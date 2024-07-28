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Страна и мир СМИ: африканское племя в Мали разгромило колонну ЧВК «Вагнер»

СМИ: африканское племя в Мали разгромило колонну ЧВК «Вагнер»

По данным зарубежных изданий, они убили и взяли в плен несколько десятков человек

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41 комментарий
Бойцов ЧВК «Вагнер» атаковали туареги

Бойцов ЧВК «Вагнер», которые воевали на стороне правительственных сил Мали, атаковали повстанцы из племени туарегов, об этом сообщает Reuters.

По данным издания, бои прошли 25 и 26 июля в городе Тинзауатен рядом с алжирской границей. Агентство ссылается на организацию повстанцев «Стратегическая структура для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).

— На севере Мали сепаратисты из туарегского Азавада уничтожили наших ребят, пытавшихся захватить город Тинзауатин. Такое раньше просто не могло произойти. ЧВК раньше были просто на голову выше африканцев, — прокомментировал видеоролики в телеграм-каналах бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Telegram-каналы публикуют видеоролики, снятые повстанцами. На них видны тела бойцов европейской внешности, сгоревшие военные машины и грузовики, а также уничтоженный вертолет, пишет »Фонтанка». Сообщается, что среди пленных может быть один из бывших командиров Евгения Пригожина, а в числе погиьбших — администратор телеграм-канала Grey Zone на 550 тысяч подписчиков Никита Федянин. Канал не обновлялся с 23 июля.

Повстанцы заявили, что захватили бронетехнику ЧВК

Как сообщает Reuters, повстанцев было в 10 раз больше, чем бойцов ЧВК и ВС Мали.

23 августа 2023 года в авиакатастрофе погиб Евгений Пригожин, который основал и руководил ЧВК «Вагнер».

В июне 2023 года Владимир Путин сообщил, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивало государство. С мая 2022 по май 2023 года она получила из госбюджета 86 миллиардов 262 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
ЧВК Вагнер Мали Африканские племена Олег Царев Евгений Пригожин
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Комментарии
41
Клайдъ
28 июля 2024, 21:51
Хм, а что они там делали? Родину защищали?
Гость
28 июля 2024, 21:27
То есть и тут не сработал план "Тинзауатен за 3 дня"? Эк! Вот ведь незадача!
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