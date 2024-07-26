Врач из России впала в кому во время отдыха в Турции. С родных требуют 20 тысяч долларов за лечение

Наталья Герасимова поехала в Турцию, и там у нее случился сердечный приступ. Женщину в состоянии комы не отдают родственникам Источник: Мария Герасимова / 74.RU











У тюменского врача Натальи Герасимовой во время отдыха в Турции случился сердечный приступ, и она впала в кому. 62-летняя женщина отдыхала недалеко от Антальи вместе с двумя внуками. Теперь родственники не могут вывезти ее в Тюмень на лечение, потому что в турецком госпитале требуют оплатить лечение в размере 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей). Отчаявшиеся дочери пытаются достучаться до МИД России, Следственного комитета и консульства в Турции, но ответов пока нет.



Педиатр Наталья Герасимова хоть на пенсии, но продолжает работать в тюменской больнице. Во время отпуска она старается куда-то выехать вместе с внуками. На этот раз выбор пал на Турцию. 22 июня она вылетела вместе с внуками 12 и 9 лет. На пятый день отдыха, 27 июля, она почувствовала себя плохо: случился сердечный приступ. Женщину отправили в больницу города Сиде. Герасимова впала в кому, из которой до сих пор не вышла. Внуки остались одни в чужой стране. Подробности — в материале наших коллег из 72.RU.

— Хорошо, что в отеле позаботились о детях, — рассказывает дочь Натальи Мария Герасимова. — У меня и супруга загранпаспорта не было. Пришлось срочно лететь сестре мужа, потому что у нее был загранник, чтобы забрать детей и узнать о состоянии моей матери.

Мария связалась с Департаментом здравоохранения Тюменской области. Там приготовились принять пациентку в тюменской больнице. Надо было только вывезти женщину из Турции, но родственники столкнулись с новой проблемой.

— Страховая в начале говорила, что оплатим, потому на их счету выделены деньги. Когда прилетела сестра для транспортировки мамы, ей сказали, что состояние ухудшилась, нужна срочная операция. Мы заплатили 3500 долларов. После ангиографии (высокотехнологичная диагностическая процедура, направленная на исследование сосудов и артерий. — Прим. ред.), нам заявили, что наш случай не страховой. Якобы страховая компания может компенсировать только 5% от суммы расходов и помочь с перевозкой. Мы оказались должны 20 тысяч долларов, и за каждый день нахождения в больнице по 1000 долларов. Сейчас они ее не лечат, а поддерживают жизнь. И не отдают, пока не погасим долг. Таких денег у нас сейчас нет, — рассказывает дочь Натальи Мария Герасимова.

По словам Марии, прямого контакта с больницей нет. С ней общается турок, представляющий страховую компанию, который периодически перестает выходить на связь. Женщина обратилась в турецкое консульство, но там тоже не до родных Герасимовой.

— Мне сказали, что у них сейчас переезд и не до меня. Всё свелось к тому, что они заявили, что в курсе ситуации. И на этом всё, — рассказывает Мария Герасимова.

Родственники туристки выяснили, что борт санавиации, способный перевести пациента в состоянии комы, тоже не дешевая услуга — за него просят около 90 млн рублей. Отчаявшиеся родственники Натальи Герасимовой 24 июля записали видеообращение главе МИД России Сергею Лаврову. Они просят помочь вернуть Наталью домой, чтобы она могла пройти нормальное лечение в российской больнице. Так же дочери написали обращение главе СКР Александру Бастрыкину, чтобы разобрался в ситуации со страховой компанией.

Обращение родственников Герасимовой министру Сергею Лаврову Источник: Мария Герасимова

Союз туристических агентств, президент Сергей Голов редакции 72.RU рассказал, что вопрос туристки можно решить через консульство, а вот тема страховки требует разбирательства.



— Любая путевка, которая покупается у туроператоров, идет вместе медицинской страховкой. Сердечные приступы должны быть в ней предусмотрены. Вопрос только в том, что являлось предпосылкой этой ситуации. Если, например, алкогольное опьянение, то это не страховой случай. Здесь много нюансов, в которых надо разбираться. В любом случае родственники должны обратиться в консульство, и там разрешается этот вопрос. Консул может оказать содействие, чтобы страховая компания вывезла гражданина из Турции, а дальше уже решался вопрос оплаты счетов, — объяснил Сергей Голов.



Редакция 72.RU попыталась связаться с посольством Российской Федерации в Турецкой Республике, но там телефон молчит.