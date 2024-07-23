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Страна и мир обзор Депутатов Госдумы массово снимают с должностей: новости за 22 июля

Депутатов Госдумы массово снимают с должностей: новости за 22 июля

Главные события уходящего дня

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2 комментария
Вопрос об увольнении Неверова обсудят 23 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 июля.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 75 беспилотников над территорией России, больше половины из них — над Ростовской областью, сообщили в Минобороны. Восемь дронов ударили по Туапсе — курортному городу на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Обломки упали на стратегические объекты.

Взрывы звучали на протяжении всей ночи

Пожар разгорелся после падения обломков БПЛА на нефтеперерабатывающий завод. Его площадь составила 50 квадратных метров. На тушение бросили около сотни человек и 31 единицу техники.

Еще пять дронов уничтожили над Астраханской областью, один — над Белгородской. В селе Устинка погиб один мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Взрыв в торговом центре

В Апшеронске Краснодарского края прогремел взрыв в торговом центре. Здание обрушилось при хлопке газовоздушной смеси, сообщили в Следственном комитете. По данным оперативных служб, пострадали 14 человек. Большая часть из них в момент взрыва находилась на остановке рядом с ТЦ. Некоторые сейчас в реанимации.

Собрали всё, что известно, в одном видео

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Дом ужасов

Во время квеста в Махачкале погибли две студентки. Девушки не смогли выбраться живыми из здания из-за пожара.

Привычный развлекательный сценарий пошел не по плану. Актер квеста поджег перчатку и отбросил в сторону, где были бензопилы с керосином. Огонь вспыхнул молниеносно — и также быстро охватил помещение. Подруги в это время были прикованы к стульям, они не смогли освободиться самостоятельно.

Одна девушка умерла почти сразу же. Вторую доставили в больницу с 97% ожогами тела. Но спасти ее не удалось. Также в медицинское учреждение попал парень, составлявший им компанию, у него обгорело 50% тела.

Видео с того самого квеста

Следователи уже возбудили уголовное дело. К расследованию трагедии подключилась прокуратура.

Ивлеева погасила долг

Блогер Анастасия Ивлеева погасила долг в 11,3 миллиона рублей — после ареста ее Lamborghini и квартиры.

Ранее приставы арестовали у телеведущей несколько счетов, земельных участков и жилплощадь, также ей запретили выезд из страны. По данным телеграм-канала SHOT, на этом скандальная история не закончилась. У блогера осталось 9,5 миллиона налоговой задолженности, которую еще не передали в ФССП. Тем самым у Ивлеевой еще есть шанс погасить долг без очередных арестов имущества.

Погиб сын губернатора

В страшном ДТП в Саратове погиб 16-летний сын губернатора области Романа Бусаргина. Подросток был пассажиром Lada Granta, которая столкнулась с грузовиком и еще одной отечественной легковушкой.

У главы региона осталась 19-летняя дочь

От удара Granta превратилась в груду металла. Всего в аварии погибло двое человек, еще двое пострадали. Личность водителя грузовика еще выясняют. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Создатель Hamster Kombat

Владельцем игры Hamster Kombat, в которой необходимо «тапать» на хомяка для заработка монет, оказался 33-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга Эдуард Гуринович. Предприниматель зарегистрировал товарный знак игры в Роспатенте, обратившись в службу еще 31 мая. Такое право ему дала команда проекта из-за нарастающей активности мошенников, написал Гуринович в своем телеграм-канале.

Игра Hamster Kombat появилась в Telegram в конце марта 2024 года. Игроку предлагается кликать на мультяшного хомяка и получать за это виртуальные монеты в надежде, что со временем они превратятся в криптовалюту. Подробнее об игре мы рассказывали в этом материале.

Гуринович был одним из основателей сервисов CarPrice и CarMoney, также ему принадлежат доли в московских фирмах LegalFirst и Truck-Price.Ru. В 2019-м он попал в список самых богатых людей до 30-ти по версии Forbes.

Депутатов снимают с должностей

В Думу внесли проект о снятии Сергея Неверова с поста вице-спикера Госдумы. Помимо него предлагают снять глав комитетов по энергетике и физической культуре Павла Завального и Дмитрия Свищева. Комиссия рассмотрит оба вопроса на заседании 23 июля.

По данным «Осторожно Media», посты будут освобождены для министров, не попавших в новое правительство Михаила Мишустина.

Другие новости

  • Совет ЕС продлил санкции против России до 31 января 2025 года. Решение распространяется на все санкции, введенные с 2014 года, и принимается автоматически дважды в год.

  • Комитет Госдумы по труду предложил принять поправку о ежемесячной прибавке к пенсии для инвалидов первой группы и пенсионеров от 80 лет. К сумме прибавят 1,2 тысячи рублей с учетом индексации. Орган также выступил за поправку о выплате семьям до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала.

  • Правительство РФ поддержало законопроект об обязательном нотариальном оформлении сделок по дарению недвижимости.

  • Путин поручил создать фонд по поддержке спорта в РФ за счет целевых отчислений от азартных игр.

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ВСУ Беспилотники Туапсе Взрыв Краснодарский край Махачкала Квест Пожар Анастасия Ивлеева Блогер Саратов Смертельное ДТП Hamster Kombat Госдума Санкции Прибавка к пенсии
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Комментарии
2
Гость
23 июля 2024, 00:40
просто сняли с должности? а осудят когда?
Гость
23 июля 2024, 00:41
Какая развитая страна. Россия. Горжусь. Прекрасная страна а эти пытаются убежать куда-то ? Не куда ты не уедешь и не где лутше жить не будеш.
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