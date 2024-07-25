«Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией»: Ксения Собчак поддержала Глюкозу после скандала

Скандал на концерте Глюкозы разгорелся на выходных Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, glukozamusic / Instagram.com* (соцсеть запрещена на территории РФ)











Ксения Собчак поддержала Наталью Чистякову-Ионову (Глюкозу) после скандала на концерте в Красноярске. Пост она выложила в своем личном телеграм-канале.



После скандала Глюкоза выложила пост с извинениями и рассказала причины своего поведения. Среди них она назвала смерть бабушки Лидии и атаку бывшего продюсера Максима Фадеева.

— Я давно знаю истинную причину, и Наташино отношение к самому родному человеку, но считаю, что такие вещи рассказывать или нет — решает только сам человек. И, конечно, особенно мерзко, что, зная про смерть Лидии, и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией, — написала Собчак.



Бесплатный концерт прошел 20 июля. Позже зрители возмутились поведением певицы на концерте. По их словам, Глюкоза выступала нетрезвой, пела под фанеру, сматерилась со сцены и трогала себя за интимные места.



После возмущения организаторы Дня металлурга сообщили, что подадут в суд на Глюкозу за выступление в «измененном сознании». По мнению организаторов, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.



Позже Фадеев заявил, что готовит иск против Глюкозы. Он хочет лишить певицу псевдонима и права петь написанные им песни. По словам Фадеева, время Натальи давно ушло.

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