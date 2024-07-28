«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем

В некоторых случаях процедура банкротства — единственный способ, чтобы избавиться от финансовых проблем. Но не стоит думать, что сделать это будет проще простого Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Анне Макаровой из Тюмени сейчас 62 года. Когда-то она была предпринимательницей, арендовала место на одном из местных рынков. Около 10 лет назад у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, что вынудило ее уволиться (тогда она работала в найме). Денег стало катастрофически не хватать, а на лекарства и процедуры, да и элементарно на еду они нужны были постоянно. Сначала она взяла один кредит, потом — следующий, чтобы перекрыть предыдущий, и так по цепочке. В итоге ситуация стала критической, пришлось пройти через вынужденную процедуру банкротства. Когда она завершилась, Анна думала, что наконец-то сможет вздохнуть свободно, но этого не случилось. Почему — она откровенно рассказала 72.RU. Далее — от первого лица.



По просьбе героини публикации, ее имя и фамилия в тексте изменены.

Долговая кабала: начало

Самый первый кредит в своей жизни я взяла, когда мои дети оканчивали школу: нужен был компьютер. После одалживала немного на свои нужды. Суммы были незначительные, большие суммы у банка я не брала. А потом, в 2013 году, сильно заболела: появились серьезные проблемы с позвоночником. Нужно было лечение, которое стоит недешево. Денег своих практически не было: уволилась по собственному по состоянию здоровья.



На тот момент по кредитке нужно было внести тысяч 10 или 20, чтобы ее закрыть, и еще 120 тысяч — по обычному потребкредиту в «ВТБ». То есть нужно было проплатить еще год и всё. Но платить было нечем. Я обратилась за консультацией к юристу, объяснила всю ситуацию. Она мне посоветовала так: «Если вы финансово не тянете и у вас нет возможности работать, не платите по долгам, зачем вы себя насилуете? Не платите, пока не решите свои проблемы со здоровьем. Смените симкарту, чтобы не надоедали звонками коллекторы». Менять симкарту я не стала. Коллекторы мне звонили много и часто.

Платить по кредитам и за ЖКХ я перестала с начала 2019 года, последний раз внесла деньги в прошлом январе. В первые годы банки продавали мои долги. Спустя время «Райффайзенбанк» подал на меня в суд, я подала на апелляцию. Подключились судебные приставы. Сначала они добились того, что с моей пенсии начали удерживать 50%, потом закон поменялся, и начали списывать по 10%. У кого маленькая пенсия, как прожиточный минимум, не списывают вообще ничего.

На пенсию я вышла в 55 лет. Первое время еще пыталась работать, но если и выходила, то по 2–3 дня в неделю. Постоянно поднималось давление, я практически жила в поликлиниках. Копился долг за коммуналку в комнате, которая мне досталась еще в 1987 году как работнику местного завода. Сначала жила тут на 18 квадратных метрах с детьми, потом они выросли и съехали. Я живу тут до сих пор. Во время пандемии временно прописывала у себя дочь, у нее тогда были некоторые личные сложности. Однажды у нее с карты списали почти всю зарплату из-за моих долгов. Дочь мне сказала: «Ты меня, конечно, извини, но я не могу выплачивать за тебя долги. Деньги с моей карты уже не вернуть...» Надо было тогда отменить этот судебный приказ, но тогда о такой возможности я не знала, подсказать было некому.

Проблемы с пенсией, которой ни на что не хватает

На пенсию я вышла семь лет назад, ни за что не плачу последние пять. Денег мне уже никто не занимает. Никто. Дети помогают продуктами, но говорят: «Расхлебывай сама. Нам и самим нелегко». Когда перестала платить по кредитам, меня терроризировали банки, потом названивали коллекторы, это вообще кошмар. Двери, конечно, не выбивали, но бесконечные звонки сильно действовали на нервы.

Спустя время всё как-то поутихло, но активизировались поставщики коммунальных услуг: по ЖКХ накопился уже довольно большой долг. Формально я не платила ни копейки. Денег взять было неоткуда, а нужно было еще как-то и на что-то жить.

С 2000 года я работала в найме и параллельно занималась предпринимательством. Была точка у меня на рынке «Привоз», торговала там газводой, мороженым. Стояла и в снег, и в дождь, и в жару. Дети мне помогали, торговали газетами. И, представляете, ни один год предпринимательства в стаж не вошел, хотя я, как положено, платила все налоги. Когда всё-таки закрыла ИП (хотя нужно было сделать это раньше), пенсию как раз и подняли.

Кстати, пенсию мне начислили минимальную: официального стажа у меня накопилось только 23 года. Пенсионный стаж высчитал там как-то по своей шкале. Первое время я получала по 5300 рублей в месяц, после индексации ежемесячно мне переводят по 14 000.

За ЖКХ зимой выходит в среднем 3200–3300, летом, без отопления, — около 1600. А ведь с 1 июля тарифы поднимут, станет еще дороже. Нужно еще лекарства покупать, еду. Как-то жить от пенсии до пенсии.

Банкротство: как и зачем

С 2021 года банки, в которых я взяла кредиты и не возвращала, начали один за одним подавать на меня в суд. Сначала иск подал «Райффайзенбанк», потом — «Почта Банк». В прошлом году в суд подала компания ЭК «Восток», причем не через приставов, а через пенсионный фонд. И вот с карты, на которую мне пенсию зачисляют, неожиданно для меня тогда списали 6200 рублей, то есть почти половину.

В конце октября прошлого года я по рекомендации юриста подала на банкротство. У меня внесудебное, потому что при судебном необходимо заплатить конкурсному управляющему 150 тысяч рублей. То есть этот человек занимается вашими финансами, распоряжается вашей зарплатой или пенсией, выдавая вам на руки только сумму с прожиточный минимум. Если остается излишек денег, они лежат на депозите, откуда списываются в пользу кредиторов. А у меня что списывать? Нечего было. Поэтому именно банкротство внесудебное. На тот момент у меня была задолженность перед 12 кредиторами.

Сейчас процедура внесудебного банкротства у меня уже завершена. Пока она шла, любые списания долгов с меня должны были приостановить, но этого не случилось. Продолжали подавать судебные иски банки, ресурсники УСТЭК, «Восток», «Водоканал» и УК «Компромисс», хотя делать это они не должны были. В результате у меня арестовали карту Сбербанка, на которую я только начала получать субсидии по ЖКХ. Оформила ее получение после того, как приставы закрыли все судебные производства, — на правах малоимущей, с минимальной пенсией.

В середине этого апреля «Водоканал» вновь издал судебный приказ. Я об этом узнала, когда отменяла очередной другой в Ленинском мировом суде. Объяснила снова, что у меня запущена процедура внесудебного банкротства, поэтому дело нужно приостановить. Завершилась эта процедура 2 мая, через две недели я написала заявление на перерасчет [по ЖКХ], списать задолженности. Заявление у меня приняли, но деньги с пенсионной карты в счет оплаты долгов с меня продолжали списывать. Меня убеждали, что за сентябрь-октябрь (до старта процедуры банкроства. — Прим.ред.) у меня имеется задолженность за коммунальные услуги, но это не так. Я всё тогда оплатила, отдала последние на тот момент 3000 рублей, даже квитанции есть на руках.

Недавно заплатила за ЖКХ 3300 рублей, у меня осталось около 10 500. Лекарства купила на 3500 рублей. Если у меня внезапно спишут по долгам еще что-нибудь, что до июльской пенсии не знаю, как дожить. Этот недавний иск от «Водоканала» просто выбил меня из колеи...

Я думала, что после признания меня банкротом долги перед банками мне аннулируют автоматически, но нет, это всё — в заявительном порядке. При этом я должна направить письменное заявление в каждый банк в отдельности, и только после этого задолженности мне спишут.

Решила разобраться и с «Водоканалом», который требует с меня оплату за какой-то период. Они затребовали с меня судебный приказ [о банкротстве]. Объяснила им, что банкротство внесудебное, поэтому есть только уведомление и номер дела с моими персональными данными, домашний адресом. Там указано, какого числа процедуру банкротства запустили, когда она завершилась. Но «Водоканалу» всё равно: они упорно требовали с меня справку. В итоге выяснила, что получить ее можно через личный кабинет на Федресурсе. Заплатила 100 рублей, и получила этот документ (уведомление) на электронную почту.

Сейчас отправляю письма с сообщением о том, что меня признали банкротом, в каждый из банков, которым я задолжала денег. Осталось уведомить только «Хоум Банк» (раньше он назывался «Хоум кредит». — Прим.ред.), остальные находятся в Москве, Казани и других городах. Туда нужно отправлять заказные письма.