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Страна и мир Что известно о подрыве автомобиля в Москве: пострадали офицер ВС РФ с женой

Что известно о подрыве автомобиля в Москве: пострадали офицер ВС РФ с женой

Одна из версий — покушение из-за профессиональной деятельности

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58 комментариев

Рано утром 24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник. В этот момент в Toyota Land Cruiser находились два человека. Они сильно пострадали, но выжили. Что известно о взрыве и пострадавших — смотрите в коротком видео чуть выше.

По предварительным данным, мужчине оторвало обе ступни. После взрыва он оставался в сознании и сумел себя перевязать. Женщину госпитализировали с рваными ранами лица. Из машины их вынесли на руках очевидцы. Пострадали и соседние авто — Lada Granta и Honda CR-V.

Во внедорожнике в этот момент находился Андрей Торгашов со своей женой. Первоначально СМИ писали, что он — 53-летний замначальника воинской части спутниковой связи. Однако супруга военного опровергла нашим коллегам из MSK1.RU эту версию. Пострадавшим оказался его 49-летний однофамилец — он тоже офицер Вооруженных сил РФ.

Факт подрыва подтвердила помощник министра внутренних дел. Ирина Волк написала про взрыв «неустановленного предмета». Одна из версий — покушение из-за профессиональной деятельности. СК возбудил уголовное дело. По какой статье — пока не уточняется.

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Комментарии
60
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
24 июля 2024, 21:01
Зло порождает зло.
Aнгличанка Гадит
24 июля 2024, 20:57
Посеяв ветер, пожнёшь бурю.
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