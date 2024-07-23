Депутатов Госдумы массово снимают с должностей: новости за 22 июля

Вопрос об увольнении Неверова обсудят 23 июля Источник: Антон Новодережкин / ТАСС











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 июля.



Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 75 беспилотников над территорией России, больше половины из них — над Ростовской областью, сообщили в Минобороны. Восемь дронов ударили по Туапсе — курортному городу на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Обломки упали на стратегические объекты.

Взрывы звучали на протяжении всей ночи Источник: SHOT / T.me

Пожар разгорелся после падения обломков БПЛА на нефтеперерабатывающий завод. Его площадь составила 50 квадратных метров. На тушение бросили около сотни человек и 31 единицу техники.

Еще пять дронов уничтожили над Астраханской областью, один — над Белгородской. В селе Устинка погиб один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Взрыв в торговом центре

В Апшеронске Краснодарского края прогремел взрыв в торговом центре. Здание обрушилось при хлопке газовоздушной смеси, сообщили в Следственном комитете. По данным оперативных служб, пострадали 14 человек. Большая часть из них в момент взрыва находилась на остановке рядом с ТЦ. Некоторые сейчас в реанимации.



Собрали всё, что известно, в одном видео Источник: Городские порталы

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Дом ужасов

Во время квеста в Махачкале погибли две студентки. Девушки не смогли выбраться живыми из здания из-за пожара.

Привычный развлекательный сценарий пошел не по плану. Актер квеста поджег перчатку и отбросил в сторону, где были бензопилы с керосином. Огонь вспыхнул молниеносно — и также быстро охватил помещение. Подруги в это время были прикованы к стульям, они не смогли освободиться самостоятельно.

Одна девушка умерла почти сразу же. Вторую доставили в больницу с 97% ожогами тела. Но спасти ее не удалось. Также в медицинское учреждение попал парень, составлявший им компанию, у него обгорело 50% тела.



Видео с того самого квеста Источник: Shot / T.me

Следователи уже возбудили уголовное дело. К расследованию трагедии подключилась прокуратура.

Ивлеева погасила долг

Блогер Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей — после ареста ее Lamborghini и квартиры.

Ранее приставы арестовали у телеведущей несколько счетов, земельных участков и жилплощадь, также ей запретили выезд из страны. По данным телеграм-канала SHOT, на этом скандальная история не закончилась. У блогера осталось 9,5 миллиона налоговой задолженности, которую еще не передали в ФССП. Тем самым у Ивлеевой еще есть шанс погасить долг без очередных арестов имущества.

Погиб сын губернатора

В страшном ДТП в Саратове погиб 16-летний сын губернатора области Романа Бусаргина. Подросток был пассажиром Lada Granta, которая столкнулась с грузовиком и еще одной отечественной легковушкой.

У главы региона осталась 19-летняя дочь Источник: ГИБДД Саратова











От удара Granta превратилась в груду металла. Всего в аварии погибло двое человек, еще двое пострадали. Личность водителя грузовика еще выясняют. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Создатель Hamster Kombat

Владельцем игры Hamster Kombat, в которой необходимо «тапать» на хомяка для заработка монет, оказался 33-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга Эдуард Гуринович. Предприниматель зарегистрировал товарный знак игры в Роспатенте, обратившись в службу еще 31 мая. Такое право ему дала команда проекта из-за нарастающей активности мошенников, написал Гуринович в своем телеграм-канале.



Игра Hamster Kombat появилась в Telegram в конце марта 2024 года. Игроку предлагается кликать на мультяшного хомяка и получать за это виртуальные монеты в надежде, что со временем они превратятся в криптовалюту. Подробнее об игре мы рассказывали в этом материале.



Гуринович был одним из основателей сервисов CarPrice и CarMoney, также ему принадлежат доли в московских фирмах LegalFirst и Truck-Price.Ru. В 2019-м он попал в список самых богатых людей до 30-ти по версии Forbes.

Депутатов снимают с должностей

В Думу внесли проект о снятии Сергея Неверова с поста вице-спикера Госдумы. Помимо него предлагают снять глав комитетов по энергетике и физической культуре Павла Завального и Дмитрия Свищева. Комиссия рассмотрит оба вопроса на заседании 23 июля.

По данным «Осторожно Media», посты будут освобождены для министров, не попавших в новое правительство Михаила Мишустина.

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