Как новая российская подружка Джонни Деппа выглядела до пластики: школьные фото

Юлия выросла на Урале, но последние лет десять живет в Чехии Источник: Юлия Власова / Ok.ru; im__iuliia / Instagram.com*











Модели из Екатеринбурга, 28-летней Юлии Власовой приписывают роман с Джонни Деппом. Точно не известно, в каких отношениях они состоят, но голливудского актера и визажистку из России поймали папарацци на выходе с вертолетной площадки в Лондоне: они шли, держась под руки и приобнявшись.



Юлия переехала в Чехию несколько лет назад. Там она получала второе высшее образование, работала ассистентом в компании по производству деталей для воздушного транспорта, а сейчас у модели есть собственный салон красоты в Праге.

Всё, что известно о модели с Урала, — в одном видео Источник: Надежда Александрова / Городские порталы

При этом свое детство и школьные годы она провела на Урале — в Екатеринбурге и Полевском. Одноклассники говорят, что модель была обычной школьницей, одевалась в бюджетных магазинах, но уже тогда была красавицей. Е1. RU показывает, как девушка выглядела в юности.

Юлия сильно изменилась Источник: Юлия Власова / Ok.ru, im__iuliia / Instagram.com*

Источник: Юлия Власова / Ok.ru, im__iuliia / Instagram.com*

На первом кадре Юлия — третья слева. На втором фото она по центру Источник: Юлия Власова / Ok.ru, im__iuliia / Instagram.com*

Источник: Юлия Власова / Ok.ru, im__iuliia / Instagram.com*

12 лет назад Юлия фотографировалась рядом с шикарными спорткарами во время путешествия в Дубай, а теперь она катается на них Источник: Юлия Власова / Ok.ru, im__iuliia / Instagram.com*

Источник: Юлия Власова / Ok.ru, im__iuliia / Instagram.com*

До этого мы рассказывали всё, что известно о модели. Юлия никак не отвечает на вопросы о том, встречаются ли они с Джонни Деппом. После того как екатеринбурженку узнали на фото со звездой, она попросила знакомых не отвечать на вопросы журналистов и с уважением относиться к ее личной жизни.

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