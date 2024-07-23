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Страна и мир «Будто это было в фильме». Мужчина умер на 45 минут, а после воскрешения рассказал, что видел

«Будто это было в фильме». Мужчина умер на 45 минут, а после воскрешения рассказал, что видел

Сначала он смотрел за врачами, а после побывал в загробном мире

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7 комментариев
У мужчины была передозировка спортивной добавки

Мужчина из США умер от передозировки опасной добавки для бодибилдинга. Приехавшие врачи пытались его спасти, однако у них не получалось. Но через 45 минут «погибший» воскрес. Его зовут Винсент Толман, и он решил поделиться с миром, что видел и ощущал за это время.

— Последнее, что я помню, это то, как вся комната начала вращаться вокруг меня, и я потерял сознание. Потом меня начало рвать, я вдохнул это в легкие и задохнулся, — рассказывает о случившемся в тот роковой день Винсент.

Он уточняет, что дозировка препарата оказалась больше привычной, чего он не заметил, поэтому получил передозировку. Прибывшие на место медики пытались реанимировать его, но решили, что это безуспешно. Поэтому поместили его в мешок для трупов.

— Винсент описывает, как наблюдал за всем этим, будто это было в фильме. Все это время он мог слышать мысли врачей. Он сосредоточился на одном фельдшере, который только начал работать и не хотел, чтобы кто-то умер у него на первой неделе. Спустя время именно он внезапно снова открыл мешок и начал новый раунд процедур по спасению жизни. В этот момент Винсент начал реагировать, а другие фельдшеры присоединились к попытке вернуть его к жизни, — передает Daily Star ощущения чудом спасшегося мужчины.

После он впал в кому и пришел в себя лишь через три дня. Помимо того, что он видел и слышал происходящее во время реанимации, он также побывал в ином мире, где увидел все происходящее с ним при жизни.

— Я начал видеть все плохие вещи, которые я когда-либо совершал, даже будучи маленьким ребенком — все, что было эгоистичным или оказывало негативное влияние на кого-то другого, я видел это. Я видел это не только своими глазами, но и глазами любого, на кого повлияли мои действия или мои слова, — рассказывает о случившемся мужчина.

Толман также увидел и все хорошее, что сделал в своей жизни. Он осознал, что его добрые поступки значительно превосходят плохие, а еще осознал ценность любви.

Затем, как утверждает мужчина, ему предложили вернуться к семье или остаться здесь, и он выбрал родных. Винсент Толман отметил, что «умирать» ему было легко, но самым трудным было вернуться.

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Умер мужчина Передозировка Умер на 45 минут Загробный мир
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Комментарии
7
Гость
23 июля 2024, 14:14
ну это только говорит о том что он не умер . биологическая смерть не наступила . не надо тут мистику разыгрывать.
Гость
23 июля 2024, 14:16
в книге "защита от темных искусств" разбирались все эти феномены загробной жизни, света в конце тоннеля, выхода из тела. если правильно помню, все это фокусы умирающего мозга
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