за аномального полового влечения и не могут удовлетворить свои потребности каким-то иным путем.

Второй тип — силовики, люди, которые нуждаются в постоянном контроле, стремятся к власти и самоутверждаются через насилие.

Третья группа — ситуативники, убивающие из-за внезапного импульса, который просто не могут подавить.

ПО ТЕМЕ
Маньяки Серийные убийцы Видео Психиатр Убийцы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
fin
31 июля 2024, 19:21
"Второй тип — силовики, люди, которые нуждаются в постоянном контроле, стремятся к власти и самоутверждаются через насилие". Давно понял кто идет в силовики.
Англия я
31 июля 2024, 18:59
Психиатр слишком молода ) Конечно, все выучила и в будет хорошим специалистом - потом. Но думаю настоящего психиатрического опыта пока минимум.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Близнецам — разрушение иллюзий, Козерогам — неожиданные траты: таро-гороскоп на август для всех знаков Зодиака
Анастасия Першина
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Lev,50

Артур,30

Sergey154,37

Сергей,25

Виктор,30

Елена,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Дрова березовые (колотые)

2 000 ₽

Добавить объявление