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Страна и мир «Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией»: Ксения Собчак поддержала Глюкозу после скандала

«Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией»: Ксения Собчак поддержала Глюкозу после скандала

Журналистка опубликовала слова поддержки в телеграм-канале

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9 комментариев
Скандал на концерте Глюкозы разгорелся на выходных

Ксения Собчак поддержала Наталью Чистякову-Ионову (Глюкозу) после скандала на концерте в Красноярске. Пост она выложила в своем личном телеграм-канале.

После скандала Глюкоза выложила пост с извинениями и рассказала причины своего поведения. Среди них она назвала смерть бабушки Лидии и атаку бывшего продюсера Максима Фадеева.

— Я давно знаю истинную причину, и Наташино отношение к самому родному человеку, но считаю, что такие вещи рассказывать или нет — решает только сам человек. И, конечно, особенно мерзко, что, зная про смерть Лидии, и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией, — написала Собчак.

Бесплатный концерт прошел 20 июля. Позже зрители возмутились поведением певицы на концерте. По их словам, Глюкоза выступала нетрезвой, пела под фанеру, сматерилась со сцены и трогала себя за интимные места.

После возмущения организаторы Дня металлурга сообщили, что подадут в суд на Глюкозу за выступление в «измененном сознании». По мнению организаторов, артистка «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства по контракту.

Позже Фадеев заявил, что готовит иск против Глюкозы. Он хочет лишить певицу псевдонима и права петь написанные им песни. По словам Фадеева, время Натальи давно ушло.

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Глюкоза Ксения Собчак Скандал
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Комментарии
9
Коляныч 2.0
25 июля 2024, 17:55
В США была разработана система Радиус, которую неофициально называют "Мертвый кошелёк". После смерти Байдена весь американский бюджет одновременно и неотвратимо запускается на Украину.
Фродо Бэггинс
25 июля 2024, 17:58
еще раз: все женское бытие на уровне ее плоти всегда сопряжено с бесстыдством.
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