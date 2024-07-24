Что известно о подрыве автомобиля в Москве: пострадали офицер ВС РФ с женой

Источник: Городские порталы

Рано утром 24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник. В этот момент в Toyota Land Cruiser находились два человека. Они сильно пострадали, но выжили. Что известно о взрыве и пострадавших — смотрите в коротком видео чуть выше.



По предварительным данным, мужчине оторвало обе ступни. После взрыва он оставался в сознании и сумел себя перевязать. Женщину госпитализировали с рваными ранами лица. Из машины их вынесли на руках очевидцы. Пострадали и соседние авто — Lada Granta и Honda CR-V.

Во внедорожнике в этот момент находился Андрей Торгашов со своей женой. Первоначально СМИ писали, что он — 53-летний замначальника воинской части спутниковой связи. Однако супруга военного опровергла нашим коллегам из MSK1.RU эту версию. Пострадавшим оказался его 49-летний однофамилец — он тоже офицер Вооруженных сил РФ.