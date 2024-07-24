От Мармариса до Аланьи: какой район Турции выбрать для отдыха на все сто — шпаргалка для туристов

Средиземноморское побережье Турции привлекает миллионы туристов со всего мира Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Если вы сейчас мониторите путевки в Турцию в надежде выловить горящий тур и недоумеваете из-за разницы цен между Белеком и Аланьей, то несем вам много пользы. Наши коллеги из 74.RU собрали всё об особенностях отдыха на популярных курортах — Мармарисе, Сиде, Кемере, Белеке и Аланье. Об этом вам вряд ли расскажут турагенты!



Роскошный Белек

Этот курортный район пользуется популярностью у искушенных туристов. И неудивительно: такой концентрации люксовых и отелей «ультра всё включено» нет ни в одной части Антальи.



К тому же Белек удобно расположен — очень близко к аэропорту, всего в 35 километрах. Дорога ровная и широкая. Это значит, что даже групповой трансфер не займет много времени.

Отели в Белеке порадуют любителей роскоши Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Поражает и природа в этой местности — вечнозеленые сосны, песчаные пляжи, изумрудное море. По красоте Белек ничуть не уступает экзотическим странам.



К минусам Белека можно отнести высокий (очень, очень высокий!) ценник. Дорого здесь всё: и само проживание в роскошных отелях с просторной территорией и гольф-полями, и всё, что за их пределами: фрукты в маркетах, одежда в бутиках. И даже товары в сетевых магазинах в Белеке стоят дороже, чем в других местах в Турции.



— Именно пригодность земного покрова для элитной игры дала развитие Белеку как месту отдыха взыскательной публики. Почти у каждого отеля есть свое гольф-поле. Сосны, фруктовые сады, широкие пляжи, развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса и близость к аэропорту Антальи (всего полчаса езды) сделали этот курорт одним из самых популярных в Турции для отдыха с детьми, — отмечает турагент Екатерина Хорошилова.



Семейный Сиде

Курорты этого региона понравятся семьям с детьми и пожилым людям — Сиде славится протяженными песчаными пляжами. К тому же здесь не такая высокая влажность, как в самой Анталье или Аланье. В Сиде немало пятизвездочных отелей — не таких люксовых, как в Белеке, однако с бассейнами, анимацией и системой «всё включено», как и любят наши туристы. И при этом цены на отдых не убивают семейный бюджет наповал.



Здесь понравится и любителям истории, ведь Сиде не только курортный, но и портовый город еще с древних времен. Прекрасно сохранился храм Аполлона — его колонны из мрамора возвышаются в центре города, также есть амфитеатр и немало руин античных построек. Археологический музей Сиде расположился в восстановленном здании римских терм.

Зато из Сиде близко до рафтинга Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Минус курорта — довольно долгая дорога из аэропорта Антальи, который находится в 65 километрах от Сиде. Трасса в две полосы пролегает вдоль берега моря и довольно извилистая. Если не повезет с маршрутом трансфера, на дорогу уйдет 3 часа.



Еще один недостаток — относительно небольшой выбор развлечений для детей, не так много аквапарков и аттракционов. Для взрослых на выбор — дайвинг и рафтинг, ради которого снова нужно отправляться в путь (минимум час езды).

И до таких красивых видов — рукой подать Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











— Отели в Сиде скромные: меньше люкса, больше европейской публики. Пляжи здесь одни из лучших для отдыха с малышом — мелкий песок, пологий заход в воду. В центральной части курорта между отелями и морем проходит прогулочный променад, который идет до старого города и идеален для вечерних прогулок и утренних пробежек, — говорит о преимуществах этого курорта турагент Екатерина Хорошилова.



Исцеляющий Кемер

Свежий сосновый воздух, смешанный с ароматом моря и прогретый южным солнцем, наполнит ваши легкие, кайф — бесценный! Именно поэтому людям с заболеваниями легких и рекомендуют выбирать поездку в Кемер.



Здесь шикарная южная природа — горы, поросшие соснами с огромными шишками, бирюзовое море, уютные бухты как с картинок, пещеры. Не зря это место называют турецкой Ривьерой.

Сосны наполняют воздух в Кемере целебным ароматом Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Отели Кемера подойдут и для бюджетного отдыха, и для взыскательных туристов — тут есть шикарные «пятерки» на первой линии и скромные «трешки» на удалении от моря.



Однако райскую картинку могут подпортить две вещи — крайне высокая влажность в этом регионе и комары. Без защиты от кровососов лучше не выходить за территорию отеля.



Расстояние между Кемером и Антальей — 57 километров, дорога проложена через серпантины. Путь из аэропорта в отель может оказаться неблизким. Зато виды по дороге — просто шикарные!

Рассвет неподалеку от Кемера Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Сам город вас тоже может разочаровать — в центре много магазинов «кожа-сумки-меха», рассчитанные на русских туристов. С приставучими зазывалами-продавцами и несколько завышенными ценами на «оригиналы» мировых брендов. С историческими достопримечательностями в самом Кемере крайне туго.



— Кемер, на мой взгляд, — это жемчужина Анталийского берега. После этих сумасшедших по красоте видов невозможно туристам предлагать другие регионы. Горы, море, сосны — удовольствие для глаз, тела и души. Моя личная рекомендация — взять в аренду яхту и покататься вдоль берега, заходя в уединенные бухты, купаясь на закате в чистейшей воде. В Кемере можно найти также отели от эконома до люкса. Единственный нюанс, который надо знать про этот регион, — это пляжи. Они могут быть как смесовыми — галька + песок, так и чисто галечными, — объясняет турагент Екатерина Хорошилова.



Тусовочный Мармарис

За этим курортом закрепилась слава самого бюджетного места для молодежного отдыха — в былые времена по горящей путевке сюда могли слетать даже студенты. Сейчас цены на отдых в Турции серьезно выросли, однако Мармарис по-прежнему считается относительно недорогим.



Здесь горные ландшафты и чистое море, много прогулочных троп разного уровня. В регионе есть своя изюминка — 8-километровая набережная от старого города до модной улицы баров. Поэтому отдых в Мармарисе приглянется тусовщикам. В городе кипит ночная жизнь, работают бары, клубы, увеселительные заведения.

Крупная галька может подпортить кайф от купания в море Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Не понравится в Мармарисе любителям понежиться на песке — зачастую он здесь привозной. А большинство пляжей в этом регионе — галечные. Также не зайдет этот курорт любителям спокойного отдыха — движ и ночная жизнь создают высокий шумовой фон. К тому же в летние месяцы Мармарис становится ну очень многолюдным.



Среди минусов можно выделить путь из аэропорта в отель. Самолеты приземляются в аэропорту Даламана, оттуда расстояние до города — 95 километров. Впрочем, из-за ровного рельефа местности путь без пробок и остановок займет меньше 1,5 часа.



Бюджетная Аланья

Этот регион — идеальное место для тех, кто считает деньги и при этом не хочет отказывать себе в удовольствиях. В Аланье самое большое скопление бюджетных отелей в Анталийском регионе, именно поэтому город популярен у туристов со средним достатком.



Здесь самый длинный курортный сезон в Турции — можно купаться до середины ноября и загорать даже в декабре. В Аланье самое теплое море на всем побережье, а пляжи — песчаные. Здесь, кстати, находится знаменитый пляж Клеопатры, который манит туристов со всего мира.

Вид из крепости на Аланью — бесценно, а попасть сюда можно самостоятельно Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Аланью выбирают семьи с детьми из-за невысокой цены, песчаных пляжей и развлечений в отелях — практически в каждом есть аквапарк и аттракционы.



Любители старины и истории тоже останутся довольны: в центре Аланьи — древняя крепость, куда можно добраться на канатной дороге. Вид на море, город и пляж — просто умопомрачительный. А в саму крепость лучше приезжать на закате — увидите Аланью и порт в огнях.



Кроме того, в центре города есть пещера и археологический музей, можно отправиться на экскурсию в горы, чтобы увидеть потрясающей красоты водопады и послушать музыку в огромной пещере.

Еще один фантастический вид из старой крепости, внизу — пляж Клеопатры Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











А вот огромный минус — дорога до отелей из аэропорта Антальи. Она может занять 4–5 часов. Поэтому будет лучше, если ваш самолет прибывает в аэропорт Газипаша — он намного ближе к Аланье.



Другой минус — расположение отелей, даже на первой береговой линии, — за проезжей частью. Пешеходных переходов в Турции не так много, да и пропускать людей на зебре водители не особенно торопятся.



— Там городские отели, они самые бюджетные и с маленькими территориями. У них нет огромных площадей, где ты можешь гулять, но ты всегда можешь выйти в город, — рассказывает турагент Анастасия Лазикян.

Куда полетите на отдых в Турцию? В Аланью В Белек В Кемер В Мармарис В Сиде Предпочитаю другие курорты

Если ищете альтернативы пляжному отдыху, можно организовать самостоятельное путешествие в Стамбул — мы рассказывали как. Особенно город хорош весной и осенью, а также все четыре сезона радует любительниц шопинга. А если останется время после осмотра основных достопримечательностей — посетите аутентичный Килиос: сюда не добираются массовые туристы, а зря.



Еще почитайте, в каких регионах Турции пляжный отдых дешевле, а в каких — дороже. А вот чем можно заняться в Турции в так называемый несезон, ведь Анталья — это не только пляжный отдых и курорты «всё включено».

