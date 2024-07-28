СМИ: африканское племя в Мали разгромило колонну ЧВК «Вагнер»

Бойцов ЧВК «Вагнер» атаковали туареги Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бойцов ЧВК «Вагнер», которые воевали на стороне правительственных сил Мали, атаковали повстанцы из племени туарегов, об этом сообщает Reuters.



По данным издания, бои прошли 25 и 26 июля в городе Тинзауатен рядом с алжирской границей. Агентство ссылается на организацию повстанцев «Стратегическая структура для мира, безопасности и развития» (CSP-PSD).

— На севере Мали сепаратисты из туарегского Азавада уничтожили наших ребят, пытавшихся захватить город Тинзауатин. Такое раньше просто не могло произойти. ЧВК раньше были просто на голову выше африканцев, — прокомментировал видеоролики в телеграм-каналах бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.



Telegram-каналы публикуют видеоролики, снятые повстанцами. На них видны тела бойцов европейской внешности, сгоревшие военные машины и грузовики, а также уничтоженный вертолет, пишет »Фонтанка». Сообщается, что среди пленных может быть один из бывших командиров Евгения Пригожина, а в числе погиьбших — администратор телеграм-канала Grey Zone на 550 тысяч подписчиков Никита Федянин. Канал не обновлялся с 23 июля.

Повстанцы заявили, что захватили бронетехнику ЧВК Источник: SHOT / t.me











Как сообщает Reuters, повстанцев было в 10 раз больше, чем бойцов ЧВК и ВС Мали.



23 августа 2023 года в авиакатастрофе погиб Евгений Пригожин, который основал и руководил ЧВК «Вагнер».