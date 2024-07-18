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Страна и мир Как новая российская подружка Джонни Деппа выглядела до пластики: школьные фото

Как новая российская подружка Джонни Деппа выглядела до пластики: школьные фото

Теперь модель одевается в брендовую одежду и летает на частных самолетах

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4 комментария
Юлия выросла на Урале, но последние лет десять живет в Чехии

Модели из Екатеринбурга, 28-летней Юлии Власовой приписывают роман с Джонни Деппом. Точно не известно, в каких отношениях они состоят, но голливудского актера и визажистку из России поймали папарацци на выходе с вертолетной площадки в Лондоне: они шли, держась под руки и приобнявшись.

Юлия переехала в Чехию несколько лет назад. Там она получала второе высшее образование, работала ассистентом в компании по производству деталей для воздушного транспорта, а сейчас у модели есть собственный салон красоты в Праге.

Всё, что известно о модели с Урала, — в одном видео

При этом свое детство и школьные годы она провела на Урале — в Екатеринбурге и Полевском. Одноклассники говорят, что модель была обычной школьницей, одевалась в бюджетных магазинах, но уже тогда была красавицей. Е1. RU показывает, как девушка выглядела в юности.

Юлия сильно изменилась
На первом кадре Юлия — третья слева. На втором фото она по центру
12 лет назад Юлия фотографировалась рядом с шикарными спорткарами во время путешествия в Дубай, а теперь она катается на них

До этого мы рассказывали всё, что известно о модели. Юлия никак не отвечает на вопросы о том, встречаются ли они с Джонни Деппом. После того как екатеринбурженку узнали на фото со звездой, она попросила знакомых не отвечать на вопросы журналистов и с уважением относиться к ее личной жизни.

Сам Депп после развода не афиширует личную жизнь в соцсетях. Прочитайте, как актер со скандалом и судами расходился с бывшей женой Эмбер Хёрд.

* Социальная сеть запрещена на территории РФ.

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Джонни Депп Модель Екатеринбург Девушка Звезды Голливуда
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Комментарии
4
Гость
18 июля 2024, 19:05
Б/у тётка
Гость
18 июля 2024, 19:10
Не по сеньке шапка... Джонни ухайдокает и выкинет её как использованный... Денег не даст...🤣🤣🤣🤣 Это далеко не Вайнона...
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