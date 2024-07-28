В России обнаружили смертельно опасную болезнь, которую переносят комары: главные новости недели

Выявлены случаи заражения лихорадкой Западного Нила Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В Татарстане выявили четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила. В страшном ДТП погибла блогерша-мотоциклистка МотоТаня. В Краснодарском крае произошел взрыв и рухнул торговый центр. Для пенсионеров ввели новую выплату, а Банк России повысил ключевую ставку до 18%. Стало известно, кто является владельцем популярной игры.

В мире постоянно происходит множество событий. Кратко расскажем о самых значимых из них, которые произошли за прошедшую неделю.

Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрированы в Татарстане

Роспотребнадзор по Республике Татарстан уже провел противоэпидемические мероприятия в местах проживания заболевших, отловил и исследовал комаров, обработал водоемы. Вирус лихорадки в обследуемых местах не обнаружен.



Лихорадка Западного Нила — это инфекционное заболевание, передающееся комарами рода Culex. Встречается в Северной и Восточной Африке, Северной Америке, Средиземноморье и южных районах России. В большинстве случаев болезнь проходит бессимптомно, но в тяжелых случаях может привести к неврологическим проблемам и смерти. У 20% инфицированных проявляются усталость, боли в теле, рвота, кожная сыпь, головные боли, а также увеличиваются лимфатические узлы.



Заразившихся положили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ) им. Агафонова. У заболевших состояние различной степени тяжести.



Ключевая ставка 18%

Банк России повысил ключевую ставку до 18%. ЦБ не исключил, что в дальнейшем показатель может измениться. Инфляция стала выше прогнозируемой в апреле, сообщили в ЦБ.

В апреле прогнозировалось, что при жесткой денежно-кредитной политике инфляция в 2024 году снизится до 4,3–4,8%, а в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Теперь прогноз ЦБ повышен до 6,5–7% в этом году и до 4–4,5% в следующем году.

Рухнул торговый центр в Краснодарском крае

В Апшеронске Краснодарского края 22 июля около 8 утра произошел сильный взрыв в торговом центре. В результате от здания осталась одна стена. Причиной стал бытовой газ. Пострадавших как минимум 14 человек. Некоторые находились в реанимации. Одну женщину достали из-под завалов. Момент взрыва попал на видео.

В момент взрыва на улице почти никого не было Источник: tipich_apsheronsk / T.me

Владелец Hamster Kombat

Предприниматель из Санкт-Петербурга официально зарегистрировал права на «хомяка». Эдуард Гуринович зарегистрировал товарный знак Hamster Kombat в Роспатенте. Он подал заявку на регистрацию из-за возросшей активности мошенников. Гуринович также рассказал, что аудитория игры составила 250 миллионов человек за 4 месяца.

Новогодние выходные будут длиться 11 дней

Новогодние праздники в 2025 году продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. На майские праздники россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Но на 8 Марта и 23 Февраля никаких дополнительных дней отдыха не будет, так как эти даты приходятся на выходные.

Для пенсионеров ввели новую выплату

Закон уже приняли. С 1 января 2025 года все инвалиды I группы и лица старше 80 лет получать 1200 рублей ежемесячно и беззаявительно. По словам депутата Светланы Бессараб, эту сумму будут индексировать. Но есть исключение: инвалиды I группы с детства, которые уже получают ежемесячную выплату в связи с уходом.

Блогерша МотоТаня разбилась в страшной аварии

Известная байкерша погибла в ДТП в Турции. В понедельник, 22 июля, в турецком городе Измире, который является одним из крупнейших городов страны, Татьяна приветствовала своих подписчиков. А спустя несколько часов она уже ехала на своём байке по трассе Милас — Секе, где произошла смертельная авария.



Татьяна Озолина была известной в соцсетях. На ее YouTube-канал подписано более 2 млн человек, в TikTok — более 5 млн, в Instagram (владелец-компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — почти 1 млн. Последний видеоролик в YouTube был опубликован 13 мая. Девушка также была одной из самых красивых байкерш России.

Татьяна активно вела социальные сети Источник: #мотоТаня / T.me











В Челябинской области прорвало дамбу

Происшествие случилось в районе поселка Киолим Карабашского городского округа на реке Большой Киалим в Челябинской области. Из-за прорыва спасатели эвакуировали жителей. Власти оперативно организовали пункты временного размещения в городе Карабаше. Впоследствии ЧП были эвакуированы 163 человека, в том числе 21 ребенок.

Из-за ЧП в городе нет электричества и скоро закончится питьевая вода Источник: читатель 74.RU

Уровень воды в реке поднялся на 7 сантиметров, на месте работали более ста сотрудников спецслужб и 24 единицы техники.



В Москве подорвали машину, водитель чудом выжил

В одном из дворов на юго-западе Москвы 24 июля произошел взрыв иномарки Toyota Land Cruiser. В результате взрыва пострадал офицер, который находился внутри автомобиля. Для того чтобы выжить, он смог самостоятельно перевязать себе рану. Именно это спасло ему жизнь. Предполагаемого виновника взрыва задержали в Турции.

Момент взрыва Источник: Москва 24 / T.me