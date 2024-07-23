«Здесь самые умные люди Китая»: сибирячка получила диплом Пекинского университета — она была единственной россиянкой на курсе

Алина Ильина окончила школу в Новосибирске и поступила в главный вуз Китая — Пекинский университет Источник: Алина Ильина











Алина Ильина во время учебы в новосибирской школе уже точно знала, что свяжет свою жизнь с китайской культурой. Изучала язык, участвовала в олимпиадах и в конце концов решила поступать в главный вуз Китая — Пекинский университет. Учебное заведение входит в рейтинг лучших на планете, но сибирячка смогла пройти сложнейший отбор и стала единственной россиянкой на курсе. В июне 2024 года Алина получила диплом бакалавра и теперь готовится к магистратуре. В интервью корреспонденту NGS.RU Алина Ильина рассказала о своей учебе, отношении китайцев к иностранцам и их закрытости.



Неизвестная Поднебесная

Китайская культура, мифология всегда интересовали сибирячку Алину Ильину, но начать учить сложнейший и экзотический для нас китайский язык она смогла не сразу — не верила в свои силы. Вдохновил пример знакомой, которая самостоятельно освоила специфическое наречие. Так Алина поняла, что должна тоже добиться успеха.

После окончания школы она планировала изучать китайский язык в российском вузе. Стала смотреть фильмы без перевода на русский и слушать аутентичную музыку. Навыки росли, и Алина начала участвовать в региональных олимпиадах по китайскому языку и по истории и культуре Китая на китайском, где становилась победителем и занимала призовые места. В 2017 и 2018 году девушка участвовала во всемирном языковом конкурсе «Китайский мост», который проводит Правительство КНР, и оба раза заняла первое место. Всё это определило выбор китайского как одного из предметов ЕГЭ, а также ориентир на национальный вуз.



— Мое поступление в китайский вуз было довольно спонтанным. На протяжении нескольких лет я готовилась к поступлению в российский вуз, а за полгода до ЕГЭ я встретила девочку, которая со мной разделяла место победителя в Новосибирской области. Она сказала, что планирует поступать в Китай. Я до этого даже не знала, что есть такая опция, — рассказала Алина Ильина корреспонденту НГС. — В рейтинге QS (QS World University Rankings, рейтинг университетов мира. — Прим. ред.) наш вуз в этом году занял 14-е место по всему миру.

После окончания бакалавриата по специальности «маркетинг» Алина продолжит обучение в магистратуре Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

В мировом рейтинге Пекинский университет уступил, в том числе, Гарварду и Массачусетскому технологическому институту (MIT), зато в Азии занимает второе место после университета Сингапура. В Китае он лидирует. Это один из старейших университетов страны, и действующий премьер-министр Ли Ко Чан — тоже его выпускник.

«Вышка» made in China

В Китае два крупнейших вуза с высоким рейтингом, куда стремятся одаренные студенты не только из КНР, но и со всего мира. Помимо Пекинского, это университет Циньхуа — его выпускником является глава государства Си Цзиньпин. И конкуренция при поступлении в эти вузы даже для китайских студентов абсолютно невообразима. Алина говорит, что нам, гражданам России с населением 146 миллионов человек, достаточно сложно оценить такие масштабы, ведь численно жителей в Китае в разы больше. Только в одной провинции может проживать до 100 миллионов человек.



— Я когда-то встречала метафору, что если вы возьмете мешок риса весом примерно в три килограмма, то из всего этого мешка всего две рисинки могли бы представить часть населения, которое поступает в эти университеты. То есть это лучшие из лучших, это первые места по провинции, это самые умные люди Китая, цвет нации. И они действительно через многое проходят, чтобы поступить сюда, — говорит сибирячка.

Конкурс в Пекинский университет один из самых высоких в стране Источник: Алина Ильина











Тем не менее уровня знаний, вложенных усилий и веры в себя Алине хватило, чтобы поступить. За четыре года девушка окончила бакалавриат факультета менеджмента, познакомилась с китайской культурой. И в целом почувствовала, что в Китае очень любят иностранцев, особенно русских. А для студентов здесь создают максимально комфортные условия вплоть до полной государственной дотации.



— У меня была стипендия китайского правительства, которая полностью покрывает обучение и проживание. И ежемесячно они делают выплаты: для бакалавриата это 2500 юаней (около 30 тысяч рублей) в месяц, для магистратуры 3000 юаней (36 тысяч рублей) в месяц, — рассказала Алина. — Я слышала, что для иностранцев создают какие-то удивительные условия. В Китае несколько лет назад был скандал, потому что местный университет предложил иностранцам стипендию ежемесячную в 300 тысяч рублей приблизительно. Так что Китай очень приветствует иностранцев.

Что китайцу хорошо, то русскому… тоже

Ассимиляция в Поднебесной у Алины проходила легко. По словам девушки, хорошее знание языка, знакомство с культурой и общий интерес к стране позволили ей легко влиться в ритм и традиционализм КНР. Свой путь в адаптации сибирячка делит на два этапа: принятие Китаем и принятие Китая.

Первое впечатление о стране она получила от контакта с местным населением. Понятно, что человек славянской внешности в азиатской стране выглядит экзотически — китайцы действительно обращают внимание на людей с другим разрезом глаз и цветом кожи. При этом без национальных предрассудков и больше с позитивным интересом.



— Мы обладаем многими чертами, которые китайцы любят и ценят, для них наша внешность скорее привлекательная, — говорит Алина Ильина. — Китайцы очень любят Россию. Как только они узнают, что ты из России, они сразу говорят: «Путин!» — они его любят и хвалят, наверное, больше, чем своего президента. Но им сложно поверить, что иностранец говорит на китайском. Они будут пытаться отвечать тебе по-английски и стараются сделать общение наиболее комфортным для тебя, что в целом скорее позитивная черта.

Знание языка помогло Алине быстро влиться в новую среду, но китайцы, говорит она, хоть и очень деликатны, закрыты. Для того, чтобы завязалась дружба, должно пройти достаточно много времени. Источник: Алина Ильина











Второй этап — принятие Китая — Алина проходила с погружением в атмосферу страны. КНР — это действительно особый мир со своеобразной культурой, которая сильно отличается от нашей: со своими традициями и взглядами на жизнь в разных аспектах. И здесь как раз помогли знания и искренний интерес, которые у девушки были с детства, так что понять загадочную китайскую душу Алина смогла достаточно быстро. К тому же приверженность к каким-то традиционным ценностям близка как китайцам, так и русским, и это важная точка соприкосновения.

Жители Китая очень деликатные — это национальная черта. Она формирует определенную закрытость, что немного диссонирует с русской прямолинейностью.



— Мы ценим семью, мы ценим дом, мы ценим свою культуру и свое прошлое. Китайцы скорее «витиеваты», и это может создавать определенные трудности в общении. Преподаватели китайского часто поднимают такую тему: если вам китаец говорит «нет, не надо», это вообще еще не значит «не надо» — это значит, что вам надо спросить еще три раза, например, будет ли он чай. И тогда он согласится, — объяснила девушка.



По словам сибирячки, китайцы очень вежливые, дружелюбные и отзывчивые, всегда готовы помочь. Но построение действительно доверительных отношений с ними требует времени.



Культ еды

Специфическая для нас китайская кухня очень разнообразна. Особое значение имеют сервировка и посуда. Что действительно может немного шокировать иностранца, так это то, что основным блюдом здесь всегда считается рис, а всё остальное — это дополнения к нему.

В Китае — культ еды: много острого, а рис всегда считается основным блюдом. Источник: Алина Ильина











В Китае принято есть много, смена блюд может проходить несколько раз за трапезу. При торжественном приеме зачастую можно увидеть более сорока блюд на круглом столе, середина которого вращается для того, чтобы каждый мог попробовать все. Есть в китайской подаче еды и непривычное для русских, которые привыкли в качестве первого блюда есть суп: его в Китае подадут в конце застолья, а уже после — чай.

— Лично для меня это было так: любовь приходит через желудок. Мне изначально понравилась китайская еда, а после этого я полюбила китайский язык и Китай, — призналась Алина. — Здесь иногда можно найти русскую еду. Первый ресторан западной кухни, который открылся в Китае, называется «Москва». При таком разнообразии китайских блюд у меня такое редко случается, но иногда очень хочется наших русских блинчиков, маминых. Тогда приходится готовить самой. Китай — это страна, где культ еды. Здесь очень большой выбор, у каждой провинции есть какие-то свои особые блюда в каждом городе, есть что-то особенное, что можно попробовать.



Работать можно, но сложно

До недавнего времени очень многие приезжали в Китай работать учителями английского. При этом далеко не все иностранцы могли говорить на китайском языке. В глобальном смысле сложностей это не создавало, потому что в сфере образования достаточно много англоговорящих местных жителей.

В будущем Алина хочет работать над укреплением связей между Россией и Китаем Источник: Алина Ильина











В последнее время контроль за иностранными преподавателями усилился — многие из них оказались мошенниками и буквально обучали выдуманному языку, пользуясь достаточно серьезным языковым барьером между Китаем и европейскими странами. Теперь за квалификацией репетиторов следят очень пристально.

В целом в Китае можно найти работу, не владея языком. Особенно в сфере развлечений: китайские компании ищут танцоров, гимнастов, певцов, моделей, диджеев и других артистов. Набирают инструкторов по фитнесу и йоге, хореографов, футбольных тренеров. Также нужны официанты, бармены, администраторы и другой обслуживающий персонал.



Уровень зарплаты в КНР зависит от региона, профессии, образования и опыта работы. Больше всего наемным сотрудникам готовы платить в Пекине, Шанхае и других крупных городах — здесь можно получать до 9000 юаней (примерно 108 тысяч рублей) в месяц. В провинции этот показатель в 2–3 раза ниже. Инженер или программист в начале карьеры может получать 9000–10 000 юаней. Оклад школьного учителя или медицинской сестры — около 6000 юаней (порядка 72 тысяч рублей).

Свое будущее Алина видит в сфере маркетинга, в рамках того направления, по которому отучилась четыре года и получила диплом. По словам девушки, отрасль коммуникаций интересна ей именно возможностью общаться с разными людьми. В магистратуре она выбрала для себя факультет психологии.

Остаться в Китае или вернуться в Россию — это пока открытый вопрос для сибирячки. Сегодня девушка уверена в том, что обе страны будут играть роль в ее будущем, и что она сможет сделать свой вклад в развитие отношений между этими Россией и Китаем.



— В будущем я вижу себя маркетологом. Я думаю, что Китай — это страна со своей спецификой, со своим определенным видением, и очень мало людей, которые пытаются выйти на китайский рынок, действительно погружены в это и понимают, как должен быть построен маркетинг для этой страны. Я вижу свою задачу в том, чтобы облегчить этот выход и это общение между культурами, — объяснила Алина Ильина.

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